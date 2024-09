Exkluzivní svědectví: Když Fiala „odkopl“ Slováky. Co se dělo za zavřenými dveřmi u Fica?

ParlamentníListy.cz již informovaly o vystoupení, které k účastníkům víkendového neveřejného Česko-slovenského setkání pronesl bývalý prezident republiky Miloš Zeman. Vedle důrazu na důležitost skvělých vzájemných vztahů a rozšíření středoevropské spolupráce na platformě V4 o další státy hovořil o servilitě jako společném nepříteli.

Anketa Ohrožuje vláda Roberta Fica demokracii na Slovensku? Ohrožuje 6% Neohrožuje 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15830 lidí

Zeman pochválil slovenskou vládu, že servilitě nepodlehla a prosazuje suverénní slovenskou politiku. Na rozdíl od vlády české, kdy připomněl anekdotu o frontě lidí stojících před rektálním otvorem. Tak podle něho vystupují čeští politici vůči velmocem.

Neformální setkání představitelů české a slovenské konzervativní scény z pravice i levice se konalo v době, kdy Praha na pozvání prezidenta Petra Pavla hostila mezinárodní konferenci Globsec. Tato akce se do Prahy přesunula z Bratislavy, odkud ji prý „vyhnal“ premiér Robert Fico, když odmítl, aby nadále akce čerpala štědrou finanční podporu z kapes slovenských daňových poplatníků.

Fotogalerie: - Petr a Ursula

Mnozí z účastníků Česko-slovenského setkání včetně šéfa spolku Svatopluk profesora Druláka opakovaně v nadsázce řekli, že jejich akce je něco jako „antiGlobsec“. Jinými slovy, že si místo globalistických a progresivistických témat zakládají na národní suverenitě. Slovenský europoslanec Ľuboš Blaha poznamenal, že konference Globsec je „sabbat militaristů“. Zazněla též kritika české vlády za její „služebnou mentalitu“ vůči západním velmocem.

Vystoupení exprezidenta Zemana jsme popsali ZDE: Servilita k velkému bratrovi, to je problém. Zeman na Drulákově fóru varoval před liberálními demokraty

Napříč vystoupeními se ze strany českých účastníků akce nesla ostrá kritika Fialovy vlády za to, že před několika měsíci zrušila tradiční společné zasedání české a slovenské vlády.

Mezi řečníky pracovní diskuse o česko-slovenských vztazích byl i šéf sněmovního ústavně-právního výboru a místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček. Vztahy mezi Českem a Slovenskem označil za rodinné. „A rodinné vztahy musí stát nad politikou. Musíme spolu mluvit, musíme diskutovat o sporných tématech. Jinou možnost nemáme. Zrušení opakovaných společných zasedání vlád je sabotáž,“ konstatoval Vondráček s tím, že vzájemné vztahy se Slováky torpédují i některá média.

Přítomné zhruba čtyři desítky pozvaných osobností se dozvěděly i něco ze zákulisí rozhodování Slovenska, zda a jak reagovat na krok vlády Petra Fialy zrušit společné vládní porady.

„Při poradě vedení strany Smer-SD jsme se rozhodovali, jak na tento bezprecedentní krok reagovat. Vedení Smeru se shodlo na tom, že nebudeme oplácet stejnou mincí. Eskalovat celou situaci dalším krokem z naší strany pro nás nepřipadalo v úvahu,“ prozradil přítomný slovenský politik v rámci volné diskuse.

Podle přítomného politika ODS Jana Zahradila, bývalého europoslance, trvaly velmi nadstandardní česko-slovenské vztahy po celých 30 let až do teď. Česká vláda svým krokem dle jeho slov dala najevo, že považuje Slovensko za nepřátelskou mocnost. Zahradil zároveň nadnesl, že v řadě zásadních témat řešených centrálně z Bruselu, bychom se měli umět sjednotit a to nejen jako Češi a Slováci, ale i jako levičáci a pravičáci.

„Klasické spory mezi levicí a pravicí musí jít stranou. Konzervativní levice a pravice má vzájemné spojnice. Je třeba vybojovat suverenitu a teprve potom se můžeme mezi sebou pohádat o výši daní,“ zdůraznil.

Diskutovalo se rovněž o obraně a Severoatlantické alianci. Slovenský spisovatel, historik a analytik Eduard Chmelár připomněl, že záruky, které našim státům dává v případě možného napadení smlouva NATO, jsou velmi nejednoznačné.

„Ten pověstný článek 5 severoatlantické smlouvy vůbec není o tom, že nám v případě napadení spojenci automaticky přijdou na pomoc. Píše se tam, že spory mají být řešeny mírovou cestou a hovoří o užití prostředků, které členské státy uznají za vhodné. Vychází to z právních analýz, které si nechal zpracovat Kongres Spojených států amerických v době, kdy se NATO na konci 90. let mělo rozšiřovat. Chtěli si ověřit, že nebudou pevně zavázáni k vojenské pomoci. Naproti tomu spojenecká smlouva, kterou mělo Československo uzavřenou s Francií, byla mnohem silnější. Explicitně se tam uvádělo, že nám Francie musí přijít na pomoc. Jak to po Mnichovu dopadlo, víme,“ upozornil Chmelár.

Diskutovaly se i varianty širší středoevropské spolupráce. Opakovaně v rámci debaty padlo, že v současné době je Visegrádská čtyřka nefunkční s tím, že to nyní není V4 ale dvakrát V2. Tedy Polsko a Česko na straně jedné a Slovensko s Maďarskem na straně druhé. Někteří účastníci navrhovali, aby došlo k rozšíření formátu V4 o další státy jako například Slovinsko, Rakousko, Srbsko, Chorvatsko či Rumunsko a naopak prý visí otazníky nad přítomností Polska. To si prý totiž podle hned několika diskutérů hraje svoje geopolitické hry a chce se stát evropskou velmocí.

První ročník této události byl dle vedení spolku Svatopluk spíše pracovního charakteru a nebyla zvána veřejnost. „Šlo spíše o jakousi poradu. V příštím roce bychom rádi uspořádali větší a ambicióznější konferenci, která by byla otevřená,“ vysvětlil profesor Drulák.

Psali jsme: Fiala nic nezastavil, se Slovenskem se mluví dál. Na vysoké úrovni již brzy Politici, „správná“ média, cinknuté informace. Takto to vše funguje, odhalil Drulák Drulák: Výbuch Nord Streamu jako vražda Kennedyho. Co vám předložili Režimu teče do bot. Rusové už je nešetří. Petr Drulák zle k Ukrajině