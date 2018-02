Ester Ledecká odmítá mluvit na olympiádě s novináři. Redaktor z Českého rozhlasu jí to za to spočítal

Česká reprezentantka ve snowboardu a alpském lyžování Ester Ledecká si to u novinářů pěkně zavařila. Podle některých se totiž chová až příliš extrémně a kritizují ji za to, že jim mladá sportovkyně odmítá v dějišti her poskytnout osobní rozhovor. „Neuvědomuje si, že jde i o její fanoušky, sponzory a podporovatele mladé lyžařky, kteří se právě od novinářů o své oblíbenkyni nemají šanci prakticky nic dozvědět,“ rozčiluje se nad přístupem sportovkyně redaktor z ČRo Miroslav Bureš.

Někteří posluchači však s redaktorem nesouhlasí a stojí si za tím, že Ledecká má právo novináře odmítat, protože je přece na hrách kvůli tomu, aby předvedla co nejlepší výkon, a na to se potřebuje soustředit. Novináři by ji prý obtěžovali a rozptylovali. Nad takovým názorem ale Bureš kroutí nevěřícně hlavou, protože jak sportovkyně, tak mediálně méně znalí lidé si nejspíše tolik neuvědomují, jak je v mnoha směrech takový rozhovor stěžejní.

„Nejde ale o novináře. Většině z nich může být jedno, jestli s nimi Ester Ledecká mluví nebo jestli je má, či nemá v lásce. Jde o fanoušky, sponzory a podporovatele mladé lyžařky, kteří se právě od novinářů o své oblíbenkyni nemají šanci prakticky nic dozvědět,“ řekl a dodal, že netuší, že chyba není na straně novinářů, že by snad nechtěli o vycházející sportovní hvězdičce psát nebo vysílat její postřehy a názory.

Těžko mohou pak novináři o Ledecké psát, když podle Bureše například před odletem na letišti vzkáže médiím, že se bojí virózy, a proto s nimi mluvit nebude. Anebo pak už v dějišti her oznámí její mluvčí, že Ledecká nebude podléhat systému českého olympijského týmu a nebude se s novináři dál stýkat, i když všichni ostatní sportovci to dělají naprosto běžně a bez problémů. „Pokud se jí chcete na něco zeptat, pošlete mi e-mailem otázku a já vám pošlu její odpověď,“ připomněl Bureš, co obdrželi novináři v e-mailové poště, a dodal, že odpovědi očividně přijdou jenom na otázky, které se jim budou líbit.

Původní zdroj ZDE

Nad přístupem Ledecké a její mluvčí tak zůstává novinářům hlava stát, jelikož se s ním jen zřídkakdy setkají. „Podobný přístup tady v Pchjongčchangu nenajdete u žádného jiného sportovce. A že je tu celá řada těch, kteří by si to na rozdíl od Ledecké mohli díky tomu, co už dokázali, třeba i dovolit,“ uvedl redaktor a zmínil, že ani Jan Železný, Jaromír Jágr, Tomáš Dvořák, ale třeba Usain Bolt opravdu hodně dokázali a nikdo z nich se nevyhýbal médiím, což běžně sportovci berou jako svoji povinnost. Kdyby se prý totiž choval každý jako Ester Ledecká, tak by fanoušek, divák, posluchač nebo čtenář ze sportovních akcí podle Bureše prakticky nic neměl.

Samozřejmě že chyba není u samotné sportovkyně, ale podle redaktora hlavně u týmu lidí, který ji obklopuje a řídí její kroky na sportovišti i mimo ně. „Nikoho z nich nenapadlo ani to, že se to jednou může proti vycházející hvězdičce obrátit. A to docela rychle,“ varuje redaktor ve svém komentáři na serveru iROZHLAS.cz.

Mladá olympionička sice zatím vyhrává, její hvězdička stále stoupá a svět jí leží u nohou, ale podle Bureše je jasné, že za chvíli bude chtít jistě prorazit mnohem dál třeba do světa lyžařského. „Tam jí podobné manýry třeba taky budou tolerovat, pokud bude stejně úspěšná jako na snowboardu. V opačném případě může ale narazit, což se jí zatím nestalo,“ uzavřel Bureš s tím, že jí samozřejmě úspěch přeje a uznává, co dokázala doposud, ale ona i její tým by se měly raději rychle vrátit na zem.

Psali jsme: Na korejském poloostrově během olympiády probíhají politická jednání. „Rakeťák“ přišel s nabídkou Kritický text zveřejníme, reakci postiženého už ne. Petr Žantovský odhalil, jak funguje Šafrův web Novinářka z Evropského centra pro svobodu tisku: Dobrá investigativní novinařina se dělá jen v Praze. Jak to, že si politici dovolí nazývat média lživými a podvodnými? Ovčáček se dopálil při rozhovoru v televizi: Pražští novináři jsou úplně mimo. Pohrdají lidmi, kteří přijdou na náměstí za Zemanem. Zesměšňují jejich dotazy!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab