FOTO Zmlácený záchranář na Sokolovsku. Obyvatelé jsou ve varu z toho, jakou použil Okamura fotku

O červnovém případu, v němž několik takzvaně „nepřizpůsobivých“ obyvatel brutálně zmlátilo místního záchranáře Petra, jsme již podrobně psali – včetně toho, jak na to reagují místní i politické vedení obce, která sídlí na Sokolovsku v Karlovarském kraji, na hranicích s Německem.

Tomio Okamura zprávu na svém webu i na sociálních sítích také zveřejňoval: Mimo jiné uvedl, že hnutí SPD požaduje přísné trestání násilných trestných činů, a připomněl, že ve sněmovně prosazuje zákon, který řeší problematiku nepřizpůsobivých. Zmínil několik bodů, které by měly pomoci řešit „problém tzv. nepřizpůsobivých lidí a ukončení zneužívání dávek těmito lidmi“.

Návrh hnutí mimo jiné předpokládá odebrání dávek těm, kteří páchají přestupky, porušují povinnosti vyplývající ze školského zákona, vyhýbají se práci nebo obchází zákon za účelem získat sociální dávku. To je v souladu s tím, co by podpořila i řada kraslických obyvatel. Přesto se u nich politik dočkal velké kritiky.

„Přihřívá si polívčičku na utrpení“

Místních se dotklo už to, s jakou fotografií spojuje poslanec jejich městečko, které je mimo jiné významným turistickým střediskem zimních sportů. „Kde sebrali tu fotku? To přece nejsou Kraslice! Článek jinak nic moc. Okamura si přihřívá politickou polívčičku na utrpení druhého,“ reagoval jako jeden z prvních Pavel Fiala ze sousední Rotavy, která řeší obdobné potíže s nepřizpůsobivými jako Kraslice.

Politik ale k textu o kraslickém případu použil snímek, který pochází z ghetta Předlice v Ústí nad Labem. Použil jej v minulosti například i u příspěvků kritických vůči ministryni Maláčové, která mimochodem ve zmíněné severočeské lokalitě strávila noc.

„To, co se stalo v Kraslicích, je hrozný, ale ta fotka, to je úplnej nesmysl. Okamura nebo jak se vůbec volá, dá fotku a píše, že něco se stalo v Kraslicích, ale tu fotku si mohl odpustit,“ dotklo se to například i občana Miroslava Sukályho. „Tohle je ukázkový příklad, jak Okamůra manipuluje a pokřivuje informace,“ přisadil si k tomu také Milan Hloušek, který pracuje pro Potravinovou banku Karlovarského kraje a obecně prospěšnou společnost Pomoc v nouzi.

Padala označení jako „ukázkový příklad demagoga“, ale i mnohem horší nálepkování známého politika.

Našli se ale i sympatizanti Okamurova způsobu sdělení. Například kraslický Petr Brandtl si neodpustil „píchnout“ do neziskovek: „Kdybych měl brát fotky neziskovek, jak dokážou manipulovat lidma, tohle je oproti tomu nic.“

Milan Fojtík z nedalekých Jindřichovic nabídl ještě jiný úhel pohledu: „Samozřejmě to tak zatím v Kraslicích nevypadá, ale třeba brzy může. Na to chtěl pan Okamura poukázat, co dokážou nepřizpůsobiví lidé v jiných městech, takže foto ilustrační, ale pravdivé.“ „Ve všech médiích se používají ilustrační fotografie, nechápu, že se tomu někdo diví,“ zastala se jej i Jarmila Ranglová.

A tady je realita…

Aby ukázala, že obrázkem Okamura přece jen nebyl daleko od věci, zveřejnila Jiřina Adámková několik fotografií přímo z Mlýnské ulice v Kraslicích:

Dál se budeme bát chodit ven…

Mnozí ovšem příliš nevěří, že by pomohla něco změnit všechna ta opatření, která politik SPD prosazuje. „To je pořád dokola už tolik let a co se změnilo? Nic a nic se nezmění, budeme je dál muset tolerovat a bát se chodit ven,“ vyjádřila se bezmocně například Věra Bednaříková ze Sokolova.

Někteří doufají, že i podobné tragické události mohou k prosazení zmíněných návrhů Okamurova hnutí přispět. „To už mělo být dávno, držím palce, ať to projde, i když politiky spíš zajímá, co jim přiteče do kapsy a né lidi, co je volili,“ posteskl si zároveň s tím Otta Novák, který přímo v Kraslicích žije.

