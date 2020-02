Fendrychovo odhalení: Tak proto ta kritika západního myšlení, útoky na ČT, na školy spolupracující s Člověkem v tísni...

Další komentář Martina Fendrycha vyšel na Aktuálně.cz. Novinář v něm rozebíral fake news a Petra Žantovského. Tomu se nelíbily přednášky Člověka v tísni na školách. „Potvrzujeme, že lektoři Jednoho světa na školách postupují při výuce profesionálně. Stejně tak mnoho našich členů s organizátory Jednoho světa na školách spolupracuje při tvorbě témat či výukových materiálů,“ vzkázala Petra Mazancová z Učitelské platformy. Co se Žantovskému nelíbilo a co se nelíbilo Fendrychovi na Žantovském?

Na serveru Aktuálně.cz vydal Martin Fendrych komentář o fake news. V Česku se dle Fendrycha bojuje o realitu a výklad toho, co se děje. Jedním takovým místem mají prý být i školy. „Tam se žáci učí chápat svět, tam se tvoří budoucnost. Jde o to, aby děti chápaly, co jsou fake news, aby si uvědomovaly cenu demokracie, aby pro ně měla smysl svoboda, aby vnímaly změny klimatu a hledaly cesty, jak jim bránit. Tak je vykolíkováno bojiště. Hodně jde o to, jací učitelé dnes učí, od základek až po univerzity,“ zhodnotil Fendrych.

Pokračuje tím, že Učitelská platforma zareagovala na přednášku člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Petra Žantovského, který údajně lživě informoval o kvalitě externích lektorů z Člověka v tísni na debatě Rady Českého rozhlasu o mediálním vzdělávání. Dle Fendrycha navrhl Žantovský omezit spolupráci neziskovek se školami. Učitelská platforma to označila za nepřípustný zásah do autonomie škol. To prý vychází z neinformovanosti a neznalosti vzdělávacího prostředí.

Fendrych poukázal na to, že Žantovský je zakladatelem Asociace nezávislých médií, což je asociace, kterou spoluzaložil bývalý policejní prezident a údajně zakladatel dezinformačních webů Stanislav Novotný či další údajný dezinformátor Jan Korál, kdy se Fendrych odvolává na stránku manipulátoři.cz.

„Já si myslím, že by se především měly odstřihnout všechny tyhle diletantské aktivity od škol,“ řekl Žantovský a pokračoval: „Ti lidi tam chodí, od mateřských škol až po gymnázia, a provozují v podstatě vždycky nějakým způsobem politicky orientované agitace.“ „Na školách se nesmí provozovat žádná politická činnost a agitace, je to tak podle zákona,“ dodal. Poukázal též na to, že ti lidi nejsou vystudovaní pedagozi. „Takže snaha naučit žáky rozlišovat mezi fake news a informací, mezi dezinformací a realitou je ideologie? A co fakt, že Země je kulatá?“ tázal se Fendrych.

Učitelé spolupracující s Člověkem v tísni si však prý práce této neziskové organizace cení. „Potvrzujeme, že lektoři Jednoho světa na školách postupují při výuce profesionálně. Stejně tak mnoho našich členů s organizátory Jednoho světa na školách spolupracuje při tvorbě témat či výukových materiálů. Není pravda, že je výuka ze strany Jednoho světa na školách diletantská,“ vzkázala Petra Mazancová z Učitelské platformy.

„Kritika lektorů a činnosti Jednoho světa na školách pochází pravděpodobně od lidí, kteří jejich práci neznají,“ pověděla asociace učitelů občanské výchovy Tereza Vodičková.

Realita však dle slov Fendrycha Žantovského nezajímá. Ten prý pouze potřebuje napadnout nějakou neziskovku. To má mít společné s Jaroslavem Foldynou, který údajně během volby nového ombudsmana lhal o řediteli Člověka v tísni.

„Fejkaři, kteří kritizují západní myšlení (korektnost, EU, NATO, odpor vůči autoritářům atd.), napadají všechny, kdo se snaží veřejnosti poskytovat informace (ne lži). Proto neustálé ataky na Českou televizi, proto se do mediálních rad cpou lidé, kteří chtějí veřejnoprávní média zrušit či ovládnout. Proto jsou napadány iniciativy varující před klimatickou změnou. Proto útoky na školy, jež spolupracují s externisty z Člověka v tísni. Tak vypadá dnešní realita,“ napsal Fendrych.

Do fejkování se měly zapojit i Učitelské noviny. Prý kvůli tomu, že otiskly článek, kde se zpochybňuje vliv člověka na klima či kvůli tomu, že v nich vyšel rozhovor s Petrem Hamplem. Ten psal o údajné islamizaci českých škol. „Co si o těch blábolech mají učitelé myslet?“ ptal se Fendrych.

Na konci článků Fendrych shrnul, že fake news a klima jsou nové věci pro školy. On sám prý jezdil o fake news debatovat, kdy tyto debaty byly pořádány právě Člověkem v tísni. Učitelé mu říkali, že základní školy často nemají experty na média, s klimatem to prý bude podobné. „Proto si zvou lidi zvenčí. A mají zhruba dvě varianty - buď oslovovat lidi z dezinformačního prostředí, nebo lidi, kteří se fake news brání, odhalují je, upozorňují na jejich riziko. Na to druhé je Člověk v tísni ideální. A je jasné, že dezinformátoři vždycky půjdou všemi silami proti této neziskovce i dalším expertům,“ zakončil Fendrych.

