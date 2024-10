Francouzi procvičí, jak rychle se přesunou k Rusku. „Vyšleme signál“

Cvičení Dacian Spring 2025, plánované na květen v Rumunsku, prověří schopnost francouzských vojáků rychle se přesunout na východní křídlo NATO. Francouzskou armádu tak čeká klíčová zkouška, zatímco se bude transformovat na sílu schopnou čelit Rusku, informuje server Politico.

„Zvykli jsme si hrát na válku. Nyní je určen nepřítel a my cvičíme s lidmi, se kterými bychom skutečně šli do války,“ řekl v pátek šéf pozemního velení armády pro Evropu generál Bertrand Toujouse. Cvičení Dacien Spring 2025 je dle jeho slov „strategickým signálem“.

V rámci této akce se francouzská armáda snaží dosáhnout cíle vyslat brigádu do Rumunska do 10 dnů, což je klíčový krok k splnění plánovaných obranných cílů do roku 2027.

Francouzské pozemní síly procházejí transformací, aby se připravily na konflikty vysoké intenzity, jako je válka na Ukrajině. Účelem cvičení je potvrdit důvěryhodnost Francie u spojenců v NATO a zajistit schopnost rychle nasadit brigádu připravenou k boji.

Generál Bertrand Toujouse a jeho zástupce Pierre-Eric Guillot zdůraznili potřebu zlepšit vojenskou mobilitu v Evropě, aby se překonaly byrokratické překážky a zefektivnily logistické postupy. Dřívější přesuny vojáků do Rumunska byly komplikovány administrativními procedurami, ale nyní armáda zkoumá různé způsoby dopravy, které zajistí rychlejší nasazení.

Kromě cvičení Dacian Spring se francouzská armáda snaží splnit ambiciózní cíle obranného plánování do roku 2027 včetně schopnosti nasadit divizi připravenou na válku do 30 dnů včetně munice a zásob. To bude vyžadovat stabilní financování a podporu od francouzské vlády, která se snaží omezit deficit. Budoucí výdaje na obranu tak zůstávají klíčovým faktorem pro úspěšné dosažení stanovených cílů.

