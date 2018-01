Europoslanec Telička se obul do Babiše. Kvůli OLAF

Místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička (nestraník) považuje za nevhodné, když premiér Andrej Babiš (ANO) zpochybňuje autoritu Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Podle něj to poškozuje demokracii na národní i evropské úrovni. Spolu s dalšími Babišovými výroky o evropských otázkách to také nepomáhá vylepšovat českou pozici v Evropské unii, řekl dnes novinářům. Zprávu přinesla ČTK.

OLAF ve zprávě o vyšetřování evropské dotace pro farmu Čapí hnízdo uvádí, že žadatelé o dotaci podali nepravdivé a neúplné informace. Podle zprávy by postup farmy při žádosti o dotaci mohl být hodnocen jako podvod. Kvůli padesátimilionové dotaci pro farmu už česká policie obvinila 11 lidí včetně premiéra Babiše. Premiér kvůli zprávě vyjádřil pochybnosti o fungování OLAF a útočil také na bývalého šéfa evropské instituce.

„Ctím presumpci neviny. Ale nemohu akceptovat a považuji za velmi nešťastné a společensky škodlivé, pokud budu podrývat autoritu příslušného orgánu, aniž budu schopen předložit jasné důkazy. A to se nestalo do této chvíle,“ řekl Telička. Podle něj může OLAF někdy pochybit, je ale nepřípustné, aby se ho politici snažili diskreditovat.

Upozornil, že tyto Babišovy výroky mohou poškodit českou pozici v Unii. „Nevytvořím si pozici tím, že budu permanentně kopat do Unie, permanentně říkat, že euro je zkrachovalý projekt, říkat, že OLAF pracuje na zakázku,“ řekl. Silnější pozice by přitom podle Teličky mohla usnadnit Česku vyjednávání o některých jeho prioritách.

Telička byl do Evropského parlamentu zvolen za ANO, loni se ale vzdal pozice experta hnutí pro zahraniční politiku a později se s ANO zcela rozešel. Zdůvodnil to rostoucími rozdíly v pohledu na evropskou politiku i odlišným pohledem na opětovnou kandidaturu Miloše Zemana do prezidentské funkce. Mandát europoslance si Telička ponechal a zůstal i v liberální frakci ALDE, uvedl přitom, že hodlá nadále obhajovat program, se kterým byl zvolen.

