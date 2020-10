Fanoušci „šéfa“ Pohlreicha budou v hrůze. Tato slova pronesl před kamerou. A to ještě nevěděl, že restaurace zavřou

Hostem Martina Veselovského v pořadu DVtv.cz byl kuchař Zdeněk Pohlreich. K opatřením proti koronaviru se vyjadřoval ještě před tím, než byla vládou zpřísněna - to znamená restaurace zcela zavřeny. I přesto hovořil o absurditě a totálním selhání systému. "Náš obor je mrtvý, je to konec," řekl zhruba před týdnem Pohlreich.

Pohlreich úvodem rozhovoru uvedl, že by musel svůj výrok zrevidovat. "Stěžoval jsem si na něco, co je lepší, než je teď. Teď ještě přituhuje," poznamenal Pohlreich. Podle jeho slov nejde vyloučit, že se sbalí a skončí v gastrobyznysu. "Myslím si, že v tuhletu chvíli, aspoň z toho, co vnímám zprávy z médií, tak to bude... Jestli jsme si mysleli, že to bylo tvrdé na jaře, tak teď to bude doopravdy hustý," zmínil Pohlreich. "Nejde o nás, nebo o mně. Každý podnikání končí v okamžiku, kdy nevycházejí kupecké počty. Nemáte lidi z čeho zaplatit, a přestože jsem slyšel pár velice fundovaných výroků, jak se to má dělat správně, tak ta trojčlenka, když nefunguje, tak ten byznys je mrtvej. Já na tom nevidím nic komplikovanýho," podotkl.

"Ale nerozumím tomu. Každopádně, když se to někdo rozhodne řešit tak, že se omezí provozní doba, tomu rozumím, ale není přece možné se tvářit, že ten byznys dál funguje normálně, že se ta ekonomika jakoby nezastavila a že je to všechno v ažúru, to já si nemyslím, že je možný se na to dívat tímhle způsobem," dodal.

Když by na podzim opět přišly programy, které by restauracím finančně pomohly, dle Pohlreicha by se dal přežít i podzim. "To, co ten byznys drtí nejvíc, jsou náklady na personál, který prostě musíte živit. A polštář, nepolštář, všechny ty kecy... To nemá cenu řešit," zmínil Pohlreich. Polštáře podle něj v kapitalismu nefungují.

Pohlreich ve vysílání působil rezignovaně. Podle něj všichni kolem něj, jeho zaměstnanci, žijí ve strachu - od tiskovky k tiskovce. "My máme za zaměstnance tu zodpovědnost a udržet tu morálku na výši není žádná sranda," sdělil Pohlreich. Zároveň dodal, že na situaci v tomto státě rezignoval, že ta jej nezajímá. "Mě zajímají moji lidi a náš byznys, to ostatní vím, že neovlivním, takže se tím vůbec nezabývám. Já se snažím nějakým způsobem najít cestu z toho ven, nebo nějakým způsobem to přežít s co nejmenšími ztrátami," řekl. Podle něj je iluzí, že by všem zůstala práce. Co podle Pohlreicha rozhodně není cesta, jsou slevy. "Nebudeme svůj byznys pohřbívat slevami," zmínil již v minulosti Pohlreich.

Závěrem pak uvedl, jak by to řešil on. "Já bych lidem na občanku posílal peníze na živobytí. A já vím, že ten cíl je to udělat spravedlivě. Problém je ten, že to strašně trvá a já si myslím, že toho času je málo. A možná, že je lepší udělat rychlé řešení, které není úplně košer, nebo úplně spravedlivé. Ale je rychlé a funguje. A ty ostatní věci řešit potom. Jestli nám něco doopravdy chybí, je to čas," uzavřel.

