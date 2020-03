Fiala se rozčílil: Nejsme ve válce, stát musí platit! Šéfovi ODS vadí Babišovo odmítání odškodného. A ještě něco

„Není možné, aby na rozhodnutí státu, ať jsou jakkoliv dobrá, za to dopláceli lidé, kteří za to nemohou,“ pronesl v rozhovoru pro server Blesk.cz předseda ODS Petr Fiala. Řekl, že je přesvědčen, že by stát měl odškodnit ty, kteří utrpí škodu v důsledku nynějších opatření. Projev premiéra Andreje Babiše (ANO) Fiala pochválil, rád by však vyslechl, co vláda chystá dále. A právě vládu zkritizoval za to, že nechce přijímat opoziční návrhy. Ohledně možných opozičních kandidátů do Ústředního krizového štábu navrhuje, aby místo tří jich bylo po jednom od každé opoziční strany. „Pokud to pan premiér myslí vážně, tak tam přidá pár židlí a postavíme tam zástupce všech opozičních stran,“ pronesl.

v rozhovoru vyzval občany k dodržování nařízení vlády a taktéž k ohleduplnosti. Posteskl si však, že na prvním jednání Poslanecké sněmovny v době nouzového stavu opozice navrhla 38 pozměňovacích návrhů, ale vláda jim vyšla vstříc pouze v jediném případě. Tím byl přezkum u maturit.



Vládní opatření ale Fiala nepokládá za špatná. V jejich ekonomické sféře spatřuje i stopy ekonomického balíčku, který opozice navrhla.



„Toto ale nestačí. Vláda musí přijít s mnohem masivnějším balíčkem opatření," shrnul Fiala, s tím, že pouze tak zvládnou nynější tíživou situaci firmy, živnostníci i další občané. Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



Připomněl i rozhodnutí vlády změnit právní základ pro vydávání restriktivních opatření. Nyní by firmy zasažené opatřeními vydanými podle krizového zákona neměly mít nárok na odškodné za utrpěnou škodu. Část opozice i někteří právníci za tento krok vládu kritizovali. Podle opozičních stran vláda firmy a živnostníky podrazila a snaží se vyhnout tomu, aby jim musela vyplatit kompenzace.



Místopředseda ODS Zbyněk Stanjura dokonce prohlásil, že ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) by měla ve své funkci skončit. Ta je totiž názoru, že náhrady se ušlého zisku netýkají.



„Není to správné. Stát by měl odškodnit ty, kteří utrpí škodu v důsledku jeho rozhodnutí," je přesvědčen šéf občanských demokratů. Doufá, že vláda právní základ nezměnila úmyslně a že šlo pouze o nedopatření. Sám bude chtít vysvětlení po premiérovi Andreji Babišovi (ANO). JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



„Není možné, aby na rozhodnutí státu, ať jsou jakkoliv dobrá, za to dopláceli lidé, kteří za to nemohou,“ řekl.



Uvítal by, aby každá opoziční strana mohla do Ústředního krizového štábu dosadit svého zástupce, a nikoliv souhrnně jen tři za všechny opoziční frakce. „Já tady nebudu hrát žádnou hru, ani s premiérem, ani s nikým jiným. Pokud to pan premiér myslí vážně, tak tam přidá pár židlí a postavíme tam zástupce všech opozičních stran,“ pravil Fiala.



ODS jako svého kandidáta navrhuje bývalého policejního prezidenta a nynějšího šéfa senátního klubu ODS Martina Červíčka. „Jsem přesvědčen, že má zkušenosti třeba mnohem větší než většina lidí, kteří dnes v tom krizovém štábu sedí, a to nemyslím nijak zle,“ sdělil Fiala. Fotogalerie: - Koronavirová siesta

„Nebudu se tady bavit s dalšími stranami o tom, jestli vyřadíme toho experta, nebo tamtoho experta. Kdyby tam bylo těch míst více, celé věci by to jenom pomohlo. Vždyť za téhle situace potřebujeme každého odborníka, každou chytrou hlavu,“ doplnil.



Přestože se Fialovi nepozdává výrok předsedy Ústředního krizového štábu Romana Prymuly o možném uzavření hranic až v řádu roků, opatření, které tento orgán přijímá, vnímá za nezbytně nutná. Rád by nyní řešil, co bude v blízkých měsících, nežli v řádu let.



„Nejsme ve válce, válka likviduje infrastrukturu, ničí firmy, školy, budovy, byty, tohle všechno se neděje. My ale máme závažný problém, že za měsíc může být řada lidí doslova na ulici, nebudou mít na to, aby spláceli své úvěry, aby vyžili z toho, co teď mají," prohlásil předseda ODS. Andrej Babiš ANO 2011



Projev premiéra Andreje Babiše Fiala pochválil. Vyjádřil přesvědčení, že se ministerskému předsedovi podařilo vyvolat pozitivní emoce a chválil ho též, že dokázal přiznat, že se jeho vláda dopustila chyb. Chybělo mu ovšem poselství, co vláda chystá dále. Podotkl, že k tomu snad dojde v příštích dnech.



Závěrem Fiala vyjádřil přání, aby počet nemocných u nás příliš nerostl a brzy aby se přijatá opatření započala uvolňovat. Také by byl rád, aby vláda přijímala více opatření nabízených opozicí. Psali jsme: Rána z milosti evropské myšlence. Zatímco v Itálii umírají lidé po stovkách... „EU i teď řeší hovadiny,“ žasne Pavel Černý. Hanba. Pomáhá „zlá“ Čína, Rusko, a dokonce i Kuba Politik ODS má z nařízení a mrtvých srandu: Tady nějakej diktátor vykládá, co máme dělat. Došel toaleťák i mouka. Je hrozné, že lidé udávají Babiš si s námi vytřel ...! Zlom: Vztek odpůrců vlády. Peníze a změna opatření. Bude to mít dohru. Ale padlo i, že se má přitvrdit Státnický projev. Jako sňatkový podvodník... Babiš promluvil v čase krize k národu. A takto mu oplatila veřejnost

