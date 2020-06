Bouchne to i v Česku? Sever a západ Čech se přitvrzuje. Babiši, pozor

Trestní oznámení na vládu? Tisíce lidí na náměstích kvůli nepřizpůsobivým? Má to háček, „nejsme přece v Americe… ani v Praze…“ V Kraslicích to vře kvůli brutálnímu přepadení záchranáře, v Mostě pro změnu lidé neudrží sprosté slovo nad fotkou muže močícího v domě. O obou událostech jsme psali. V obou městech, nezávisle na sobě, docházejí obyvatelé k závěru, že je potřeba se srotit a ...

reklama

Debaty, odsouzení, vztek, nadávky a často i rasistické komentáře padají převážně na sociální síti. I sami starostové měst, jichž se v západních Čechách problém nepřizpůsobivých týká, koneckonců podávají svá prohlášení, vzkazy a politické komentáře hlavně přes internet.

Právě z facebookových profilů, na kterých si místní vyměňují zkušenosti a hecují se k akci, lze zjistit, co můžeme v záležitosti „soužití majority a menšiny“ očekávat v příštích dnech.

Psali jsme: „Vymáchat mu v tom d*žku!“ Mostečan zveřejnil kamerové záběry Roma močícího uvnitř domu. A vyvolal tím velkou bouři

Poslední kapka! Starosta Kraslic kvůli brutálnímu činu ukázal prstem i na vedlejší město. Jablkem sváru jsou nepřizpůsobiví

Demoška? Ano, ale ani hlásku o rasách. Je to jako se psy…

Internetová pavlač nic nevyřeší podle Milana Rybáka, zastupitele Sdružení Mostečané Mostu a zakladatele někdejšího Centra volného času, který je také členem komise sportu a tělovýchovy. Ten skupině „Most“, která čítá kolem 27 tisíc členů, napsal:

„Tato diskuse jen jitří emoce a nikam nevede. Kecy, kecy, kecy. Dokud nebudou stát tisíce naštvaných lidi na náměstích a požadovat okamžité řešení problematiky nepřizpůsobivých (upozorňuji, že všech, ne jen cikánů), tak se tady nic nezmění. Budeme rozdávat dávky, oni se budou množit a dál budou krást, loupit a dělat bordel, jen jich bude čím dál tím víc.“

Pokud jde o rozlišování slušných a neslušných, je to podle něj jako se psy: „Bude-li v ulici jeden pes, který bude kousat, tak se mu člověk vyhne a ostatní psy rád pohladí. Bude-li ale v ulici ‚ošklivých‘ psů většina, přestane mít rád všechny psy. A bude-li se rozhodovat, zda psy ano, či ne, hádejte, kam se přikloní.“

Tah na vládu a politický šplh

Situace už je v Mostě tak neúnosná, že sám přemítá přímo o podání trestního oznámení vůči vládě České republiky. „Za systematické potlačování osobní svobody jedné skupiny občanů na úkor jiné skupiny,“ dodává, čeho by se mělo týkat.

Podporovatele by v tomto směru měl. Například Drahoslava Nováková se k jeho postoji připojila: „Trestní oznámení na vládu už mělo být podáno dávno. Co se již toho napsalo a kolik politiků si udělalo výlet do Mostu na exkurzi z důvodu zviditelnění se a vykázání jakési iniciativy, protože to je také velice důležité v politickém šplhu. Jen sliby a sliby, a když dojedou k Lounům, tak už nevědí, že nějaký Most existuje,“ hodnotí nekompromisně české zákonodárce.

Vláda, podle ní, severočeský problém neřeší. „Ta má na starost své aktivity, jak hlavně naplnit své kapsičky. Pražáci nám sem odkládají občany, kterých se potřebují zbavit, a jak se tu žije, řešit nebudou, protože většina z nich má svá vlastní hnízdečka a naše problematika je jim na hony vzdálená,“ dodává ironicky.

„Nesmí to být o rasách“

Někteří vidí jakoukoli aktivitu jako marnou, pokud se koná mimo Prahu. „Vyjít do ulic proti té plísni? To by byl přeci rasismus a jejich záminka k rabování a ničení hodnot, které vytvořili pracovití lidé, díky kterým si bez práce žijí na jejich úkor, tak jako v Americe,“ poukázala diskutérka užívající nick Denisa Qard, která dále podotkla:

„V Praze se něco nelíbí, a hned demonstrují. Všichni víme, co se tu děje, jsme nespokojeni a to právem, tak ať vidí starosta, kolik nás je, co to musíme snášet a žít s tím hnojem a ještě mají za nicnedělání veškeré výhody,“ poukazuje na zcela jiný úhel pohledu, než jaký se teď propaguje v hlavním městě v souvislosti s kampaní Black Lives Matter.

Podrobnější informace nebyly v době přípravy tohoto článku k dispozici.

Komunální zastupitel Milan Rybák jen nadějně podotýká: „Dejte mi chvíli čas. Uvidím, co se v tom dá dělat. V každém případě to nesmí být o rasách, ale naprosto mírové shromáždění lidi, kteří chtějí žít v hezkém, bezpečném a klidném prostředí. Nevadí nám Romové, nevadí nám cikáni, nevadí nám nikdo, ať je žlutý, červený či černý. Vadí nám ti, co ničí a ohrožují styl a normu života, na který jsme od nepaměti zvyklí. Motto by mělo být něco jako Setkání lidí za klidnější život v Mostě.“

Pokud by lidé chtěli apelovat na místní politiky, pak nejbližší příležitost budou mít ve čtvrtek 25. června od 13 hodin, kdy začne veřejné jednání zastupitelů.

A mezitím v bledě modrém jinde…

Právě v Kraslicích na Sokolovsku, kde se z agresivního útoku zotavuje místní záchranář Petr, už naštvaní lidé plánovali, že se sejdou v den konání zastupitelstva, to je rovněž ve čtvrtek 25. června, se začátkem od 16 hodin. Padala rovněž přímo slova o demonstraci. Nelibě nesou i to, že agresory, kteří hromadně napadli záchranáře, policie pustila a vyšetřuje je na svobodě.

Krasličtí jsou totiž zoufalí z toho, že nic nepomáhá – ani volat policii.

„Bydlím kousek od staré autobusové zastávky ve městě a už několikrát jsme volali policii, upozorňovali jsme na agresivitu zdejších vysedávačů a na nepořádek v okolí, který jsme i několikrát uklízeli, jak tam byl dlouho. Reakce byla taková, že se zastávka sice vymalovala, ale bordel a vysedávači zůstali,“ napsal Imrich Fél, který byl už dokonce na zastupitelstvu před několika měsíci, kdy se tato problematika řešila.

Odpověď zněla, že s tím preventivně nejde dělat nic. „…že se musí počkat, až bude problém, a ten se začne řešit. (…) který už teda přišel, co se teda začne řešit teď, krom bezdoplatkové zóny?“

Strážníky, nebo domácí hlídky...

„Také vyjdou lidi do ulic a budou protestovat?“ tázala se řečnicky Mirka Dzianová v návaznosti na vlnu kampaně Black Lives Matter, a pokračovala: „Ptám se, zda se zvedne vlna nevole po celém světě... Hvězdy budou řešit tyhle otázky. Celý svět se bude zabývat tímto problémem… To určitě ne. Snad kdyby to bylo obráceně.“

Podle Pavla Šišky, „pokud by to bylo obráceně, tak Česká televize má už z Kraslic živě vstupy, píši o tom každé noviny, jak v Kraslicích je určitá skupina obyvatel napadána, utlačována atd. A v tomto případě je všechno v pořádku. A stejně to bude vypadat i u soudu, pokud se to povede dotáhnout do konce. Udělat to skupina ‚bílých‘, tak to bude rasový útok s těžkým ublížením na zdraví, a jak to bude v tomto případě?“

Dzianová celkově odsoudila probíhající kampaně slovy: „Protesty, co se teď uskutečňují, je jen póza, fraška... Nic víc... Kolik lidí jiné barvy pleti umřelo, a nikdo nic. Zemře jeden kriminálník, a svět šílí. Na tomto se podílet nehodlám.“

Padají návrhy, že by Kraslice měly mít vlastní strážníky. Tento návrh ale před časem politici zamítli. Podle jednoho z obyvatel Libora Mareše to může skončit tak, „že si tady vytvoříme domácí hlídky“.

Psali jsme: „Vymáchat mu v tom d*žku!“ Mostečan zveřejnil kamerové záběry Roma močícího uvnitř domu. A vyvolal tím velkou bouři Poslední kapka! Starosta Kraslic kvůli brutálnímu činu ukázal prstem i na vedlejší město. Jablkem sváru jsou nepřizpůsobiví „Migrant nabral zboží a řekl, že Merkelová to zaplatí.” Čech z Německa v době viru: Jinak, než se zdá z domova Brambory ze Španělska, vepřové z dovozu - to je absurdní. Podnikatel a znalec Německa říká také nepěkné věci o generaci „miléniálů“

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.