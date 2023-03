Exzmocněnec Klíma rozdal miliony korun vybraným médiím. Výběr neobjasnil

reklama

Klíma krátce před svým koncem rozdal bez toho, aby zdůvodnil, proč si je dané médium zaslouží. V poslední lednový den podle serveru Úřad vlády uzavřel smlouvu na nákup mediálního prostoru s agenturou Lion Communications a zaplatil za to přes 7,5 milionu korun bez DPH, která později zadávala do vládou vybraných českých médií reklamní spoty a tištěnou inzerci. Metodu pro rozdělení peněz vláda v zadávací dokumentaci nijak neobjasnila.



Vláda podle zjištění serveru poskytla pouze finální seznam tištěných, internetových a dalších audiovizuálních médií, kterým stát za reklamní prostor v některých případech pošle až stovky tisíc korun, a nebylo nikterak specifikováno, jak Úřad vlády média vybral. „Pouze napsal, že dodavatelé se zavazují reklamu umístit ‚do segmentů médií (mediatypů a subtypů uvedených v mediálním plánu) tak, že budou splněny veškeré parametry příslušných nákupních jednotek zásahu dle jednotlivých mediatypů,‘“ upozornil Deník N na to, že žádná dokumentace k výběru neexistuje.

Exhejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek k tomu zmínil, že přitom vláda poukazuje na to, že „údajně není na valorizace penzí a bůh ví na co všechno pro obyčejný lid“, a „mezitím se v tichosti činil bývalý zmocněnec přímo na Úřadu vlády“.

„Netransparentně a bez podkladů. Co na to Transparency International? Co Milion chvilek? Co pan nový prezident? Co premiér a vláda? Co parlament? Co státní zastupitelství? A co na to my, kteří to celé platíme ze svých daní?“ dotazuje se na reakci organizací, které často hlasitě hovoří o nutnosti transparentního jednání ve veřejné správě.

