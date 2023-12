„Tam chodí Soros.“ Fico sejmul sílu, která temně působila ve skrytu

reklama

Globsec je nepolitická mimovládní organizace se sídlem v Bratislavě. Její hlavní aktivita je každoroční Globsec Bratislava Global Security Forum, které organizuje od roku 2005. Mezi jiné projekty patří konference Tatra Summit o evropských záležitostech nebo Chateau Béla Central European Strategic Forum. GLOBSEC založil a dodnes vede čtyřicetiletý podnikatel Robert Vass.

Slovenský zpravodajský deník Štandard napsal, že vládní koalice vedená Robertem Ficem uvažuje, že této neziskové organizaci sebere státní dotace. Údajně proto, že zástupci této organizace žádali na jaře v Bruselu o zásah proti hybridním silám, což vládní trojkoalice považuje za pokus o narušení svobodného volebního procesu.

„Michal Trnka ze společnosti Gerulata Technologies byl součástí delegace, která v Bruselu požádala EU a NATO o zásah ‚antihybridních týmů‘ do našich voleb se vznešeným cílem, za kterým byl pokus zabránit vítězství opozice. Trnka se akce zúčastnil společně s bývalým správcem policejní facebookové stránky Davidem Púchovským, bývalým zaměstnancem Globsecu a bývalým zástupcem ministerstva vnitra Danielem Milou a Miroslavou Sawiris z úřadu vlády,“ napsal slovenský zpravodajský server s tím, že je na čase vést debatu o tom, zda mají podobné organizace jako Globsec dostávat peníze ze státní kasy.

Společnost Gerulata Technologies dostala od úřednické vlády Ludovíta Odóra dotaci 416 tisíc eur. Podle serveru tato firma uveřejnila seznam tzv. ruských propagandistů působících na Slovensku. Seznam byl prý již stažen, sám Trnka podle serveru připustil, že seznam byl tvořen na základě hodnotové orientace daného zdroje informací.

„Zkrátka, kdo oponoval nebo se alespoň polemicky zamyslel nad smysluplností destruktivní americké zahraniční politiky (když například rozšiřování NATO vede k válce, což svého času překáželo i Merkelové či Sarkozymu), skončil jako označený na seznamu a měl být následně ostrakizován až likvidován,“ uvedl k tématu server Štandard.

Slovenský premiér Robert Fico oznámil, že jeho vláda s dotacemi pro Globsec skutečně končí, neboť je toho názoru, že nezisková organizace má dost solventních soukromých dárců. „Jsou tam zbrojařské firmy, jsou tam Sorosovy instituce. Přišlo by mi zvláštní, aby ministerstvo zahraničních věcí dávalo peníze na setkání, na která se chodí fotit Soros,“ nechal se slyšet Fico ve videu kolujícím po sociální síti Facebook.

Podle slovenského premiéra má místo Globsecu dostat dotace Matice slovenská.

„To je čistě orientované na západní pravdu. Představte si, že to jsou rokování, která se nahrávají. Nahrává se zvuk i kamera, o tom jsem přesvědčen, a já jsem žádal, aby mi někdo dal nahrávku z jednání Evropské rady, kde jsem hovořil o Ukrajině. A oni mi to odmítli dát. Prý proto, že musíme vystupovat jednotně,“ prozradil Fico.

Ze slovenských Hospodářských novin však zaznělo, že Ficova vláda by měla Globsec podporovat i nadále.

„Naši představitelé by měli mít ambici toto fórum otevírat a být aktivními hostiteli a spoluorganizátory. Pro země kategorie České republiky není bezpečnostní konference typu Globsec vůbec žádnou samozřejmostí. Úvahy, zda vláda má, nebo nemá takovou akci (plus ekonomickou dvojku Tatra Summit) podporovat, je proto absurdní. Měla by to být samozřejmost. A v otázce bezpečnosti účastníků Globsecu v některých ohledech dokonce i povinnost,“ napsal v komentáři publicista Karol Wolf.

Fico promluvil také o situaci na Ukrajině.

Podle Fica strategie byla, „že když dáme zbraně Ukrajině, tak k nám Rusko přileze po kolenou. Pokořené. Ale to se nestane. Naopak se zdá, že Rusko určuje to, kdy proběhnou jednání o míru“, upozornil slovenský premiér s tím, že EU by měla jednání o míru sama iniciovat. A prvním krokem musí být podle Fica to, že přestaneme Ukrajině dodávat zbraně.

Sankce měly podle Fica jediný efekt, a to totiž ten, že se Rusko postupem času stalo soběstačné i v oblastech, kde dříve soběstačné nebylo.

Poté si položil otázku, jak je možné, že na jedné straně Rusko není schopné převálcovat celou Ukrajinu, ale ze Západu zaznívá, že Rusové mohou jednoho dne zaútočit i na státy Severoatlantické aliance, ale to podle Fica nedává smysl, pokud ruská armáda nedokáže porazit ani tu ukrajinskou.

Stranou jeho pozornosti nezůstal ani případný budoucí vstup Ukrajiny do struktur EU. Fico dal najevo, že pokud si Ukrajina splní všechny vstupní podmínky, jako si je muselo splnit i Slovensko, nebude mít nic proti vstupu této země do EU. Jedním dechem však dodal, že bude třeba vyřešit praktické otázky, v nichž jde o peníze, což podle vlastních slov řekl Fico i ukrajinskému premiérovi Denysi Šmyhalovi.

Vedle Ukrajiny se v Evropské radě řeší i válka v Izraeli, a i tady by se podle Fica mnozí divili, kdyby slyšeli, co se tam přesně probírá. V Evropské radě prý teď existují dva tábory. Jedni podle Fica říkají, že dvacet tisíc obětí mezi Palestinci, jak to prezentuje světu hnutí Hamás, je přijatelnou cenou za izraelskou bezpečnost a reakci na barbarský teroristický útok Hamásu v Izraeli, při kterém zemřelo na 1200 lidí. Ale druzí říkají „neblázněte, takové vedlejší ztráty jsou nepřijatelné“.

„Já nebudu ve jménu vašich zájmů likvidovat národní zájmy Slovenska. My vám pomůžeme tam, kde to bude třeba. Ale já si nedovedu představit, že se budou na Slovensko valit tuny ukrajinské pšenice. Co pak budou pěstovat naši zemědělci, marihuanu?“ ptal se prý Fico ukrajinského politika.

