Filozof si v rozhlase nebral servítky: Klaus a Zeman? To jsou monstra

Zatímco antický svět věnoval monstrům velkou pozornost, v novodobých dějinách jim podle Václava Němce příliš pozornosti nevěnujeme. A prý bychom to měli změnit. Česká politika je totiž podle něj plná monster. Nenajdeme tu sice tvory, kteří by měli tři hlavy nebo uši až na zem, ale k pozorování je toho prý dost a dost. „Vyznačují se přebujelým sebevědomím, nedostatkem sebereflexe, absencí morálních zábran, sklonem k sociálně patologickému chování, takže ta jejich monstróznost se neprojevuje ve fyzickém vzhledu, když tam se může projevit, ale spíše v jejich chování, v jejich vystupování ve veřejném prostoru,“ podotkl filozof.

Výhodou monster podle Němce je, že poutají pozornost a fascinují lidi. Problém je, že když si monstra pustíme do veřejného prostoru, začnou nám údajně posouvat hranice normality. Monstra prý navíc spoléhají na monstrózní marketing, byť na lokální úrovni je to marketing spíše slabší, takže na městě či kraji je podle Němce snazší monstrum odstranit. Z nejvyšších pater politiky to nelze tak snadno.

Němec by uvítal, kdyby na místa monster nastoupili politici, kteří chtějí diskutovat. „Všimněte si, jak podivuhodně působí slovenská prezidentka, když přijede sem a chová se vlastně docela normálně. Jaké to je vlastně zjevení,“ dal příklad nemonstra v politice Němec.

Klasickým příkladem politických monster jsou prý exprezident Václav Klaus a současná hlava státu Miloš Zeman. „To jejich působení, myslím, způsobilo velké šrámy této společnosti,“ zdůraznil Němec s tím, že i tito lidé byli demokraticky zvoleni, ale jejich monstróznost se poté projevuje tím, že demokracii ničí.

„Ale já chci taky říct, že politická monstrologie je také politická satira, protože ty hranice už se posunuly tolik, že o nich nelze debatovat normálními prostředky,“ pravil Němec.

Nástup monster prý umožnily také elity, které selhaly. Němec řadí k těmto elitám některé politiky, ale i novináře, kteří by si měli zachovat větší odstup od politiků, měli by vůči nim být kritičtější.

