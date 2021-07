Ferjenčík lže a bude házet vinu na ostatní? Poslanci zablokovali návrh proti zneužívání dávek nepřizpůsobivými, nastoupil Okamura

reklama

Obstrukce zejména Pirátů, kteří byli k předloze nejvíce kritičtí, zvedly šéfa SPD ze židle. „My v SPD jsme připraveni tady být klidně až do půlnoci, abychom zvýšili peníze pěstounům a zároveň ukončili zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Piráti ovšem chtějí ve středu pracovat pouze do 14 hodin. Proto tady vlastně navrhují spolu s ODS, STAN a KDU-ČSL, ale jde tady o ty Piráty, tak navrhují, aby poslanci šli domů ve 14 hodin ve středu,“ rozčiloval se u řečnického pultíku Tomio Okamura s tím, že ostatní poslanci chtějí pracovat pro své občany.

„A ještě to tady převracejí a lžou, že prý – ještě házejí na ostatní vinu, že snad někdo nechce zvýšit peníze pěstounům. No, to je neuvěřitelné, co já tady slyším!“ hrozil se dál Okamura.

Konkrétně pak reagoval na pirátského poslance Mikuláše Ferjenčíka s tím, že jednání bude pokračovat podle jednacího řadu. „Pane poslanče Ferjenčíku za Piráty, my tu můžeme být do půlnoci, znovu vám to tady říkám, můžeme. Je to přesně podle jednacího řádu. Tak neukončujte práci poslanců ve 14 hodin, neblokujte to,“ apeloval.

Zopakoval, že důležité zákony leží ve Sněmovně zbytečně dlouho jen proto, že Piráti zřejmě chtějí fungovat v prázdninovém režimu. „Já vím, že Pirátům se chce evidentně dneska domů, proto to chcete blokovat už ve 14 hodin, chcete jít domů, no, tak teď o tom budeme za chvíli hlasovat. Takže uvidíme, respektive nebudeme, protože jste si na to dali veto,“ podotkl a znovu vybídl k tomu, aby se projednal zákon o hmotné nouzi.

„Prosil jsem, aby se postupovalo podle jednacího řádu: byly tam tři zákony sociální, od 11 byla potom hmotná nouze, platí, že když doprojednáme hmotnou nouzi, plynule navážeme zvýšením pěstounů, je to přesně tak, jak je v souladu s jednacím řádem. Můžeme dneska jednat do půlnoci, není to problém.“

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A vyzval poslance ke stažení veta. „Máte možnost teď stáhnout vaše veta ještě všichni, můžou jít předsedové poslaneckých klubů na mikrofon, stáhněte ta veta, a pojďme normálně pracovat klidně až do půlnoci. A dnes můžou mít, znovu zdůrazňuji, jak zvýšené peníze pěstouni, tak můžeme ukončit zneužívání dávek nepřizpůsobivými, což ten náš návrh přinese půl miliardy korun do státního rozpočtu,“ připomněl Okamura.

„A je to jenom na Pirátech, jestli to teď budou blokovat, nebo oba návrhy dneska projdou. Zatím to blokujete. Mluvíte nekonečně na stejné téma, už několikátou schůzi máme třetí čtení zákona na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Takže kvůli vám se teď tady všechno blokuje a kvůli vám, jestli ta schůze skončí ve 14 hodin kvůli Pirátům, nebudou ani zvýšené peníze pěstounům, ani neukončíme zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Bude to jenom kvůli Pirátské straně, kvůli vašemu neomarxistickému programu. Řekl bych extremistickému programu,“ konstatoval poté šéf SPD.

Reagoval také na vyjádření poslance Ferjenčíka, který na plénu prohlásil, že „neházejí všechny lidi do jednoho pytle“, jeho slova přenesl na problematiku nelegální migrace. „No to víme. Vždyť přece váš předseda Ivan Bartoš řekl, a citovala to televize Prima, že by mu nevadilo, když bude za patnáct až dvacet let Evropa muslimská. Takže to my víme, že neházíte všechny do jednoho pytle,“ rýpl si Okamura do Pirátů s poznámkou, že jsou některými považováni za extremistickou stranu.

„Uděláme všechno pro to, abyste nikdy nebyli ve vládě. Protože my prostě nechceme, aby za patnáct až dvacet let byla Evropa muslimská, jako to schvaluje a prosazuje váš předseda Ivan Bartoš. A to, že se pak vymlouval, že to bylo nějaké klukovské vyjádření, tak to nebylo, protože relativně nedávno se aktivně účastnil demonstrace ‚Uprchlíci, vítejte v České republice!‘. Takže je to naopak konzistentní stanovisko Pirátů,“ řekl.

„Prosím vás, přestaňte to už blokovat, ať zvýšíme peníze pěstounům a ukončíme zneužívání dávek nepřizpůsobivými,“ žádal závěrem.

Záznam svého výstupu Okamura sdílel i na svém facebookovém profilu:

Sněmovna nakonec nedokončila schvalování návrhu SPD na zpřísnění vyplácení dávek v hmotné nouzi – sociální demokraté neprosadili, aby dolní komora dnes mohla hlasovat o zákonech až do večera kvůli novele, která zvyšuje odměny pěstounům a příspěvky na dítě takzvaným klokánkům. Její schvalování Sněmovna rovněž nestihla.

Psali jsme: Piráti ve sněmovně vytočili Foldynu, udeřilo děčínské kladivo: Feťáci, válejí se před nádražím „Piráti, děláte si z nás prd*l?“ „Tohle vám prohraje volby!“ „Feťáci.“ Útok na Okamuru. A přišla odpověď „Vždyť se nám z toho lidi pos*rou!“ Piráti vybírali „koblihu“. Pojedou i k vám na náves „Zelené k*ndy!“ Analytik se rozvášnil a schytal to i pirátský poslanec

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.