Ezopíč*viny! Pirátský volební autobus rozhádal stranu. Tohle v něm chtěli vozit. Padla i urážka SPD

Kromě senátních se blíží i krajské volby a Česko se pomalu ponořuje do víru předvolební kampaně. A ta startuje i u Pirátů, kteří v Pardubicích mají svůj volební autobus. V autobusu se měl nacházet i generátor plynného vodíku. Ale když se o tom dozvěděl pardubický místopředseda, musel koordinátor kampaně zařadit zpátečku a láhev pochybné funkce vrátit. A začala padat slova jako „ezokraviny“ nebo „ezopíčoviny“. Ale také narážky, že takto by se dali ulovit voliči Tomia Okamury.

reklama

Jedna z menších, ale úsměvných zápletek se odehrála na Pirátském fóru. Ve volebním autobusu, který má sloužit Pirátům ke kampani totiž měly být tzv. ezokraviny, neboli vědecky nepříliš ověřená, ale údajně prospěšná zařízení jako odstraňovač škodlivých biovln nebo zemských proudů. Anketa Chcete, aby Česká republika ratifikovala Istanbulskou úmluvu? Ano 1% Ne 99% hlasovalo: 10716 lidí

Jak píše místopředseda pardubických Pirátů Jan Hrubeš, mělo se jednat o „speciální přístroj na obohacování vody molekulárním vodíkem“. Tuto informaci Hrubeš zaslechl na Zulipu, chatovací aplikaci, kterou Piráti používají. A protože se mu od Pavla Štěpánka, celostátního volebního koordinátora Pirátské strany, nedostalo odpovědi přes jiné kanály, ptal se na veřejném Pirátském fóru na tři věci: „Koho tahle ezokravina napadla? Kolik to stálo peněz? Můžeme se toho nějak zbavit, aby se nám inteligentnější část společnosti nezačala oprávněně smát?“ A pro jistotu se zeptal, zda se nejedná o kachnu.

Přišla celkem očekávatelná otázka, zda by Hrubeš raději neměl řešit věc interně, ale na to místopředseda namítl, že k němu informace doputovala v rámci balíku popisujícího přednosti volebního autobusu. „Předpokládám, že to už vidělo dost lidí; a protože to nikomu doposud nepřišlo divný, myslím si, že je třeba nahlas říct, že nejsme strana ezomagorů (aspoň doufám),“ dodal.

„On se pouští jako vodík do vody? Já měl za to, že se z vody získává, třeba je to tak myšleno a není to ezokravina, ale vodík se jímá do bomb a v horké fázi budeme mít kromě autobusu i pirátský Zeppelin,“ smál se Jan Prokop. A podiv nad tím, jak by zařízení mělo fungovat, přicházel i od jiných členů Pirátské strany. Spolu s doporučením, ať si termíny najdou na internetu.

Debata pak už sklouzla do satirické roviny, když Andrej Ramaseuski uvažoval, že zavdat si s ezoteričnem není tak špatný nápad. „Někdo Okamurovi ty mentálně slabší voliče sebrat musí, a takový molekulární vodík je na to docela dobrý. Třeba jim u toho přímo z autobusu prodáme i nějaké zázračné hrnce,“ žertoval.

Hrubeš varoval, že to není poprvé, co se strana na tomto tématu spálila a za výroky Daniely Bílé jí dokonce byla udělena cena Zlatý Bludný bavan, protože chtěla údajně léčit jednoroční dítě bazénovou dezinfekcí.

Ani Dan Leština z republikového výboru se k tomuto návrhu nevyjádřil vlídně. „I za RT doprava a RT zemědělství z toho nejsme nadšení. Vodík konkrétně jsem myslel, že je nějaký zkomolený název nějaké reálné technologie, ale jestli tam skutečně chceme mít to, co na člověka vyleze, když tu frázi zadá do Googlu, tak tedy potěš koště. Andrejova věta o hrncích může znít příkře, ale vypadá bohužel přiléhavě. Doufám v nějaké rozumné vysvětlení.“

Do diskuze se nakonec zapojil i Pavel Štěpánek, který se přihlásil jako iniciátor nápadu. „Nejdříve jsme chtěl pořídit atmosferický generátor vody, ale ukázal se jako příliš drahý. Přesto jsem nechtěl opustit myšlenku něco s vodou v souvislosti s moderní technologií vymyslet. A přišel jsem právě na lahev, která používá technologii SPE (protonová výměnná membrána SPE (Solid poly electrolytic) a PEM (Proton exchange membrane), která slouží k produkci neomezeného množství plynného vodíku ve vodě. O ozdravných procesech molekulárního vodíku na lidský organismus tu asi nemá cenu mluvit, když tu čtu škatulkování jako ‚ezomagoři‘. (Raději asi rozlejvat rum) Nemyslel jsem si, že Piráti uvažují takto ve škatulkách, ale spletl jsem se už mnohokrát a spoustu omylů mám jistě stále před sebou. Honza mi soukromě nikde nepsal, jak zde tvrdí (nebo netuším kam a kdy). Jediné, co jsem zaznamenal, bylo pár výkřiků o ‚ezopíčovinách‘ někde na Zulipu. Já určitě nemám chuť ani čas se tu o tom dohadovat, takže jako nejlepší cestu vidím, že přestože s autorem podnětu od základu nesouhlasím, lahev jednoduše vrátím a nebudu to dál řešit,“ zacouval od svého nápadu.

Hrubeš se ozval, že Štěpánkovi posílal zprávu právě na zmiňovaném Zulipu. A dodal: „Tohle není o škatulkách. Tahle věc je prostě kravina a jsem velmi nešťasten, že o tom musím přesvědčovat právě tebe. Uvedené zkratky jen technicky uváději typ a uspořádání elektrolyzéru. Ve výsledku je to stále krabička, co když ji zapojíš do proudu, tak dělá H2O = H2 + 1/2 O2. Ten vodík pak normálně vybublá ven, Dobrý tak leda na to, kdybys s tím vodíkem chtěl nafukovat balonky, k ničemu jinýmu to ale fakt není a žádný zdravotní benefity to nemá.“ Doplnil, že je rád, že zařízení nakonec v autobusu nebude. Další člen Pirátské strany ho opravil, že ani balónky se zařízením nafukovat nejdou, protože netlakuje.

Štěpánkovi to nakonec nedalo a začal obsáhle citovat „vědecké“ argumenty pro prospěšnost vodíku na lidský organismus, například že chrání proti „oxidativnímu stresu“, spjatému údajně s civilizačními chorobami. Ale nakonec dodal: „Jak jsem konstatoval už v prvním svém příspěvku, nehodlám s touto věcí nadále ztrácet čas a bavit se na úrovni odbornosti, kterou nikdo z nás nemá! Podle hesla moudřejší ustoupí koupenou lahev vrátím a nebude oficiální součástí autobusu. To přesto, že mě názory kritiků nepřesvědčily. Působí na mě spíš jako dojmy a názory laických odborníků (někdy opravdu jen laiků), které nevyvážily v mých očích zdroje, z kterých čerpám já a které zde zveřejňuji.“

A doplnil: „Co mě zaskočilo a co mě velmi mrzí je agresivita, která celý podnět a diskuzi nejen zde, ale především na Zulipu provází, ruku v ruce s urážením a ponižováním opačného názorového spektra (ezomagoři, ezopíčoviny, poznámky o inteligenci atd.). Takový přístup rozhodně nepřispívá ke kultivaci vnitřního prostředí strany ani vzájemných vztahů, které tím trpí nejvíce. Krom toho se domnívám, že je v rozporu s komunikačním minimem.“

Člen republikové předsednictva Martin Kučera ovšem upozornil, že Štěpánek cituje částečně z komerčního sdělení Patriot magazínu.

Fotogalerie: - Piráti rozjeli kampaň do Senátu

Pardubický místopředseda pak Štěpánkovi zdroje podrobil své kritice a i tvrzení, že by nikdo neměl dostatečnou odbornost, napadl. „Já za sebou pár semestrů biochemie, toxikologie a farmakologie mám. Neříkám, že se tím pasuju do role instantního odborníka na všechno, ale myslím si, že alespoň dokážu posoudit relevanci předkládaných studií a odfiltrovat balastní nesmysly, kterých se kolem takovýchto věcí vždy vyrojí hromada,“ uvedl. Dodejme, že Hrubeš má dle stránek Pirátů titul bakalář a diplomovaný specialista, Štěpánek se žádným titulem nepyšní, vystudoval obor veřejné správy.

Hrubeš měl ještě dvě poznámky: „Do doby, než to někdo doopravdy neprůstřelně dokáže, že to má nějaký pozitivní vliv na člověka v dobře designované studii k níž poskytne zdrojová data a detailně popíše její metodologii, pak si to zcela po právu dovolím označit za ezokravinu, která akorát tahá z lidí peníze.“

„Pravda, některé výrazy, co jsem použil na Zulipu - ať už u nás v uzavřené pardubické instanci, nebo ve vlákně úlevném, byly možná až příliš expresivní, za ně se tu omlouvám. Nic to ale nemění na materii, kterou jsem chtěl komunikovat (rozhodně v tom nehledej snahu o moje zviditelnění): Piráti by měli být stranou, která propaguje pouze zdravotnické postupy dle lege artis a nesnaží se o legitimizaci šarlatánů používajících různé neověřené, někdy i nebezpečné postupy. Mezi ty, dle mého, nevhodné postupy patří i dělání reklamy výrobkům založeným na dezinterpretaci výsledků vědeckého výzkumu,“ shrnul.

A protože se jedná o vodík, objevila se i narážka na vzducholoď Hindenburg, která s touto náplní v meziválečném období začala hořet a zřítila se.

Na závěr dodejme, že to není první kauza s volebním autobusem. V roce 2017 na sebe Piráti upozornili, když na bok autobusu umístili karikatury Bohuslava Sobotky, Andreje Babiše, Miroslava Kalouska a Jany Nagyové (nyní Nečasové) a Ivana Bartoše jako jejich bachaře. A právě Jana Nečasová chtěla celou věc řešit případně u soudu, takže Pirátům její právní zástupce poslal předžalobní výzvu.

Psali jsme: Bruselský Pirát Kolaja se chlubí: Plán EU staví hráz proti nezaměstnanosti. Jen se nesmí peníze dávat na premiérovy tousty... Piráti dělají bububu, huhuhu. Vláda prý ignoruje cestovní ruch Pirátský skandál na pokračování: I Dominik Hašek už zasáhl! Špinavé prádlo u Pirátů. Padlo ultimátum, členové se hádají

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.