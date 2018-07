Francie „slaví“ fotbalový titul. Ale tak trochu zvláštně, zde je VIDEO

Na známém Champs-Elysées slavili na dálku s francouzskými fotbalisty stovky tisíc nadšených fanoušků. Ačkoli v zemi vládla v posledních dnech povznesená nálada a komentátoři s oblibou tvrdili, že hráči s tmavší pletí z předměstí mohou pomoci ke zlepšení vztahů mezi jednotlivými menšinami, oslavy nakonec příliš mírumilovně nedopadly. Rakouský deník Kronen Zeitung a další zahraniční média píšou o chaosu, násilných střetech s policí a rabováním obchodů.

Francie se stala historický podruhé mistrem světa ve fotbalu a po dvaceti leteh tak měli fanoušci opět důvod k radosti. Bohužel na Champs-Elysées se vedle úsměvů a poklidných projevů pozitivních emocí dostala na povrch také frustrace a další ryze negativní emoce. Údajně jednotné francouzské fanoušky, kteří tak podporovali tým převážně složený z příslušníků menšin, nakonec musela policie „uklidňovat“ slzným plynem.

Jak je vidět na video záběrech, stejně jako na hřišti, také v ulicích dominovali příslušníci arabských a afrických menšin. V ulicích Paříže to tak bezprostředně po posledním hvizdu rozhodčího vypadalo jak v první bojové linii. „Například přibližně třicet mladých lidí, kteří měli zakryté obličeje, rozbilo okna v jednom z obchodních domů a vtrhlo dovnitř: Mnozí z nich začali s rabováním a ještě se u toho točili na mobilní telefony,“ hlásí rakouský deník.

K podobným násilnostem došlo vedle Paříže také v Lyonu, Marseille a dalších větších městech. „V Lyonu se střely stovky mladých lidí s policií poté, co mladíci nejprve zaútočili na policejní vozy. Policie na sjednání pořádku použila slzný plyn. Při střetu na mostě se snažilo asi padesát lidé prolomit policejní kordon. Nakonec došlo k zatčení osmi z nich. Mezitím se jednomu mladíkovi podařilo zapálit odpadkový koš. Několik dalších házelo po strážcích zákona různé předměty.“

Vedle samotných střetů s policí a rabování obchodů došlo také k několika vážným dopravním nehodám. „Při oslavách poblíž města Nancy tak byl zraněn tříletý chlapec a dvě šestileté dívky, do kterých narazil motocyklista. Ten sice z místa činu ujel, ale úřady jej následně stejně našly a poslaly do vazby,“ píše Kronen Zeitung a zmiňuje také případ padesátiletého muže, který skočil do mělkého kanálu a zlomil si vaz. V Saint-Felix, na severu země, zase bezprostředně po skončení finálového utkání skonal třicetiletý muž po nárazu do stromu.

V samotné Paříži nedokázalo zabránit pouličním násilnostem ani přes 100 000 policistů, kteří byli posláni do ulic. Hlavními důvodem k takovému posílení bezpečnosti však nebyly obavy z násilností vyvolaných fotbalovými fanoušky, ale strach z případného teroristického útoku. Prakticky ve všech předchozích útocích spáchali islamisté teroristický útok v místě, kde se v danou chvíli pohybovalo více lidí najednou.

