Evropská komise poslala Muskovi tajnou nabídku. Ten ji zveřejnil a těší se na soud

„Transparentnost a odpovědnost v souvislosti s moderováním obsahu a reklamou jsou jádrem DSA. Na základě hloubkového šetření, které zahrnovalo mimo jiné analýzu interních dokumentů společnosti, rozhovory s odborníky a také spolupráci s národními koordinátory digitálních služeb, vydala Komise předběžná zjištění o nedodržování tří stížností,“ informovala Evropská komise s tím, že ji vadí například modré označení „ověřených účtů“.



Právě modrá „fajfka“ značící „ověřené účty“, kterou je možné zakoupit, dle Komise neodpovídá obchodní praxi a klame uživatele. „Vzhledem k tomu, že se k získání takového ‚ověřeného‘ statusu může přihlásit kdokoli, negativně to ovlivňuje schopnost uživatelů svobodně a informovaně se rozhodovat o pravosti účtů a obsahu, s nímž přicházejí do styku. Existují důkazy o tom, že motivovaní záškodníci zneužívají ‚ověřený účet‘ k oklamání uživatelů,“ zní z Bruselu.

Za druhé Komise společnosti X vyčítá, že dle ní „nedodržuje požadovanou transparentnost reklamy, protože neposkytuje prohledávatelné a spolehlivé úložiště reklamy, ale místo toho zavedla konstrukční prvky a překážky přístupu, které činí úložiště nevhodným pro jeho účel transparentnosti vůči uživatelům“. „Zejména neumožňuje požadovaný dohled a výzkum vznikajících rizik, která přináší šíření reklamy online,“ vadí ji.



A za třetí pak Evropská komise vytáhla do boje s X kvůli tomu, že dle ní „neposkytuje výzkumným pracovníkům přístup ke svým veřejným údajům v souladu s podmínkami stanovenými v DSA“.



„Společnost X zakazuje způsobilým výzkumným pracovníkům nezávislý přístup ke svým veřejným údajům, například pomocí scrapování (extrakce dat, pozn. red.), jak je uvedeno v jejích podmínkách služby. Kromě toho se zdá, že postup společnosti X při poskytování přístupu způsobilým výzkumným pracovníkům k jejímu rozhraní pro programování aplikací (API) odrazuje výzkumné pracovníky od provádění jejich výzkumných projektů nebo jim nedává jinou možnost než platit nepřiměřeně vysoké poplatky,“ dodává Komise při zaslání svých předběžných zjištění společnosti X.

X má nyní dle unijního orgánu možnost uplatnit svá práva na obhajobu tím, že se seznámí s dokumenty obsaženými ve vyšetřovacím spise Komise a písemně odpoví na její předběžná zjištění. Varuje, že pokud se stanovisko potvrdí, přijme Komise rozhodnutí, které by mohlo vést k uložení pokuty až do výše 6 % celkového celosvětového ročního obratu společnosti a nařídit ji nápravu.



„Modré fajky značící ověření účtu kdysi znamenalo důvěryhodný zdroj informací. Nyní, v případě X, podle našeho předběžného názoru klame uživatele a porušuje DSA,“ vyjádřil se ke zjištěním francouzský komisař pro vnitřní trh Thierry Breton. „Pokud se náš názor potvrdí, uložíme pokuty a budeme požadovat významné změny,“ dodal.

Musk na informace od Evropské komise a tvrzení, že měla jeho síť uvádět uživatele v omyl, reagoval se slovy, že „misinformace“ je samotné unijní DSA.

Tvrdí též, že jeho síti zaslala nabídku, aby potají zavedla cenzuru výměnou za zahlazení pokut. „Evropská komise nám nabídla nezákonnou tajnou dohodu: pokud budeme v tichosti cenzurovat projevy a nikomu to neřekneme, nebudou nás pokutovat,“ napsal Musk. Ostatní platformy podle něj tuto dohodu přijaly, avšak X se postavila proti.

Na slova Bretona následně zveřejnil, že se „těší“ na veřejnou bitvu u soudu, „aby se lidé v Evropě dozvěděli pravdu“.

Kladně Musk ohodnotil taktéž slova aktivisty proti cenzuře Mika Benze, který rozebral, že „blokování přístupu k údajům pro výzkumné pracovníky“, jež síti vyčítá Evropská komise, je ve skutečnosti složitější. „Nejsou to výzkumní pracovníci. Jsou to cenzurní aktivity a političtí agenti. To byl celou dobu jejich plán – využít DSA k tomu, aby donutili X obnovit cenzorské komando propuštěné při nástupu Elona,“ zaznělo od Benze.