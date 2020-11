Exministr Ludvík leží v nemocnici s kovidem. Varoval před strašením lidí

reklama

„Spíše bych řekl, že mám zápal plic. Ale ano, byl jsem pozitivně testován na covid,“ sdělil k průběhu nemoci 57letý ředitel pražské Fakultní nemocnice v Motole Miloslav Ludvík.

V sobotu odpoledne redakci Seznam Zpráv oznámil, že se z nemocnice z interního oddělení „přesouvá s nemocí domů“.

Dosud se v Česku prokazatelně nakazilo na 517 tisíc lidí. V pátek přibylo 4459 nových potvrzených případů. O desítky pacientů s covidem se stará i největší zdravotnicí zařízení v tuzemsku, Fakultní nemocnice v Motole, kterou Ludvík vede.

Ludvík začátkem října v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz upozornil právě na případné zdravotní komplikace, které jej teď v souvislosti s nákazou potkaly, a sice když se koronavirus dostane hluboko do plic. „Když to na vás někdo prskne a virus vám ulpí ve sliznici, je daleko větší šance, že se covid nerozvine. Oproti tomu, když se vám při hlubokém dýchání dostane koronavirus hluboko do plic, je to mnohem horší,“ vysvětloval šef pražské Fakultní nemocnice v Motole.

Při hodnocení kondice českého zdravotnického systému zároveň varoval před přehnanými apokalyptickými scénáří ohledně vývoje epidemie v podobě tisíců mrtvých lidí a přehlcených nemocnic.

„Nechápu, proč to ti lidé vůbec vypouštějí. S takovými scénáři se vrací do roku 1918 a dob španělské chřipky, a to byla úplně jiná situace, jiná medicína a jiná doba. Víte, nejhorší je, že lidé už jsou opravdu vystrašení. Pozoruji to všude kolem sebe i v nemocnici. Apeluji na zodpovědnost lidí, které veřejnost bere jako odborníky, aby přestali veřejnost dál stresovat a strašit,“ vyzýval Ludvík.

„První strašení tu bylo na jaře, kdy jsme slyšeli o tisících mrtvých, ale jak vidíte, po půl roce nejsme zatím ani na prvním tisíci. Teď mluvit o desetitisících mrtvých, to netuším, co by se muselo stát, aby taková situace nastala,“ uvedl v říjnovém rozhovoru.

Hrozí podle něj riziko, že lidé pak budou zbytečně vystrašeni a začnou se zhoršovat z hlediska psychiky. „Také si trošku myslím, že je to také o zodpovědnosti novinářů, aby takové věci nedávali do titulků. Chápu, že to přitáhne pozornost a zvýší čtenost, ale má to dopad hlavně na to, že lidé jsou zbytečně vystresovaní,“ doplnil Ludvík.

V aktuální situaci je, podle jeho názoru, nouzový stav zcela namístě. „Pokud to vezmu z pohledu čistě zdravotnického, pak to potřeba je, a to ze dvou důležitých důvodů. Lze nařídit pracovní povinnost, stáhnout mediky a použít je při ošetřování, což je pro nás důležité. Druhá věc je, že je možné ve zrychleném řízení nakupovat některé zdravotnické pomůcky,“ sdělil.

Tato debata se podle něj redukuje na to, že se vláda mohla včas ochrannými pomůckami zásobit, jenže to pouze o ochranných pomůckách není. „Jak jde nákaza Evropou, zastavují se opět různé dodavatelské řetězce vysoutěženého zboží a tam spadá úplně všechno. Může jít o dializační spojku či jakékoli jiné materiály a budeme potřebovat nakoupit ne od těch, kde to máme vysoutěžené, ale od těch, kteří zboží mají v danou chvíli k dispozici. K tomu je potřebný nouzový stav,“ poznamenal Ludvík.

Současnou napjatou situaci v Motole i v dalších tuzemských nemocnicích ilustrují hlavně rostoucí počty lékařů a sester nakažených koronavirem. Tedy těch, kteří jsou kvůli pozitivnímu testu doma, v pracovní neschopnosti. Stovky lékařů a sester jsou v tzv. pracovní karanténě, kdy jsou dotyční separováni a nadále slouží náročné služby v ostrém nemocničním provozu.

