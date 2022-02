Fiala je autista. A víte, jak se mu říkalo dříve? Mlčoch! Václav Klaus k nezastavení. Mají to kamery

reklama

Moderátor Luboš Xaver Veselý debatu otevřel poukazem na Klausův otevřený dopis premiéru Petru Fialovi (ODS), v němž vyjádřil pochopení pro obavy Ruska z počínání Západu.

„Primárně bych neočekával, že si ten dopis pan premiér přečte, nebo na něj zareaguje. On je takový autista. Mně někdo dneska poslal dopis, že se mu dřív říkalo mlčoch,“ pousmál se Klaus. „Mně šlo jedině o to, abychom bláznili, abychom nebyli boje chtiví, abychom nebyli války chtiví. Abychom neponoukali všechny, kteří války chtivými jsou, že mají na naší straně velkého přítele. Já myslím, že je nemají. Možná, že mají v ministryni obrany (Janě Černochové z ODS), ale já si myslím, že nemají,“ pravil Klaus.

Svůj dopis napsal lidem, kteří se cítí zastrašení „strašlivým mediálním tlakem“. „Ten dopis je určen těmto lidem, aby se nebáli a řekli tento svůj názor také nahlas,“ dodal exprezident.

Psali jsme: Václav Klaus už nevydržel pozorovat chování premiéra. Rozhodujících 342 slov o něm a Ukrajině

Onen mediální tlak podle něj vyvíjejí např. senátor Pavel Fischer nebo Ondřej Kolář (TOP 09). „Je to války chtivost slov z jejich strany,“ poznamenal Klaus.

Napětí na Ukrajině vnímá jako pokus o destabilizaci mezinárodních poměrů. Tato destabilizace by měla vliv i na Česko, nejen s hrozící vlnou migrantů z Ukrajiny. Exprezident si nedovede představit, že by Česko takovouto vlnu mohlo zvládnout. Vláda si navíc podle něj neumí představit, co to bude, pokud nám budou nad hlavami létat rakety.

Anketa Je dnešní situace Ukrajiny stejná jako situace Československa roku 1938? Ano, je to stejné či podobné 17% Ne, je to nehorázné přirovnání 77% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 43163 lidí

Celý rozhovor naleznete zde

Pár slov věnoval i napětí v Kanadě, tamní vláda hledá cesty, jak ukončit kamionovou blokádu hlavního města Ottawy. Řidiči kamionů dávají blokádou hlavního města najevo, že už mají plné zuby covidových restrikcí.

Klaus se v této souvislosti vrátil až do roku 2013, kdy dnešní kanadský premiér Justin Trudeau měl říci na jedné z politických debat, že se mu líbí čínský model, kde se na politické úrovni něco rozhodne a to, co se rozhodne, je pak také do puntíku splněno. „A tento člověk je lídrem jedné z významných zemí světa dnešního Západu. To není vtípek a to není z doby, kdy mu bylo 13 nebo 17. To bylo v momentu jeho volební kampaně, kdy už byl zcela dospělý, bylo to během jeho volební kampaně."

Pokud jde o současné protesty v Kanadě, podle Klause je to „projev zoufalství normálních lidí, že se k tomuto kroku, jako je zablokování hlavního města, že se k tomu uchýlili“.

Fotogalerie: - Václav Klaus U Fleků

Stranou Klausovy pozornosti nezůstala ani situace na Slovensku. Postavil se proti zmrazení cen energií, k němuž sáhli naši sousedé.

„My jsem nikdy neměli vytvořit takové dluhy, my jsem nikdy neměli přijmout Green Deal. Chtít teď zmrazit ceny a přitom někdo hlasoval pro to, abychom byli v Green Dealu, no tak to je protimluv, tyto dvě věci. To by mohla říkat jen rozpolcená schizofrenní osoba, která si nespojuje tyto dvě půlky mozku,“ zlobil se Klaus s tím, že pokud někdo chtěl vést nesmyslný boj proti globálnímu oteplování, musí za to teď platit. Platí za to opravdu vysokými cenami energií.

Klaus očekává, že v Česku se inflace přehoupne přes 10 procent a pokud lidé budou dál bláznit, inflace poroste i nad deset procent.

Pandemický zákon? Podle Klause evidentní provokace

Když se rozhovor přehoupl do druhé poloviny, Klaus poznamenal, že poslední zlatou medaili z mistrovství světa prý českým hokejistům předával on. „Oni mě vytáhli, abych šel předávat zlaté medaile na ledovou plochu. Naposledy jsem zlatou medaili českým hokejistům předával já, takže něco o tom vím,“ pravil Klaus.

A jedním dechem dodal, že se mu zdá cosi shnilého v systému výchovy ke kolektivním sportům.

Od sportu přeskočil exprezident k pandemickému zákonu.

„Já si myslím, že to byla evidentní provokace a že skoro museli čekat, že k takovýmhle nedůstojným věcem dojde. Možná to udělali z nedostatku politického citu, nebo z evidentní arogance. Pan ministr zdravotnictví je člověk nezasažený politikou. A nechápu, proč to udělali v době, kdy covid evidentně ustupuje. Já už jsem před časem napsal, že prosazení pandemického zákona je Pyrrhovo vítězství vlády a ministra (Vlastimila) Válka (TOP 09),“ uvedl Klaus.

Zdá se mu, že senátoři pandemický zákon odmítli i proto, že se třetině z nich blíží volby do Senátu. „Najednou se buší v hruď a mají zdánlivě siné názory,“ pousmál se Klaus.

Fotogalerie: - Chcípl PES proti Válkovi (17.2.2022, Praha)

Nakonec Klaus okomentoval uveřejnění adres poslanců, čehož se dopustili aktivisté z hnutí Chcípl PES. Exprezident postavil do kontrastu případ skupiny Ztohoven, která také uveřejnila telefonní čísla politiků, včetně Klausova.

„To nebyla žádná populistická skupina, ale skoro pravdoláskovská, skoro havlistická skupina Ztohoven. Ono se strašně zapomíná. Oni uveřejnili čísla mobilů řady politiků a uprostřed bylo jméno tehdejšího prezidenta a jeho telefonní číslo,“ připomínal Klaus s tím, že tehdy to neřešily soudy a Klaus to vidí jako srovnatelné.

Psali jsme: „Neskutečný, jak vypadá, totálně jinej chlap!" Viděli prezidenta. A popsali vše ČT, úderka covidismu. Klaus zničil Kavčí hory Miroslav Macek: Nemusíte nic okupovat, stačí stvořit chaos Václav Klaus už nevydržel pozorovat chování premiéra. Rozhodujících 342 slov o něm a Ukrajině

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama