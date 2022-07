Fialu brzy označí za „ruského švába“. Třeba Pekarová... Co provedl? Vážné zamyšlení, jak „pomáhá“ Putinovi

Moderátorka Karolína Stonjeková zhodnotila politické dění posledních dní. Nebrala si přitom servítky. Naznačila, čím si lidé mohou topit, až Ruská federace zastaví všechny plynovody do EU. Konstatovala, že hnutí STAN nepomůže už ani svěcená voda. Nepomohlo by prý ani to, kdyby se STAN přejmenoval na „Stranu přátel koksu“. Český premiér Fiala (ODS) podle komentátorky brzy dostane nálepku „ruského švába“, a to od svých vlastních kolegů v koalici.

Moderátor Luboš Xaver Veselý si do studia internetové televize XTV.cz pozval komentátorku Karolínu Stonjekovou a prozradil jí, že si před časem koupil napařovací žehličku, a ona ho za to pochválila. „Až nám Rusové vypnou plyn, tak se bude v zimě dát sedět u žehličky,“ dala mu praktickou radu.

Poté konstatovala, že hnutí STAN po kauze Hlubučka a Redla nepomůže nic. „Já mám pocit, že tady nepomůže už ani svěcená voda. Nepomohlo by jim, ani kdyby se přejmenovávali. Jak by se přejmenovávali? SPK? Strana přátel koksu? Nebo Nejsme jako my? Nebo by se mohli jmenovat Slepičáci,“ poznamenala moderátorka se smíchem.

Zkrátka a dobře, má za to, že hnutí STAN už nepomůže opravdu vůbec nic. „Do značné míry je to pro ně konec hry. Oni se samozřejmě snaží ten skandál jako ututlat a teď vlastně i to české předsednictví v EU jim v tom hodně nahrává, protože jsou tu teda jiná témata, ale ta kauza pokračuje a nabalují se na to další,“ konstatovala Stonjeková.

Poté se věnovala předsedovi vlády Petru Fialovi (ODS) a konstatovala, že český předseda vlády dostane nálepku „ruský šváb“. Prý mu jí dají jeho kolegové ve vládní koalici, například šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která podle Stonjekové naznačuje, že by raději zmrzla, než aby v zimě odebírala plyn od ruského agresora. A teď Petr Fiala přichází s oznámením, že další balík evropských sankcí, který se připravuje, ruský plyn nechá stranou. „Hele, oni ho teď označí za ruskýho švába, bacha na to,“ zaznělo doslova od Stonjekové. „Je to taková pokrytecká klasika. Ten ruský plyn prostě potřebujeme, protože nemáme alternativu, tak tam (do sankcí) dáme jen něco, co nepotřebujeme,“ rozvedla Stonjeková myšlenku.

Současná krize podle ní ukázala, jak pomýlený byl boj proti oteplování klimatu. V minulosti se mluvilo o tom, jak lidé musí omezit cestování letadlem a tak podobně – a teď najednou se v Německu mluví o tom, že se vrátí k těžbě uhlí. „Z nutnosti,“ podotkla Stonjeková.

Stranou její pozornosti nezůstala ani situace v ČSSD, která oznámila, že v Praze bude do Senátu kandidovat expremiér Vladimír Špidla. „Já myslím, že ho na podzim voliči přežehlí úplně k nepoznání,“ pravila Stonjeková v narážce na úvodní téma se žehličkou. „To zoufalství ČSSD drhne po dně,“ dodala ještě.

V internetové televizi varovala, že už se to trochu přehání s neustálými návraty k tématu Ukrajiny. Některé lidi už to podle ní prostě a jednoduše štve.

