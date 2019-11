FOTO Na tohle chtěli u Bakaly dva miliony dotaci. Festival o vzdělávání: Fiasko, prázdné židle, ani kompars za chlebíčky nepřišel, ozývá se

Na sociálních sítích kolují fotografie, které mají dokazovat nízkou účast na akci s názvem Prague Education Festival, festivalu pro studenty základních a středních škol, který mezi 14. a 16. listopadem v areálu pražského výstaviště uspořádala společnost Economia patřící miliardáři Zdeňku Bakalovi.

Bakalova firma Economia (vydavatelství, do jehož portfolia spadá například týdeník Respekt, deník Hospodářské noviny či internetový deník Aktuálně.cz) na podporu akce žádala finanční dotaci z prostředků pražského magistrátu ve výši 2 milionů korun. Návrh na udělení dotace předkládal na pražském magistrátu pirátský radní pro školství Vít Šimral. Piráti přitom předsedají poslanecké komisi pro vyšetřování kauzy OKD a navrhli podat na Bakalu trestní oznámení, což je ovšem jen taková pomyslná perlička, o které psaly ParlamentníListy.cz ZDE. O dvoumilionové dotaci pro Prague Education Festival se mělo podle všeho hlasovat 20. listopadu během řádného zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy. Economia však žádost o dotaci jen krátce před konáním akce stáhla, informoval na Facebooku radní Šimral.

O možné nízké účasti na vzdělávacím festivalu se na Facebooku rozepsal editor serveru Pedagogicke.info, pedagog Janek Wagner. „Zoufalá účast na diskuzi...aneb debakl pořadatele a spálené peníze,“ napsal Wagner a svá slova podpořil přiloženou fotografií

„Byl jsem tam ve čtvrtek a pátek cca 13-18,“ sdělil nám Wagner. „Ve čtvrtek jsem dostal info, že z 600 registrovaných přišlo 300,“ upřesnil. „Vystavující nadávali, velcí to budou reklamovat. Selhala propagace,“ shrnul své dojmy. „Takhle prázdné to bylo všude po celou dobu festivalu. Až je mi z toho fiaska smutno,“ napsal v diskuzním vlákně další účastník festivalu Vladimír Barák.

Opačný názor však vyjádřila ředitelka pardubické základky a učitelka Jana Smetanová. „Já jsem tam byla ve čtvrtek a musím konferenci pochválit. Byly tam skvělé prezentace i diskuze,“ napsala v konverzaci. „Většina panelistů měla mnohem víc posluchačů. Např. při hostech z Finska a srovnávání našich školských systémů nebyla volná jediná židle. Získala jsem nové inspirace i informace. Za mě to bylo fakt dobrý,“ uvedla. „Když jsem kouknul na program, samý Eduin a lidi kolem něj. Kdo by na to chodil a ještě za to platil? Nakonec nepomohlo, ani že to dali zadarmo,“ napsal kriticky prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi.

„Já se o tom dozvěděl náhodou na Facebooku v den pořádání akce. Takže mě to nepřekvapuje. Vzhledem k programu to muselo být drahý. Chudáci sponzoři,“ napsal v diskuzi Jan Louda. „Velcí byli docela namíchnuti a říkali, že to takto nenechají,“ okomentoval jeho příspěvek do diskuze Wagner. „Dnešní odpoledne opět čtvrtprázdno, bez ohledu na zajímavý program,“ napsal Wagner u další na Facebooku nasdílené fotografie poloprázdného přednáškového sálu. ,Docela se divím, že se organizátorům nepodařilo zajistit (byť je to nehezké) aspoň komparsisty za „chlebíčkovné“. Tohle je fakt šílený," napsal v diskuzním vlákně na Facebooku jistý Zdeněk Pech.

Podle Janka Wagnera, který akci navštívil ve čtvrtek, výstavní plocha většinu času zela prázdnou. „Někteří vystavující byli dost namíchnutí, někteří hodlali s pořadatelem nízkou účast řešit vzhledem k vysokým cenám za pronájem stánků,“ napsal Wagner ve vyjádření ParlamentnímListům.cz. „Spokojeni byli evidentně jen čerpači dotací z ESF a pracovníci státních institucí, kteří si udělají čárku,“ doplnil.

„Dvě podia s oddělenými přednáškami a debatami s posunutým začátkem akcí nutily k přebíhání a zabránily bezprostřední diskusi. Učebny pro workshopy byly nedostatečně zvukově izolovány a účast byla utrpením, protože lektoři museli překřikovat mohutné reproduktory. Na některé workshopy přišla i díky tomu jen polovina registrovaných a byl i workshop bez jediného účastníka. Chápu, že jde o první ročník, ale takové množství chyb od nedostatečné propagace, přes nesmyslně vysoké ceny pro vystavující i návštěvníky (zdarma byla účast evidentně až po zjištěném minimálním zájmu), otřesnou organizaci a evidentní diletantismus od volby názvu po výběr programu či jeho nesmyslný timing, jsem opravdu nečekal,“ dodal ve svém prohlášení. Podle Wagnera měl Prague Education Festival sice zajímavý program, ovšem v konečném důsledku se jedná o promarněnou příležitost, která se podle něj opakování nedočká.

Použité fotografie pocházejí z archivu Janka Wagnera

