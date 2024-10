Ficův vzkaz Ukrajině: „Proboha, přestaňte se, Slované, na té Ukrajině navzájem zabíjet jen proto, že si to Západ přeje.“

Anketa Obáváte se odklonu České republiky od jádra EU? Obávám 4% Neobávám 2% Tento odklon vyžaduji 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 10067 lidí v pořadu „O 5 minút 12“ na RTVS pronesl při připomínce 80. výročí zahájení bojů v oblasti Dukelského průsmyku, kde po boku Rudé armády bojovali vojáci 1. československého armádního sboru pod velením Ludvíka Svobody. „Na východ od nás je země ve válce, ve které se zabíjejí Slované. A Evropa toto zabíjení podporuje,“ prohlásil slovenský premiér. A vyzval: „Přestaňte se navzájem zabíjet jen proto, že si to Západ přeje.“



Zdůraznil, že se svému ukrajinskému protějšku Denysu Šmyhalovi chystá při připravovaném setkání zkraje příštího týdne poděkovat za účast Ukrajinců v boji a předat „mírový odkaz“. „Proboha, přestaňte se, Slované, na té Ukrajině navzájem zabíjet jen proto, že si to Západ přeje,“ znovu opakoval s tím, že má válka na Ukrajině „pokračovat jen proto, že je podporovaná Západem“.



„Každý si myslí, že přes Ukrajinu položíme Rusy na kolena, ale tato rusofobie nefunguje,“ zmínil a vyjádřil přesvědčení, že konflikt nelze řešit vojenskou cestou.

Fotogalerie: - Orbán, Fico, Zeman

Fico též v pořadu zopakoval, že příští rok by rád navštívil Moskvu u příležitosti 80. výročí konce druhé světové války. „Prosím, netrpme touto rusofobií. Neříkejme automaticky hned, když mluvíme pozitivně o Rudé armádě nebo o bývalém Sovětském svazu, že jsme nějací Putinovi agenti,“ padlo s tím, že by rád „poděkoval osvoboditelům v Moskvě“. „Pokud budu mít možnost, tak pojedu do Moskvy velmi rád a pojedu poděkovat všem za to, co se podařilo v roce 1945… Protože svoboda přišla na Slovensko z východu,“ dodal.



K Ukrajině Fico doplnil, že bude souhlasit s jejím přijetím do Evropské unie, i když se domnívá, že je to „cesta, po které se ještě několik let nepůjde“. „My podporu pro členství Ukrajiny v Evropské unii myslíme vážně, neboť jsme se k ní jasně vyjádřili… Jsou země s velmi silnými politickými prohlášeními. Velmi silnými: ‚Ano! Ukrajina do Evropské unie hned!‘ Ale najednou jako by procitly a od premiérů velkých zemí se značnou zemědělskou produkcí slýchávám, že jestli Ukrajina vstoupí do Evropské unie příliš rychle, tak se jim zmenší balík na podporu, a najednou s tím začíná být problém,“ padlo. S ukrajinským premiérem má podle svých slov velmi dobré vztahy a varoval jej, aby „nebyl překvapený, že po velmi silných politických prohlášeních přijde tvrdá realita“. Sám by prý rád viděl Ukrajinu v Evropské unii co nejdříve.

Pro členství Ukrajiny v NATO by již však svoji ruku nezvedl. „Dokud budu premiérem Slovenské republiky, povedu poslance, nad kterými mám jako předseda strany politickou kontrolu, k tomu, aby nikdy nesouhlasili s členstvím Ukrajiny v NATO,“ vyjádřil se Fico a vysvětloval, že by krok byl „základem pro třetí světovou válku“.

Fotogalerie: - Fico u Zemana

K výročí dukelské operace se Fico vrátil též s otázkou, zdali lidé na Slovensku vědí, o co tehdy šlo. „V dětství jsem bydlel v Topolčanech na Duklianské ulici a věděl jsem, proč se ta ulice jmenuje Duklianská… Víme to dnes?“ ptal se a zmínil rovněž, že se „pokrokářští aktivisté“ podle něj snaží vymazat část kolektivní paměti na osvobození Slovenska Rudou armádou.



Na upozornění, že podíl Slováků, kteří by byli ochotni bránit svoji vlast, klesá, pak namítl, že průzkumy leccos skryjí. „Průzkumy jsou jako ženské plavky. Skrývají to, co chceme všichni vidět,“ zmínil.



Řešení rozhádané společnosti na Slovensku je podle Fica nutné řešit a dobrá prý není ani bezpečnostní situace v zemi. „Politická nevraživost je tak velká, že položit na stůl téma, že teď budeme kamarádi, tak to nefunguje,“ podotkl. Podle slovenského premiéra by měla hledat společnou cestu při uklidňování společnosti koalice i opozice dohromady.

Psali jsme: „Lepšo-terorista“. Dostane Hřebejk také pět let natvrdo? Řev z opozice. Ani vládní politik se ho nezastal „A kdy půjdete střílet na Babiše?“ Americký atentátník by nás měl poučit Lidské selhání Petra Fialy. A Piráti? Zeman čerstvě pro PL Fico „uklízí bordel“. Silná slova po konci Šimečky