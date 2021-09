Extrémní levicová politika EK? To není pravda! Zvyšme minimální mzdu. Vyvlastňujme, říká Maláčová

„Nikdo nemůže podezřívat Evropskou komisi, že by dělala extrémní levicovou politiku. Minimální mzda by měla být podle komise 19 tisíc,“ řekla v Interview ČT24 ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Sama navrhuje minimální mzdu alespoň 18 tisíc, to je dle ní minimum, aby „se člověk uživil“. I běžní úředníci by měli dostat podle ní odměnu za koronavirovou epidemii. Za „intenzivní práci“ úředníků v době šíření koronaviru navrhuje navýšení jejich platů o tři tisíce. „Mnoho lidem se díky sociální demokracii žije lépe,“ hodnotí. Problémem však mají být kroky koaličního hnutí ANO. To je dle ní zodpovědné i za bujení obchodu s chudobou. Cestou má být vyvlastňování.

reklama

Anketa Co si myslíte o slovním útoku Andreje Babiše mladšího? Je to provokace ze strany DEMOBLOKU 88% Šlo o náhodu 3% Trapná režie Víta Klusáka 5% Začátek dalšího marného útoku na premiéra 4% hlasovalo: 7101 lidí

Kromě průměrné mzdy by chtěla, aby se zvýšila minimální mzda výrazně také. Odkázala na slova Evropské komise, že by minimální mzdy ve členských státech měly dosahovat až poloviny výše mezd průměrných, což by v Česku znamenalo zvýšení minimální mzdy z 15 200 korun až na 19 tisíc korun. Maláčová v tomto případě navrhuje růst minimálně na 18 tisíc.



„Zaměstnavatelé nikdy nesouhlasí. Je to jejich role, usilovat o co nejlepší vyjednávací pozici,“ řekla ministryně. Osmnáct tisíc je dle ní minimum, aby „se člověk uživil“. Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



ministryně práce a sociálních věcí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Fotogalerie: - Maláčová v sedle

Zvýšila by i platy ve veřejné sféře, prý by to měly být tři tisíce kvůli inflaci. Úředníci podle ní během epidemie v Česku pracovali více než kdy jindy. Tvrzení ministryně financí Aleny Schillerové (ANO), že ke zvýšení příjmů jejího resortu potřebuje další podklady, považuje za politickou hru a „výmluvy“.



Problém podle Maláčové není na výdajové stránce, ale příjmové. Vláda by podle ní měla zastavit odtékání zisků firem do zahraničí a daňově zatížit lidi s příjmy nad sto tisíc. „Daně se zvyšovat budou,“ tvrdí, co podle ní nastane po volbách, ať už je vyhraje kdokoliv. Záležet prý bude jen v jaké podobě a komu.

Vyjádřila se též k rozhodnutí Ústavního soudu zrušit bezdoplatkové zóny. Cestou prý je vyvlastnění „ubytoven“ státem. Za viníka obchodu s chudobou označuje koaličního partnera sociální demokracie – hnutí ANO premiéra Andreje Babiše a Ministerstvo pro místní rozvoj. Problémy s bydlením dle ní jako jediná v zemi řeší sociální demokracie, a ANO je v rámci svých resortů nečinné. „Pracovali jsme ve vládě velmi dobře. Mnoho lidem se díky sociální demokracii žije lépe,“ hodnotí Maláčová. Psali jsme: Hamáček: Minimální mzda se blíží k hranici 40 tisíců, které jsme slíbili Maláčová navrhuje po verdiktu ÚS vyvlastnění ubytoven pro chudé ,,A jsme v pr...i všichni.” Topolánek diriguje Piráty Úřad práce: Začátek nového školního roku se blíží. S výdaji může potřebným pomoci i stát





Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.