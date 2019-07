Expert si klepe na čelo: Co to Brusel dělá? Ve jménu boje s terorismem. Pokvete černý trh, a to není všechno

Česko se u soudu domáhá zrušení směrnice zakazující některé poloautomatické zbraně či zásobníky. Podle české žaloby je směrnice diskriminační a zbytečně omezuje držitele legálních zbraní. Na hrozbu této směrnice přitom jako by se u nás postupně tak trochu zapomínalo. „Pro mě zbraň jako taková znamená symbol svobody. Je to důvěra státu v občana, kterému nechá zbraň, protože mu věří,“ popisuje Hynek, co pro něj zbraň znamená.

Bude to zhruba rok, kdy přinesl na Hrad petici proti evropské směrnici o regulaci zbraní. Parlament má prý jeho plnou podporu v tom, že byla zastavena implementace této směrnice. „Česká republika podala žalobu na EU právě kvůli tomu, že EU nutí ČR implementovat něco, co dle mého názoru nedává smysl, je to hloupé, pouze to ve skutečnosti naše lidi ponižuje,“ je přesvědčen Hynek.

„Směrnice EU o zbraních byla prosazena nedemokraticky a podvodem,“ pokračuje prezident a výkonný ředitel Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR. EU nemá prý pravomoc vydávat legislativu týkající se bezpečnosti v jednotlivých zemích, tak směrnici o zbraních prosadila jako normu upravující vnitřní trh, kde pravomoc má, ačkoli argumentovala bezpečností. „Považuji to za podvod na naše občany a jako podvod by to mělo být odmítnuto,“ zopakoval.

Evropská unie zkrátka prý hledala cesty, jak ovlivnit náš dosavadní zbraňový zákon. „Je to tak a je to věc, která je na žalobu. Od začátku je to hloupost. Myslet si, že snížím terorismus v Evropě tím, že omezím počet nábojů zásobníku pro lidi, kteří jsou netrestaní, bezúhonní, jsou zdravotně a odborně způsobilí, tak to může vymyslet jenom šílenec,“ kritizuje Hynek směrnici EU o zbraních.

„Na začátku jsem si myslel, že jsou to lidé, kteří ztratili smysl pro realitu. Víte, když berete plat evropského komisaře, jezdíte s ochrankou, bydlíte v chráněné čtvrti, můžete opravdu ztratit smysl pro realitu,“ přemítá Hynek, který se však domnívá, že je to cílené a snahou je minimalizovat počet legálních zbraní v Evropě.

A důvod? „Takoví občané se lépe ovládají. Můžete od nich chtít, aby platili daně, byli poslušní. Pamatuji dobu socialismu, vážím si nabyté svobody a nechtěl bych ji ztratit,“ dodává Hynek. Důvodem je podle něj i to, že nikdo v západní Evropě nechce lidem říct, že nemohou mít zbraň, protože jsou pro ně nebezpeční. „Tak to vyřeší tím, že zbraně nedá ani původním obyvatelům,“ popisuje Hynek evropské pokrytectví.

V ČR máme podle Hynka jedny z velmi propracovaných směrnic a pravidel. „Místo toho, abychom tento systém implementovali v Evropě, tak sem přenášíme nepropracovaný a hloupý systém,“ nechápe Hynek.

Cíl EU je prý jasný: úplné odzbrojení obyvatelstva. „Je to jeden z prvních kroků, který povede k tomu, že kdo má zbraň, bude vnímán jako někdo podivný, pak zbraně budou jenom ve sportovních klubech, zdraží se. Když to bude i skrze společenskou objednávku vidět jako něco, co není žádané, tak se postupně dojde k odzbrojení obyvatel. Pak i vzduchovka v rukou dětí bude považována za něco naprosto nepřijatelného,“ predikuje.

Pokud si děti nebudou moct nakonec sáhnout ani na vzduchovku, tak z čeho budou rekrutováni vojáci? ptá se Hynek dál. „Odzbrojování občanů může vést ke ztrátě branných schopností obyvatel,“ upozorňuje.

„Evropští komisaři i lídři Francie a Německa, mají pocit, že jsou všemohoucí. Tyto kroky pod hlavičkou bezpečnosti a ochrany obyvatel mohou vést k tomu, že dojde až k absolutní manipulaci lidí a k omezování jejich práv,“ varuje Hynek. Zmiňuje nebezpečný závěr směrnice, kde se praví, že směrnice je málo ambiciózní a měli bychom se k ní v budoucnu vrátit.

Implementace směrnice, to znamená změna zákonů tak, aby byla splněna směrnice, je připravena, a Hynek dle svých slov smekám klobouk před Ministerstvem vnitra, že se to snažilo připravit tak, aby to držitele zbraní co nejméně bolelo a zároveň aby splnili to, co po nás EU požaduje. Budou tam však prý omezení, například v zásobnících.

Připomíná, že terorista si na černém trhu může bez problémů pořídit levněji zbraň automatickou, než aby si nejdříve pořizoval zbrojní průkaz a pak registrovanou drahou poloautomatickou zbraň. „Když někdo bude chtít zabíjet, tak si najde způsob. Může vzít automobil, vyrobit bombu, není to zas tak složité, může zabíjet nožem,“ dodává Hynek.

„Omezení držení legálních zbraní vede vždy k tomu, že si teroristé a zločinci všeho druhu více troufnou na slušné neozbrojené lidi,“ uzavírá Hynek a zmiňuje přísloví, jež říká, že ti, kteří své meče překovali na pluhy, budou orat pro ty, kteří tak neučinili.

