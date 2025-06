Fialova věta z tiskovky mu přinesla totální výsměch

Anketa Chcete, aby Fialova vláda po Blažkově skandálu podala demisi a odešla? Ano, a ať jsou volby klidně za měsíc 95% Ano, ať je do voleb úřednická vláda 2% Ne, ať se v tom pěkně koupou až do voleb 0% Ne, vláda je stále dobrou variantou 0% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 1143 lidí

Premiér Petr Fiala vystoupil na pondělní tiskové konferenci ke kauze miliardy v bitcoinech pro Ministerstvo spravedlnosti, které mohou pocházet z černého obchodu s drogami a se zbraněmi. Již v pátek kvůli tomu rezignoval ministr spravedlnosti Pavel Blažek, jehož resort miliardový dar v kryptoměně přijal.

Podle Fialy se ve veřejném prostoru k celé kauze objevuje řada nepravd, kterým bychom neměli věřit. „Neříkejte to, je to lež!“ vyzýval premiér opozici ve vztahu k údajným nepravdám.

V projevu a následných reakcích na novinářské dotazy Fiala opakovaně přiznal, že za akcí nestojí pouze resort spravedlnosti, ale „řada dalších státních orgánů“. Uvedl též, že pokud nebylo něco v pořádku, není to vinou jeho vlády, ale naopak vláda byla obelhána. Z toho si již veřejně střílí Miroslav Kalousek, který to označuje za výmluvu.

„To není špatný návod pro komunikaci rodinných i pracovních poklesků. Když uděláš průšvih, tak to není tvoje vina, ale byl jsi zneužit. Tohle je použitelné univerzálně,“ napsal na síti X exministr financí a bývalý předseda TOP 09.

Fiala ve svém vystoupení používal obraty jako: „Ty bitcoiny, je na to hodně expertů, ale ne každý tomu rozumí“, nebo „nějaké ty darknety“ a přiznával, že této oblasti nerozumí.

Komentátor Petr Holec pro ParlamentníListy.cz konstatuje, že vystoupení předsedy vlády předčilo i slavné projevy komunistického pohlavára Milouše Jakeše. Fiala prý ale hlavně lže.

„Premiér Petr Fiala znovu trumfl památný projev Milouše Jakeše na Červeném hrádku a potvrdil, že do voleb míří v mentální kondici Zdeňka Nejedlého. Na tiskovce mluvil o ‚nějakých darknetech‘ a celou kauzu odbyl tak, jako by se ho vůbec netýkala a způsobil ji někdo jiný,“ komentuje Holec Fialovo očekávané živé televizní vystoupení pro ParlamentníListy.cz.

Podle něho je to vlastně jen pokračování Fialova permanentního lhaní, popírání a obracení reality naruby, kdy nám oznamuje, že něco zlevňuje, zatímco to ve skutečnosti zdražuje. „Fiala mluvil o Ministerstvu spravedlnosti, jako by snad ani nepatřilo do jeho vlády a místo jeho politického ‚táty‘ a brněnského čističe Pavla Blažka ho vedl Putin. Přitom nám předtím sám přiznal, že mu Blažek o byznysu s odsouzeným drogovým bossem vyprávěl jako historku. Což vlastně i byla, jen z podsvětí. Tarantino bledne závistí. Přitom právě Fiala nese za vše nejvyšší politickou odpovědnost, je přece předsedou vlády, ne? Takže teď víme, že na tu funkci prostě nemá, což ostatně potvrzují i bídné výsledky vlády,“ uvádí dále břitký komentátor.

„Fiala právě jede cirkusové turné, kde lidem prodává falešné triky, a jeden takový zkusil i na tiskovce. Tady oznámil, že svolá Bezpečnostní radu státu, aby prý zjistil, jak je Česko připravené na nové kyberhrozby. Rada to samozřejmě politicky cinkne ve prospěch vlády a skandál obrátí v dobro, i když teď všichni bez fialovského výplachu mozku vidí, že největší bezpečnostní hrozbou státu je sama Fialova vláda, která ani nepotřebuje Putina,“ míní Holec.

Komentátor se pozastauje i nad tím, že ani v tomto projevu Fiala neopomněl zmínit svého předchůdce. „Vůbec nejlepší ale bylo, jak Fiala znovu mluvil o šéfovi ANO Andreji Babišovi, který s tím nemá vůbec nic společného. To je jen potvrzení jeho vážné duševní choroby, s níž prostě nepatří do vysoké politické funkce. Jestli existuje nějaká lékařská rada vlády, měla by si premiéra vzít do odborné péče. Byla by to největší služba státu i veřejnosti. A vlastně i Fialovi,” dodává Petr Holec pro ParlamentníListy.cz.

Novinář MF Dnes Petr Kolář mluví ve vztahu k premiérově tiskovce o komedii. „Začíná to být neuvěřitelná komedie s prvky Dada. To je prostě tak, když se pár chytrých hlav dalo dohromady. A není náhodou, že se to stalo v Brně… Milion chvilek pro demokracii poslal Petru Fialovi otevřený dopis. ‚Blažkův konec nestačí. Pokud premiér nezajistí řádné vyšetření a nápravu, pak padá i důvěra v jeho vládu. Nestačí mluvit o hodnotách – teď je čas je bránit. V situaci, kdy ministr spravedlnosti přijme miliardový dar od odsouzeného zločince, nemůže vláda mlčet a čekat, až se kauza vytratí z veřejného prostoru.‘ Chvilkaři kromě jiného požadují ‚vyvození odpovědnosti‘ Stanjury a to, aby místo Decroix přišel nestranický odborník s ‚odstupem od kauzy‘. A to ještě netušili, že společníkem ve firmě advokáta toho odsouzeného dealera je starý dobrý Blažkův kámoš Martin Nejedlý,“ napsal Kolář na facebooku.

Expremiér Mirek Topolánek komentoval kauzu na síti X a radí vládě zvolit poněkud odlišný přístup v komunikaci. „Všichni jste se zbláznili. A to vůbec nepodceňuji politický dopad této pseudocausy. Sypat si popel na hlavu bude nejen neúčinné, ale i kontraproduktivní. Lidi mají raději ‚rváče‘ než ‚posery‘. Karol lepší Rafała… Jediným řešením je protiofenziva. Dozimetr, Síkelův N4G, Čapák,“ napsal Topolánek pod příspěvek podnikatele Tomáše Jirsy, který se zamýšlel nad tím, jak je možné, že k věci až teď Fiala svolává Bezpečnostní radu státu, když ho o věci dávno tajné služby měly informovat.

