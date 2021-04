FOTO „Schovat chlast! Bít Pavla Novotného.“ Praha a dav hodně zblízka. I s policií

Redaktor Parlamentních listů se podíval na Pražskou náplavku, kde do devíti hodin zjišťoval názory veřejnosti a mapoval to, jak lidé dodržují vládní opatření. „Nas*at, ať všichni chcípnou, nesnáším je,“ řekl muž našemu redaktorovi po otázce, co říká na chování policie. Jiní však měli pro chování policistů zastání, prý pouze plní úkoly, které jim zadají politici. „Je to věc vlády a oni jen dělají svoji práci,“ pověděl mladík, zatímco mu do řeči skočila dívka se slovy: „Ať chcípnou, ču*áci.“ Co vzkázali občané starostovi Řeporyjí Pavlu Novotnému, který by lidi na náplavce nejraději řezal obuškem? Proběhl nějaký konflikt s policií?

Teplé počasí vylákalo v posledních několika dnech občany Prahy do parků, k přehradám či na náplavku. Zde si spolu povídají, prochází se, najdou se ovšem i tací, kteří porušují vládní opatření, nenosí roušky či pijí alkohol na veřejnosti.

Zatímco exprezident Václav Klaus se Pražanů v rozhovoru pro Parlamentní listy zastal, tak starosta Řeporyjí Pavel Novotný by nejraději na srocující se lidi použil násilí. „Jsou to debilové a Policie se s nimi (je to jen můj osobní názor) moc maže. Ta bezohlednost je nekonečná,“ napsal známý politik ODS. „Mlátit celou náplavku pendrekem! Vrazi,“ dodal.

Redakce Parlamentních listů se proto rozhodla, že na ono místo, kde jsou údajně porušována vládní opatření, vyrazí. Na náplavku redaktor dorazil na šestou hodinu odpoledne. Bylo poměrně teplé počasí, lidé tedy na náplavce byli, nelze ovšem říct, že by se zde nějak příliš shlukovaly davy. K tomu mohly přispět i mraky, které se na obloze objevily a z nichž několik kapek spadlo. Později se ovšem počasí zlepšilo a přibylo i lidí.

Kolem řeky neustále projíždělo policejní auto s LRAD technikou, neboli vysoce výkonnou audiotechnikou. „V souvislosti s nouzovým stavem vás upozorňujeme na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a krizová opatření přijata Vládou České republiky, kterými se zakazuje pobyt a pohyb osob mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest a dále se zakazuje požívání alkoholu na veřejně přístupných místech. Žádáme vás tímto o dodržování těchto opatření. V opačném případě svým chováním ohrožujete ostatní a sebe vystavujete riziku postihu,“ hulákalo se z policejní dodávky v pravidelných intervalech.

Zatímco se policejní auto blížilo, tak se postupně před ním lidé zvedali, nasazovali si roušky a ukrývali si alkohol, pokud nějaký pili.

Chvíli poté, co policisté projeli, tak se opět náplavka zaplnila lidmi.

A jak práci policie hodnotí návštěvníci místa? Zeptali jsme se občanů na jejich názor. Muž postávající u řeky, který se představil jako Michal, pověděl, že pro něj je to těžký vnímat, jelikož zažil osmdesátý léta a vidí tam určitou podobnost. „Nestudujete policejní školu proto, abyste bil lidi, alespoň já si myslím, že ne, studujete policejní školu, abyste vyšetřoval zločiny,“ řekl Michal. Dále pověděl, že policisté mají určité mantinely svých pravomocí.

„Na druhou stranu sami vědí, že to je hovadina. Vědí, že mají velkou moc v tom, že když to lidi nebudou plnit, tak mohou lidi ztotožnit. To je v pořádku, já se nechám ztotožnit, když to bude potřeba, ale mohou vás předvést, když se člověk nenechá ztotožnit, což se dá zneužít. Mohou každého předvést za účelem podání vysvětlení k čemukoliv. Tohle je prostě blbý. Každému mohou říct, podejte mi nějaké vysvětlení k tomu, proč jste nenosil roušku. Každý by jim měl říct, nevím, na co se mě ptáte, někdo možná vyhrkne pravdivý hesla, ale ty se policii neříkají,“ pokračoval Michal ve své výpovědi.

Policistů je mu líto, jelikož oni musí dbát na vládní nařízení a poslouchat rozkazy, které se jim často ani nelíbí. „Já od pracovníků zákona očekávám pomoc,“ té se však muži údajně nedostává. Nelíbí se mu ani vyhrůžky politiků, kteří by nejraději zpřísnili postup vůči lidem porušujícím vládní opatření.

Skupinka policistů řešící možný přestupek

K věci se vyjádřila i skupinka mladých mužů, kteří v koutě popíjeli piva. „My jsme se těšili celou dobu, už je to rok, až budeme moc vyjít ven, setkat se s lidmi, popovídat si s nimi, potkat třeba i nějaké pěkné holky a jsme rádi, že je konečně nějaká možnost, že ti lidi tady jsou. Samozřejmě respektujeme rozhodnutí vlády týkající se covidových opatření, ale já osobně si myslím, že to je něco, co se hlavně týká uzavřených prostor. My jsme tady venku u řeky. Přece jenom na tom, jestli onemocníte nebo ne, tak na tom se projeví taky třeba vaše psychické nastavení, vaše imunita, fyzička, jaký máte životní styl a my prostě nechceme být zavření neustále doma,“ pověděl muž, který se představil jako Lubomír.

„Je čtvrtek večer, zítra je volno a my si chceme jít pokecat, dát si drink, takže to opatření, co je tady nás omezuje, nicméně ti policisté tady projíždí a vždycky vlastně pouští rozhlas, v tu chvíli drinky co máme, někde schováme a dáme si na sebe roušky. Nejsme takoví, že bychom se s nimi hádali nebo se s nimi prali nebo jim nějak nadávali a tak dále. Nemáme to zapotřebí,“ myslí si Lubomír.

Navázal na něj Richard. Ten chování policejních složek nepovažuje tak zcela za buzeraci občanů, neboť to je třeba nějakým způsobem usměrnit. „Samozřejmě nás omezuje to, že musíme jít v devět večer domů a že v devět začnou ti policajti nejenom upozorňoval, ale i vyhrožovat. To nás se*e, protože jsme u vody a jsme venku,“ rozohnil se návštěvník náplavky.

Slovo si opět vzal Lubomír, který odmítl slova některých politiků o tom, že je třeba zpřísnit postup vůči lidem porušujícím opatření. „To je blbě, spíš by měli lidi poučit, že se teda nemají shlukovat ve velkým někde v davech a že mají teda svou vlastní hlavu. Ne, že budou nosit roušku i tam, kde není potřeba, například na prázdné ulici. Nemělo by se to pokrývat nějakým vyhrožováním pod pokutou. Vzhledem k situaci a vzhledem k tomu, že uzavřeli spoustu podniků, tak spousta lidí přišla o práci, spousta lidí, kteří mají rodiny, hypotéky, nemají na to, aby šli třeba k zubaři a tak dále,“ zkritizoval přístup některých veřejných činitelů.

„Pokud jim budete vyhrožovat ještě další pokutou za to, že si půjdou jenom ven pokecat s kamarády, tak je to pro mě šokující, protože si myslím, že venku bez roušky skoro nikdo nikoho nenakazí,“ dodal muž Parlamentním listům.

Někteří ovšem byli více vulgárnější. „Nas*at, ať všichni chcípnou, nesnáším je,“ prohlásil muž našemu redaktorovi po otázce, co říká na chování policie.

Protější nábřeží náplavky bylo prázdné.

Redakci se podařilo narazit na skupinku lidí, kteří dle svých slov pracují v koronavirovém centru, kde pomáhají s testováním lidí. Ti nechápou, že je možné to, aby policisté zasahovali vůči lidem, kteří v klidu sedí u řeky a nikoho neohrožují. „Policie za to nemůže, je to věc vlády a oni jen dělají svoji práci,“ myslel si Josef. S tím nesouhlasila vedle sedící dívka. „Ať chcípnou, ču*áci,“ pronesla na adresu politiků a policistů.

Ve skupince si opět slovo vzal Josef, který pověděl, že když jedou kolem, tak si vezme roušku, aby policii zbytečně neprovokoval. Dále si myslí, že je v pořádku, když si se svojí partou, pokud to tedy není parta několika desítek lidí, sedne několik metrů od ostatních spoluobčanů. Redaktorovi dále pověděla Markéta, že ona sama si myslí, že politici události na náplavce či v Riegrových sadech berou jako záminku k dalšímu zpřísňování. „Lidi už nemohou vydržet ty opatření. Berou to jako záminku k tomu, aby zase prodloužili nouzový stav. To bude pořád dokola,“ myslí si.

Následně se přešlo ke starostovi Řeporyjí Pavlu Novotnému, který pověděl, že by se lidé na náplavce měli mlátit pendrekem. „Já bych mlátila jeho,“ pověděla dívka, načež si vzal slovo opět Josef. „On by mlátil lidi hlava nehlava, jenže lidi vlastně nemůžou nikam z Prahy. My jsme jezdili s partou mimo město do lesů, na Karlštejn, kamkoliv,“ nemohl pochopit smysl zákazu cestování mezi okresy. Již to celé prý trvá moc dlouho. „To je jasné, že se tohle bude dít, protože teď se udělalo hezky, tak všichni chtějí jít ven, když mají volno,“ dodal.

Sami policisté jsou prý z toho nešťastní, jelikož si na ně ukazují lidé prstem, i když oni pouze plní práci, kterou jim zadali jiní. „Vyhánějí děti z hřiště, to je strašný,“ mínil Josef

Dívky následně popsaly své zážitky z covid odběrového centra. „My tam máme deset hodin ten respirátor a to je strašný, není to zdravý,“ pověděla jedna. „Jsou i další nemoci, který jsou mnohem horší, než tohle, co se teď děje. My pracujeme v tom covid centru a víme, kolik lidí je denně pozitivních a vůbec to nevychází proti tomu, co je daný v televizi,“ popsala dívka své zážitky z práce. „Hlavně ty antigenní testy, tak se tam ukáže pozitivní u lidí, co jsou třeba nastydlí a potom, když se stane, že si udělají ten PCR test, tak jsou jako negativní. Jenže už jsou v systému vedení jako pozitivní, to je asi nejhorší věc,“ uzavřela skupinka.

Blížila se však devátá hodina večerní a lidé pomalu začali opouštět náplavku. Objevilo se opět policejní vozidlo. Tentokrát v doprovodu několika policistů, kteří šli vedle auta. Prostorem se ozvalo: „Policie České republiky. V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem je zakázán po 21 hodině volný pohyb na veřejném prostranství. Jménem zákona vás vyzývám k okamžitému opuštění těchto prostor, jinak proti vám bude proveden služební zákrok s použitím donucovacích prostředků,“ nechala se policie slyšet z reproduktorů.

Občané výzvu poslechli a po deváté hodině na náplavce nikdo nezůstal a policie tak nemusela použít žádný zákrok vůči lidem. Po celou dobu, co byla redakce na místě, nebyl k vidění žádný incident, který by nějak ohrožoval občany, lidé se chovali ukázněně a výzvu policistů uposlechli.

