NEVEŘEJNÝ DOKUMENT Piráti chtějí Bakalu před soud? Takže sledujte, co se děje, když miliardářova firma chce na pražském magistrátu miliony z dotací. Od politika Pirátů

Podívejte se spolu s námi na velice zajímavý příběh, starý jen několik dnů. Hlavní roli v něm kromě zmíněného podnikatele zastává radní pro oblast školství v Praze, pirátský politik Vít Šimral.

Začněme v obecné rovině. Na začátku října letošního roku konstatoval poslanec Lukáš Černohorský, šéf vyšetřovací komise PSP, (Piráti), následující slova: „Dále, samozřejmě, vyšetřovací komise prověřovala i činnost protistrany a zde jsme došli k tomu, že Viktor Koláček, Petr Otava prodali společnost Karbon Invest již v době, kdy stále ještě vyjednávali s českým státem o prodeji minoritního podílu. Tím nakupujícím byl samozřejmě Zdeněk Bakala. S tím se vyšetřovací komise rozhodla v tomto případě podat trestní oznámení na výše jmenované osoby s tím, že se jedná tedy o podvodné jednání z jejich strany, protože to exkluzivní jednání bylo s nimi vedeno pouze na základě toho, že stát a vláda žily v domnění, že to prodávají osobám, které jsou spojeny s regionem, nikoliv žádnému finančnímu žralokovi. Protože pokud by tomu tak nebylo, tak by bylo docela možné, že dle vyjádření tehdejších ministrů by vláda rozhodla o tom, že bude pořádána veřejná soutěž a nevedlo by se exkluzivní jednání,“ řekl Černohorský.

Krom toho se naše redakce dostala k fóru Pirátů, které pochází z roku 2017 a je zaměřeno výhradně na Zdeňka Bakalu. To fórum se dokonce jmenuje „Akce Bakala“ a vystupuje v něm například Michal Gill, Petr Vileta případně Jakub Michálek. Debata se točila okolo protestů, které tehdy chystal méně známý podnikatel Krúpa u Bakalova sídla ve Švýcarsku. Piráti totiž zvažovali, že by se k akci přidali nebo ji alespoň podpořili.

„Možná průlom – Krúpa pozitivně zareagoval na Twitteru – pokusím se to rozvinout dál,“ uvedl na citovaném fóru v dubnu 2017 pirát Michal Gill.

Doposud s tím neměl nikdo problém.

O co v dokumentu jde?

Radě hlavního města Prahy a následně jejímu zastupitelstvu je předkládán návrh na základě žádosti ze dne 1. července 2019 o poskytnutí finančních prostředků formou dotace pro společnost Economia. Jejím jediným akcionářem je Zdeněk Bakala.

Žádost společnosti Economia:

Žadatel požádal hlavní město prostřednictvím radního pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání Víta Šimrala (Piráti) o poskytnutí finančních prostředků na zajištění akce „The Prague Education Festival“. Akce se bude konat od 14. 11. – 16. 11. 2019. O kolik si Bakalova společnost řekla? O dva miliony korun.

A co na to pirátský politik? I to víme z dosud neveřejného dokumentu.

„Radní pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání hlavního městy Prahy navrhuje podpořit akci neinvestiční účelovou individuální dotací ve výši 2.000.000,-Kč, a to na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace. V případě schválení této dotace budou poskytnuty finanční prostředky z kapitoly Školství, mládež a sport, OdPa 3299, ORG 0096112 – partner. školství a mládež. V rámci tohoto materiálu je schvalován přesun finančních prostředků z ORG 0096125 na ORG 0096112 dle přílohy č. 1 k usnesení, a to v případě, že Zastupitelstvo HMP schválí poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace.“

Úřední ptydepe má jasný závěr. Pirátský politik odsouhlasil miliony pro Bakalovu firmu ve chvíli, kdy jeho kolegové ve Sněmovně dělají vše pro to, aby se podnikatel dočkal spravedlivého soudního procesu.

Tím ovšem nekončíme. Co vlastně firma Economia Praze a pirátskému politikovi nabízí?

I to se nám podařilo zjistit.

Ačkoli je u zahájení festivalu (v oficiální žádosti Economie, kterou podepsali členové jejího představenstva Lenka Černá a Michal Brejcha) přislíbena účast magistrátního politika v obecné rovině, v závorce je už patrné, že Bakalova firma automaticky počítá s pirátským politikem Šimralem, který jim peníze odsouhlasil. Totéž u debaty na téma školství. I zde se počítá s účastí radního Šimrala. O jeho přítomnosti se v oficiálních podkladech psalo ještě dříve, než se pražský magistrát začal dotací vůbec zabývat.

Pirátští politici šli navíc tak daleko, že už nyní připravili „U S N E S E N Í Zastupitelstva hlavního města Prahy“ s následujícím zněním:

„Zastupitelstvo hlavního města Prahy: schvaluje (znění veřejnoprávní smlouvy) s poskytnutím neinvestiční účelové individuální dotace v celkové výši 2000 tis. Kč z běžných výdajů kap. 0461, OdPa 3299, ORG 0096112 - partner. školství a mládež pro Economia, a.s., se sídlem Pernerova 673/47, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 28191226, na zajištění projektu „The Prague Education Festival".

20. listopadu už stačí jediné, aby dotyční politici, jako například Jan Čižinský nebo pirátský primátor Hřib, zvedli ruku a Bakalově společnosti peníze oficiálně odklepli.

