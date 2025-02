Evropa Trumpovi nerozumí, on není nepřítel, říká Eliška Hašková Coolidge

Anketa Potřebujeme více žen v politice? Ano 3% Ne 56% Je mi jedno, zda je politik muž nebo žena, jde o to, co a jak prosazuje 41% hlasovalo: 7741 lidí

Podle Elišky Haškové Coolidge si Američané zvolili Donalda Trumpa především kvůli jeho lidskému přístupu, který byl vždy založen na přímém kontaktu s lidmi a pochopení jejich potřeb. „Důvod, proč si Donalda Trumpa zvolili se dá říct v jednom slově, je to lidskost, protože jeho přístup v jeho životě byli vždycky lidi. To je v demokracii úžasné a fungovalo to i předtím v jeho byznysu, proto byl tak úspěšný. Věděl, že je strašně důležité mít přístup k lidem tak, aby vás chápali a aby oni měli přístup k vám. To je jeho největší, myslím, zlato, které má v sobě. To je tato vlastnost. On naslouchá všem, ne pouze vyvoleným, to je strašně důležité, je to most k porozumění,“ říká v rozhovoru pro Aby bylo jasno Hašková Coolidge, která v prezidentských volbách volila Trumpa.

Jedním z dalších důvodů, proč Donald Trump oslovil americké voliče, bylo podle ní i posílení role víry v Boha ve společnosti. „V inauguračním dnu byl Bůh zmíněn stokrát. Myslím, že víra v Boha nám dává ty hodnoty, které potřebujeme, když bojujeme trošku s životem, protože víra nás vede k odpouštění, vede nás k poctivosti, k porozumění druhým. To jsou věci, které jsou zakotveny ve víře, která je tu tisíce let a která dnes stále platí. To se musí vrátit,“ uvedla, že tyto hodnoty, na kterých byla Amerika vybudována, se staly pro mnoho lidí v turbulentní době opět klíčovým pilířem, který Trump ve své politice podporoval.

Je také toho názoru, že přízeň velkých technologických gigantů, resp. jejich majitelů, si Donald Trump získal i tím, že si uměli vybudovat vzájemný vztah na respektu.

Za další z nejdůležitějších Trumpových kroků považuje, že zbavuje Spojené státy korupce. Prozradila, jak se dívá na kroky, které Trump plánuje ohledně zvýšení cel pro různé země. Naplňuje tím svůj volební slib Amerika na první místě. „Naplňuje svůj volební slib, ale ne tak, aby Amerika byla sobecká. Bojuje pro Ameriku. Ignoruje přístup Evropy, která se nedohodne, protože nevěří ve věci, které on považuje za důležité a tak ji chce trochu povzbudit. Třeba tím, že trochu vyhrožuje a doufá, že se změní jejich přístup k Američanům,“ vysvětluje s tím, že Trumpovy kroky v oblasti zvyšování cel pro různé země jsou součástí jeho strategie „Amerika na prvním místě“.

Evropská unie podle ní byla založena skupinou demokratických suverénních států, ale to se v čase narušilo. „Z EU se stala taková chamtivá společnost, kde peníze lítaly sem a tam. Bylo to koupení si někoho místo slušného a soudružného chování,“ zdůrazňuje Haškové Coolidge, že Evropská unie se od svých počátků výrazně proměnila a že dnes čelí výzvám, které ohrožují suverenitu a kulturní identitu členských států.

Věří, že stejně jako Donald Trump obnovil respekt k Americe, může být podobně respekt znovu obnoven i v Evropě. „Ten respekt je otevření dveří k druhému. Je to otevření dveří k mysli a k srdci. To je důležité. Že Trump měl respekt pro ty normální lidi, kteří za ním přicházeli a vyslechl je. Přesvědčil je, že to, co chce pro ně udělat, je správné. To je to, co mu pomohlo k vítězství,“ uvedla Eliška Hašková Coolidge s tím, že Spojené státy nejsou na cestě proti Evropě a svým spojencům, to je prý špatná interpretace, i co s týká prohlášení viceprezidenta J. D. Vance.

„Trump nebyl lokajem žádných skupin. Byl sám sebou. A byl ochoten za to dát i svůj život. Aby to dokázal. Bylo to znovuzrození demokracie v Americe. Pravé demokracie,“ zdůraznila někdejší protokolářka a asistentka v Bílém domě během vlády pěti amerických prezidentů.

Komentovala také zapojení Donalda Trumpa do rusko-ukrajinského konfliktu, zvláště jeho komunikaci s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a přípravy na nadcházející jednání. Je toho názoru, že Trump přistupuje k mezinárodním konfliktům s důrazem na historické souvislosti a důležitost respektu v diplomatických vztazích. Neusiluje o konfrontaci s velmocemi jako jsou Rusko nebo Čína, ale snaží se udržovat přátelské a respektující vztahy. „Trump chce být kamarád se všemi. Můžeme říct, že na právní stránce s nimi nesouhlasí, ale jejich přání a ideály dost nezná a chce je znát, pobavit se o tom. Proto říkám, že respekt je klíč, který otevře nejen hlavu, ale i srdce. Je to možné jen při úspěšném naslouchání a vyjednávání,“ míní.

„Na Trumpovi je vidět, že jeho pokora je dobře vybalancovaná s jeho silnými cíli, které má, a že jeho ambice nepřeválcují tu zranitelnost a tu pokoru, kterou z něj cítím. Myslím, že to je pro vůdce světa důležité. Z toho přichází ten respekt pro lidi, a to je demokracie. V Americe se nálada po volbách změnila, byly to ty nejdůležitější volby. Několik lidí v tomto boji ztrácí koryta a ta koryta tu nesmí být. To se do demokracie nehodí,“ dodala Eliška Hašková Coolidge.

