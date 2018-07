FOTO + VIDEO Babiš seděl a mlčel, před ním létaly hromy blesky. O tom, jak to prý opravdu bylo s H-Systemem

Na úvod vystoupila další členka H-Systemu, doktorka Horáčková, která vlastní jeden z dostavěných domů ve Velkých Přílepech. Ten si po dlouhých patáliích koupila do osobního vlastnictví a mezi členy družstva z Horoměřic přišla, aby jim vyjádřila podporu. „Chtěla bych říct, že se vzdáváme jakýchkoli nároků, které by plynuly z toho morálně špinavého byznysu,“ uvedla. „Proinvestovali jsme tam 650 tisíc a pan Monsport nám vrátil 25 tisíc. Přitom pozemky, které rozprodal, tak měly cenu jedné miliardy,“ dodala žena.

Anketa Oceňujete, jak proti Andreji Babišovi vystoupili Tomáš Klus, Matěj Ruppert a Jiří Macháček? Oceňuji to 10% Odmítám to 84% Je mi to jedno 6% hlasovalo: 3629 lidí

Poté si vzal slovo Martin Junek, který za družstvo vystupoval v posledních dnech ve valné většině všech mediálních výstupů. „V pondělí poslali našim advokátům do datových schránek zprávu o tom, jak rozhodli, čili o tom rozsudku. Advokáti si to samozřejmě mezi sebou nestačili předat a nám cokoli říct. Takže když mi v úterý ráno začali volat lidé, co se to děje a že se máme vystěhovat, tak jsem samozřejmě nažhavil internet a hledal jsem, co se děje,“ popisoval Junek dění z počátku minulého týdne, kdy se většina členů družstva dozvěděla teprve z médií, co se s nimi má stát.

„Ve středu nastala jakási druhá vlna, když ostatní klienti H-Systemu, kteří nedostavěli v Horoměřicích, se začali ozývat, a to ze dvou stran. Jedni klienti zcela jasně řekli, že to je nemorální, aby chtěli po nás platit a sanovat jim, podobně jako se tady vyjádřila doktorka Horáčková, jejich pohledávky z našich kapes. A pak tam přišla ta malá skupina, to byl Maják (další bytové družstvo klientů H-Systemu, pozn. red.) zastupovaný dlouhodobě paní doktorkou Marvanovou. Maják, i když těch lidí je třicet až šedesát, začal velmi razantně požadovat, že by se ty naše domy měly prodat za současnou odhadní cenu a měli by se s tím uspokojit všichni klienti,“ vysvětlil Junek.

Fotogalerie: - Babiš řeší H-System

„Ty částky, o kterých se tu bavíme, ty desítky milionů korun, jsou naprostý pakatel proti tomu, co zbylo H-Systemu, když zkrachoval. Tam zbyly majetky z dnešního hlediska za miliardy a byly zcela hanebně a netransparentně rozprodány. Vždy na jeden malý inzerát jednomu zájemci za nízké částky,“ pokračoval Junek a popsal, že po Majáku se přidali i někteří další, sdružení pod doktorem Kydalkou, který dříve H-System soudil a poslal jeho zakladatele Petra Smetku na 12 let do vězení.

„Doktor Kydalka k tomu případu od začátku přistupoval velmi zaujatě, byl přesvědčen již od počátku, že pan Smetka a naše vedení jsou kriminálníci. My, protože všichni známe jak pana Krále, tak pana Středu, víme, že jaderní fyzici většinou nechtějí podvádět ostatní lidi. Víme, že letištní technici také nechtějí podvádět svoje sousedy,“ začal Junek mluvit o vedení SBD Svatopluk.

„Kdybychom si nevzali Sokola, kdybychom se neskládali na ty nekřesťanské peníze, aby je z toho vysekal, tak jsou ti dva lidé zavření, to si, prosím, uvědomme. Pan Kydalka a lidé z Majáku samozřejmě nabrali na síle a ve čtvrtek už se v médiích ozývaly jenom jejich hlasy. Já jsem si připadal, jako když jsem se vrátil o 15 let nazpátek, kdy paní Marvanová měla pod palcem všechna média, všichni přitakávali tomu, co ona říkala, a ona se prohlašovala za naše zástupce a zcela neskrytě bojovala proti nám. Všechno, co kdy udělala, bylo vždy ve prospěch těch jejích třiceti klientů, aby je uspokojila, ale vždycky to zpackala, protože když chtěla, aby konkurz uspokojil jejích třicet lidí, tak si například snažila vymoci u soudu, aby byli uspokojováni přednostně. A my jsme dostali 24 hodin na to, abychom se k nějaké pohledávce přihlásili,“ popisoval Junek lapálie z dřívějších dob.

Poté si vzal slovo Ivan Král z vedení družstva Svatopluk. „Vezmu to ekonomicky. Vemte si, H-System byl ve své době jedním z největších projektů na stavění v České republice. V devadesátých letech se tu v podstatě nestavělo, paneláková výstavba skončila, byl problém. My jsme se netajili, že s H-Systemem spolupracujeme jako družstvo. Protože spolupracovat mělo jedině ekonomický smysl. Víte dobře, že pakliže máte stavební pozemky a jestliže to nedotáhnete do nějakého finále, tak ta ztráta je obrovská. Když vypukla tato krize, tak bylo jedině možné pokračovat v tomto projektu. H-System byl postaven na třech pilířích. První byl, že se dávalo všechno v hotovosti. Tam byla příznivá cena, ale museli jste to dát hned. Druhý byl takzvaný splátkový, na tři splátky. Tam ta cena vzrostla přibližně o dvacet procent. Pak byla takzvaná kvazi hypotéka, protože v té době neexistovaly hypotéky a H-System si vymyslel takový splátkový systém, aby přilákal co nejvíce lidí. V tom byl problém, protože těch, co splátkovali, bylo více jak 60 procent,“ připomněl genezi problémů s H-Systemem Ivan Král.

„H-System, to byli megalomani. Ono jim to vycházelo a oni se rozjeli ve všech směrech. Oni nechtěli mít jenom stavební pozemky, oni chtěli mít banku, obchodování s cennými papíry, loterijní společnost a tak dále. A to byl ten kámen úrazu, protože absolutně neuhlídali cashflow. Cashflow nahrazovali tím, že ty stavby se zpožďovaly. A samozřejmě, jelikož jsme v té době neměli žádnou zkušenost, myslím teď i to jejich vedení, tak se jim to zpožďovalo a docházelo až k ročnímu skluzu. Lidé byl nervózní, začalo se to medializovat a stalo se to nejhorší, co se mohlo stát, těch 60 procent lidí okamžitě utlo tu platbu. Jelikož H-System v tom byl až po uši, on si půjčil na nákup těch pozemků u Komerční banky, ta tehdy nedávala dlouhodobé úvěry, tak oni vlastně každý rok půjčovali nové úroky. Když vypukla tato fáze, tak se dostali do momentu, kdy tam bylo 14–16 procent úroku. A oni najednou neměli na ty splátky, protože jim lidé přestali posílat peníze,“ pokračoval Král.

Východiskem mohla tehdy být snaha o dohodu s největším věřitelem, Komerční bankou. „KB půjčila H-Systemu přibližně 680 milionů. To hausnumero, které pak přihlásila do konkurzu, miliardu 340 milionů, to jsou všechna penále a sankční úroky. Banka na to měla nárok a správce jí to uznal, my samozřejmě ne,“ řekl Král s tím, že Komerční banka tehdy na adresu klientů uvedla, že se nejedná o obchodní subjekt, se kterým by mohla jednat. Na její doporučení poté klienti vytvořili družstvo.

Komerční banka poté souhlasila s pokračováním projektu za určitých podmínek. Jednou z nich bylo navýšení o cca jednu čtvrtinu. Podle Ivana Krále tehdejší ekonomické rozbory potvrdily, že družstvo je schopno takto pokračovat. Komerční banka akceptovala návrh na desetileté splácení.

„V okamžiku, kdy jsme měli tento podpis, jsme šli na vedení H-Systemu a řekli jsme jim: ‚Budeme odkupovat vaši pohledávku, ale ti klienti za to něco potřebují. My převezmeme H-System.‘ A kupodivu H-System s tím souhlasil a byla deklarována dohoda, že v budoucnosti převezmeme H-System včetně všech povinností a závazků. Je to klasický obchodní model, který bohužel ani pan doktor Kydalka, ani nikdo jiný, ani paní doktorka Marvanová, nepochopili. V tom vznikl ten problém. Tento model by fungoval a státu by ušetřil 600 milionů, které pak dal za oddlužení Komerční banky. Já a pan Středa jsme dnes přesvědčeni, že by to vyšlo,“ zalitoval Ivan Král.

Fotogalerie: - Rekonstrukce Šlechtovky

Doktor Kudláček, původní správce konkurzní podstaty, prý družstvu povolil dostavbu domů z toho důvodu, aby něco z rozestavěného majetku zbylo. Pokud by se nepokračovalo ve stavbě, docházelo by zaprvé k rozkrádání stavebnin z místa stavby, ale také k chátrání již postaveného z důvodů přírodních vlivů. Poté představitelé družstva Svatopluk pustili přítomným v sále powerpointovou prezentaci, která měla doložit podivné jednání konkurzních správců, kteří údajně rozprodávali pozemky H-Systemu těžce pod tržními cenami. Nejkřiklavějším případem v prezentaci je prodej pozemků v Lichocevsi, které v roce 2002 koupil pan Pečenka za 17 milionů korun, aby je o rok a půl později jeho firma prodala za desetinásobek. V lednu letošního roku se pak zhruba třetina těchto pozemků prodala za takřka 420 milionů korun.

Anketa Je Česká republika právní stát? Je 4% Není 96% hlasovalo: 7131 lidí

„Oni tyhle obrovské majetky prodávali pidiinzerátama, jak když prodáváte piano. To byly miniaturní inzeráty ve třech médiích. Dům jednoho z klientů H-Systemu prodali za 1,5 milionu korun. My jsme to zachytili ještě měsíc a půl před podpisem té smlouvy. Šli jsme tedy za doktorkou Ištvánkovou a orodovali jsme, nabízeli jsme, že zaplatíme za pana Sýkoru 2,2 milionu, posudkovou cenu, že mu půjčíme. Pan Sýkora tam bydlel už 15 let, měl tam osm lidí včetně dcery s malými dětmi. Paní doktorka Ištvánková řekla, že ji to vůbec nezajímá,“ poodhalil Král pozadí jednoho z podivných přeprodejů.

„Tady se stalo tolik hloupých věcí… Poslední věc je k doktoru Kydalkovi. Já se k němu nebudu vyjadřovat tak, jak on se vyjadřuje k nám, ke mně a k panu Středovi, to je jeho věc a jeho svědomí. Myslím si, že jako soudce by měl být zdrženlivý, protože my jsme oba dostali jenom podmínku, a když tu si odsedíte, tak na vás má být pohlíženo jako na nevinného. Takže by se pan Kydalka měl zdržet, já to vydržím, ale vůči doktoru Středovi je to dost špína, co on předvádí,“ zakončil prezentaci Ivan Král.

Psali jsme: A já vám něco připomenu, promlouvá Zdeněk Zbořil ke Klusovi a dalším ,,odbojným” umělcům. Vzkaz i pro Jana Hrušínského Chce se mi zvracet? Zdeněk Pohlreich vystoupil proti internetu. U Veselovského si stěžoval a naříkal Paraziti! Zaprodanci a samozvanci? Po prohlášení Kluse a „odbojných umělců“ je veselo Umíráte, vy štváči. Donald Trump zase udeřil proti velkým novinám, šlo i o osobní setkání

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mak