Firmy, na které neoprávněně klekly Janečkovy finančáky, podávají žaloby. Jedna z nich chce od státu 150 milionů

Jako šéf finanční správy Martin Janeček sděloval poslancům, že ho nemají co úkolovat a doporučovat mu, aby se zabýval kauzou korunových dluhopisů předsedy vlády Andreje Babiše (ANO). Stávající předseda vlády odkoupil dluhopisy svého Agrofertu a zisky z nich dnes nemusí danit.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Janeček na sebe upozornil také důslednými kontrolami svatebčanů. U lidí, kteří si užívali jeden ze svých nejhezčích dní v životě - den svatební - chtěl zjistit, jestli náhodou při této příležitosti neokradli stát na daních.

Ale to není všechno. Jeho podřízení využívali také tzv. zajišťovací příkazy. U firem, kde měli podezření, že by nemusely zaplatit daně, zablokovali jejich majetek. Některým podnikům tento krok přivodil ekonomickou smrt. Majitel jedné takové zkrachovalé firmy si však řekl, že si to nenechá líbit. Vyrazil k soudu a na státu teď požaduje odškodnění 150 milionů korun.

„Po třech letech padl první pravomocný rozsudek v případu, kvůli němuž se obyvatelé Brna v srpnu 2015 ocitli bez jízdenek na městskou hromadnou dopravu. Týká se zlikvidované brněnské společnosti Tabák Plus, na kterou úředníci finanční správy uvalili zajišťovací příkazy za téměř 250 milionů. Dopustili se ale chyby,“ napsal server.

Finanční správa vedená Martinem Janečkem si podle soudu počínala tak, že firmě Tabák Plus prakticky znemožnila podat alespoň nějaké oficiální námitky proti své faktické likvidaci.

„Úředníci finanční správy uvalili v roce 2015 na společnost Tabák Plus 29 zajišťovacích příkazů v hodnotě téměř 248 milionů korun. Zabavili jí část majetku za 105 milionů korun a zhruba 23 milionů na účtech. V té době zaměstnávala téměř 90 lidí,“ popisoval dál situaci veřejnoprávní rozhlas. Za to všechno teď firma požaduje od státu odškodnění ve výši 151 milionů korun. O požadavku už bylo informováno i Ministerstvo financí.

Podobných pochybení a tím i podobných případů se do budoucna může objevit mnohem víc.

Psali jsme: Senátor Valenta: Bylo na čase, aby šéf Finanční správy opustil své křeslo Měl maximalizovat výběr daní a tu horlivost občas přeháněl. Pilný v ČT komentoval odchod šéfa finanční správy Pápá. Klíčový státní úředník to hned po ránu zabalil a odstoupil My jsme snížili daňové úniky o polovinu, vykládal Moravcovi šéf finančáků Janeček. Trvá na tom, že jeho úředníci postupují citlivě a správně

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp