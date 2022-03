Fiala odmítl bezletovou zónu nad Ukrajinou. Putin si to vyloží jako slabost, tvrdí expert

Zřídit, či nezřídit bezletovou zónu nad Ukrajinou? Je to nebezpečné, svět by ohrozila velká válka! Nebezpečné je to neudělat, válka ohrozí nás! Nejen na českém twitteru se nad touto otázkou vedou vášnivé debaty. Ze Severoatlantické aliance zaznívá, že bezletovou zónu nad Ukrajinou nezřídí. Politický geograf z Ostravské univerzity Vladimír Baar má za to, že ruský prezident Vladimir Putin si toto rozhodnutí vyloží jako slabost.

Na demonstracích v evropských městech se volá po zřízení bezletové zóny nad Ukrajinou, kterou by mělo zajistit NATO. Premiér Petr Fiala říká, že zřízení takovéto bezletové zóny nad Ukrajinou by vedlo k válce mezi Ruskem a NATO.

Na slova českého premiéra upozornil publicista Reflexu Čestmír Strakatý.

„‚Bezletová zóna znamená vstoupit do války s Ruskem, to NATO neudělá,‘ říká premiér Fiala. Má pravdu. Chápu volání po bezletové zóně, ale je to strašně nebezpečné. Volání po otevřené válce už tolik nechápu...“ napsal Strakatý na twitteru.

Ve stejném duchu se vyjádřil také generální tajemník NATO Jens Stoltenberg.

„Jsem přesvědčen, že pokud by NATO zasáhlo do konfliktu, bylo by více obětí a lidského utrpení,“ prohlásil Stoltenberg. Konstatoval také, že zřízení bezletové zóny nad Ukrajinou by mohlo vést k otevřenému konfliktu s Ruskem.

Podnikatel, filantrop a bývalý disident, který se podílel na výrobě disidentských Lidových novin, Jan Dobrovský však varuje, že takovýto postup by jednou ostatní státy Aliance mohly uplatnit i proti České republice.

„Nebezpečné je se nebránit. Až napadne ten bandita nás, budou si ostatní říkat to samé. Že je strašně nebezpečné pomáhat takové bezvýznamné zemičce. Odstrašující síla vede k míru. Nikoliv zbabělý strach. Nefungovalo to u Hitlera, nefunguje to ani u Putina,“ napsal Dobrovský.

Politický geograf z Ostravské univerzity Vladimír Baar ve vyjádření pro Český rozhlas upozornil, že ruský prezident Vladimir Putin si rozhodnutí NATO vyloží jako slabost.

„Je to velmi pravděpodobné. Myslím si, že se obával toho, že Aliance právě z humanitárních důvodů na Ukrajině zasáhne a pokusí se tu bezletovou zónu vyhlásit. Kdyby Putin chtěl konflikt s NATO, tak ten konflikt mohl rozšířit a říct, že už ty ekonomické sankce jsou útokem na Ruskou federaci. Ale on ví, že by takovýto konflikt neustál,“ upozornil Baar.

Vzkaz Jense Stoltenberga shrnul Baar do jedné věty. „To je takový vzkaz, že si budete muset pomoct sami a budete muset vydržet co nejdéle,“ uvedl Baar s tím, že ekonomické sankce Západu budou časem na Rusko doléhat stále víc.

Jedním dechem dodal, že Putin nakonec možná Ukrajinu obsadí, ale bude mít hodně práce s tím, aby toto území také udržel. Ale pokud najde dost kolaborantů, Ukrajinu udrží. Baar v této souvislosti připomněl, že po srpnu 1968 se našlo dost ochotných kolaborantů i v Československu.

