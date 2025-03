Europoslanec ANO Knotek: Stopka, nesmysl. Žádnou evropskou armádu

Poslanec Evropského parlamentu Ondřej Knotek úvodem zdůraznil, že Patrioti pro Evropu budují vztahy se západními konzervativními silami, především s americkými republikány. „Doteď nám všichni říkali, že my – hnutí ANO, Patrioti pro Evropu, ale i další politici jako Robert Fico nebo Viktor Orbán, což je také patriot – táhneme Evropu na Východ. Že jsme ti kamarádi Moskvy. Ale realita je taková, že právě tyto národovecké a konzervativní síly jsou dnes v kontaktu s administrativou republikánů Donalda Trumpa a jsou pravidelně zvány do Washingtonu,“ uvedl Knotek.

Kritizoval přístup vedení Evropské unie vůči vztahům s administrativou Donalda Trumpa. Podle něj Brusel dlouhodobě podceňoval možný návrat republikánů k moci a nyní místo aktivního jednání hledá viníky jinde. „Mnoho členských států, v jejichž vedení stále sedí liberální hodnotoví politici, se s Trumpem vůbec nechtělo bavit. Doufali, že nevyhraje. Místo toho, aby jednali a řekli: ‚Pane Trumpe, vy jste transakční člověk, tady je naše nabídka, pojďte se o ní bavit, aby cla třeba nebyla zavedena nebo zvýšena,‘ tak jen fňukají a snaží se to hodit na nás, že my jsme ti, kdo se s nimi kamarádí, a že my máme ten problém. Ale to není pravda,“ uvedl Knotek.

Zdůraznil, že Patrioti pro Evropu nejsou v Bruselu u moci, nýbrž v opozici, a odpovědnost za budoucí vztahy s USA leží na současném vedení Evropské unie. „Je to odpovědnost Ursuly von der Leyenové, jejího kabinetu a jejich hodnotových komisařů. Ti mají zvednout zadek, jet do Ameriky a jednat,“ konstatoval europoslanec.

Evropa nemá být vydržovanou milenkou Spojených států

„To, čeho jsme svědky v Evropě, je trend, že postupně rostou národní a patriotické síly, jsme na vzestupu. Ale hodnotová diplomacie, kdy politici říkají: ‚Tohle je dobře a tohle špatně, se špatnými se nebavíme,‘ je dlouhodobě neudržitelná. Když čtyři roky na někoho prskáte, nemůžete se divit, že se k vám pak chová odměřeně,“ uvedl Knotek.

Podle něj si mnozí evropští lídři stále myslí, že Evropa je tzv. pupek světa a že ostatní musejí automaticky následovat její hodnoty, pojetí demokracie nebo klimatické cíle. „Američané ale jasně řekli: ne, budeme si to dělat po svém. Evropa se musí probudit z této kocoviny, začít vnímat realitu, a až vystřízliví, bude se moct znovu postavit na nohy – a to je dobře. Hodnotoví politici s vlaječkami selhali, byli to slabí lídři. Teď snad přichází čas těch silnějších,“ pokračoval Knotek.

Následně zdůraznil, že Patrioti pro Evropu nejsou slepými podporovateli Donalda Trumpa, ale na rozdíl od současného vedení Evropské unie chápou, jaké změny ve světě probíhají. „Nemusíme s Trumpem ve všem souhlasit. Nejsme žádní lokajové jeho administrativy, v žádném případě. Ale za měsíc dokázal rozhýbat svět. Hraje čtyřrozměrné šachy a teď vzkázal Evropě: ‚Postarej se sama o sebe.‘ A to je dobře. My přece nechceme, aby Evropa byla jen vydržovanou milenkou Spojených států. Chceme být důstojným a samostatným partnerem,“ doplnil europoslanec, že Evropa si příliš zvykla, že se o nás Spojené státy postarají.

Diplomatické řešení konfliktu na Ukrajině

Europoslanec se věnoval i vývoji války na Ukrajině. Podle něj je klíčové, aby konflikt co nejdříve dospěl k diplomatickému řešení, a očekává, že v tomto procesu budou hrát významnou roli Spojené státy. „Oni nás ujistili, že diplomatické řešení je cílem jejich administrativy. Pro Ameriku je ale v tuto chvíli větší prioritou Čína, kterou vnímají jako hlavní geopolitickou výzvu. I proto chtějí, aby Evropa byla více soběstačná, protože nemohou paralelně řešit všechny konflikty najednou.“

Podle Knotka nejde o to, že by Donald Trump plánoval Ukrajinu „hodit přes palubu“, ale po třech letech opotřebovávací války se podle něj situace mění. „Po třech letech opotřebovávací války vidíme novou dynamiku. Jsem přesvědčen, že Trump směřuje k tomu, aby se boje pozastavily a válka se v tuto chvíli nějak zastavila. Není to o tom, že bychom měli usnout na vavřínech, ale nemůžeme ani rezignovat na diplomacii. Bavit se má smysl,“ zopakoval.

Kritika přístupu premiéra k výdajům na obranu

Knotek odsoudil přístup premiéra Petra Fialy (ODS), který apeluje na navyšování výdajů na obranu. Podle něj jen hází čísla „od boku“. „Naprosto odmítám to, že premiér Petr Fiala svolá v záchvatu křeče tiskovou konferenci a řekne: tři procenta HDP na obranu. Klidně to mohou být čtyři nebo třicet – to je vystřelené od boku. Bezpečnost Česka a Evropy není samozřejmost. Je potřeba dát tolik, kolik je třeba. A my tu máme nějaký dlouhodobý závazek, který spočívá ve dvou procentech HDP. A co je důležité? Abychom těch dvou procent dosáhli efektivně, účelně a v souladu s nějakou koncepcí.“

Podle Knotka současná vláda jedná nekoordinovaně a v některých ohledech jde proti zavedené strategii Severoatlantické aliance. „Jsme součástí NATO a vidíme, že tato Fialova vláda dělá věci, které jsou mimo koncepci. Snaží se za každou cenu dosáhnout těch dvou procent HDP, i když to vlastně není účelné. A to je špatně. Trvat na třech procentech a nemít dobře využita ta dvě procenta je pokrytectví,“ doplnil poslanec Evropského parlamentu.

Obavy z možného nasazení evropské armády

Ondřej Knotek jednoznačně odmítl koncept společné evropské armády, kterou považuje za nebezpečný výkřik federalistů. „Společná evropská armáda je pro nás absolutní stopka. Je to nesmysl, výmysl federalistů a hlavně hrozba. Bojím se, že první, proti komu by byla použita, budou státy V4 poté, co se vzepřou vůči migračnímu paktu nebo něčemu podobnému, co si Brusel vymyslí. Takže společná armáda? Ne,“ varoval před rizikem, že by případná společná evropská armáda mohla být použita proti suverénním státům střední Evropy.

„Pokud by byla evropská armáda, tak si myslím, že poprvé bude použita k tomu, aby pomohla takzvaným demokratickým silám na Slovensku, v Maďarsku nebo v Česku. Pokud se nezmění současný trend, kdy je Evropská komise v čele s Leyenovou absolutně odtržená od reality, uzurpuje si moc, bojuje s členskými státy a s lidmi, kteří ji nemají rádi, aplikuje dvojí metr,“ doplnil politik.

Vyjádřil názor, že Evropa by se měla soustředit na posilování vlastního obranného průmyslu, nikoliv na budování paralelních vojenských struktur, které by mohly konkurovat NATO. „Nemám nic proti tomu, aby Evropa podporovala svůj průmysl a rozvíjela ho jakýkoliv včetně obranného. Ale nechci, aby se Evropa stala konkurencí NATO nebo byla nějakou hybridní strukturou, ale v rámci NATO můžeme být jako Evropa silnější,“ míní.

Možné přiblížení AfD k frakci Patrioti pro Evropu

Závěrem se Ondřej Knotek vyjádřil k možnosti, že by německá Alternativa pro Německo (AfD) mohla v budoucnu navázat bližší spolupráci s frakcí Patrioti pro Evropu, jíž je členem. „Uvažujeme o tom, jak by se dalo rozšířit Patrioty pro Evropu o německou AfD. Existuje několik variant, jak to udělat. Nemusí to nutně znamenat, že se AfD okamžitě stane členem frakce, ale rozhodně zvažujeme nějakou formu sbližování,“ řekl.

AfD je kontroverzní pravicová politická strana v Německu, která dlouhodobě kritizuje migrační politiku Evropské unie, zelenou dohodu a další unijní strategie.

Podle Knotka by spolupráce mohla mít různé podoby, například v oblastech kritiky klimatické politiky nebo bezpečnostních otázek. „Nemusí jít hned o přímý vstup, ale třeba o spolupráci v narušení klimatické politiky nebo v bezpečnostních otázkách. Fakt, že v současnosti nemáme ve frakci německého člena, je svým způsobem hendikep. Do budoucna to nelze vyloučit,“ zdůraznil, že i v klíčových tématech, jako je migrace, jsou programy AfD a Patriotů pro Evropu velmi blízké.