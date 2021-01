Farář o Česku: Tupé stádo. Vůdci ho ženou do záhuby

reklama

Farář Rejchrt má pocit, že se vytratilo přemýšlení. Lidé místo přemýšlení raději šermují svými názory. Lidé si dnes rádi půjčují jeden až dva výroky nějakého svého guru a s těmi pak pracují. Už mají pocit, že získali všechnu moudrost a víc už vědět nepotřebují, neboť přece mají zdravý rozum.

Anketa Přímo na covid v Česku zemřela zhruba 1/3 lidí, kteří jsou uváděni jako oběti, uvedl ministr Blatný. Měl to říkat? Ano 93% Ne 7% hlasovalo: 1945 lidí

„A pak máme za to, že svoboda slova slouží k tomu, aby nám to udělalo dobře, že my se můžeme vyjádřit. A ona je tady přece proto, abychom došli k nějaké pravdě. K poznání. K něčemu, co zatím nemáme, ale co je před námi. A ta lidská řeč je dobrý nástroj,“ poznamenal farář v rozhovoru pro Český rozhlas s Barborou Tachecí.

Poté si posteskl nad prezidentem Milošem Zemanem a dalšími politiky, kteří se vyžívají ve využívání hrubých výrazů a v nálepkování. „To už samo o sobě je děsný úpadek,“ posteskl si Rejchrt.

Uznal, že politici se musí vyjadřovat tak, aby oslovili voliče, ale trval si na tom, že to musí mít své hranice. „Jde o to, jestli mi to opravdu stojí za to, abych byl vůdcem třeba toho tupého stáda, které potom naženu někam do záhuby,“ upozornil farář.

To ukazuje, jak křehká demokracie ve skutečnosti je. Vláda zvolená lidem pak navíc může šířit jak pozitivní energii, tak energii negativní.

Poté konstatoval, že žijeme v nelehké covidové době a naše děti nemohou chodit do školy, ale jedním dechem dodal, že za druhé světové války nejen že židovské děti nemohly chodit do školy, ale byly dokonce posílány na smrt. Tak zlé to dnes ještě není.

Nelibě také nese, když dnes lidé kritizují kde koho, ale své vlastní chyby nevidí.

Než se rozloučil s posluchači, udeřil jak na na vládu Andreje Babiše, tak na vládu expremiéra Petra Nečase. „Já se těším až tahle vláda skončí,“ vzkázal Andreji Babišovi (ANO).

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jenže jedním dechem dodal, že lidé Babiše volili, neboť věřili, že skončí s politickými dohodami, jaké předváděl expremiér za ODS Petr Nečas, když vyjednával s poslancem Petrem Tluchořem a jeho kolegy o podpoře vládního ekonomického balíčku.

Trojice poslanců tehdy rezignovala a policie řešila, zda nešlo o korupci a zda Tluchoř nerezignoval a nechal projít daňový balíček výměnou za nějaký lukrativní post kupříkladu v některé ze státních či polostátních firem.

Vzhledem k imunitě tehdejšího poslance Tluchoře a jeho kolegů Ivana Fuksy a Marka Šnajdra byla kauza zastavena.

Podle Rejchrta nebylo Nečasovo počínání v pořádku, stejně jako dnes není v pořádku počínání Babišovo.

Psali jsme: Tabery: Zeman chce ukrást volby. Podpořte opoziční bloky Fiala: SPOLU se nerozpadne. Martin Kuba? Z toho strach nemám Vystrčil naštve Zemana i Babiše. Spojení s Volným. A výzva Čechům, chovejme se slušně Petříček odmítá Babiše. Rád by ČSSD dal do kupy se Zelenými

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.