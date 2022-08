František Ringo Čech kopl do vlády. „Oni tuší, že jim nařeže.“ Ukrást reproduktor? Měly by padat facky

reklama

„Ta doba se mi tak vzdálila, Xavere. To se jako líbou přes gumu?“ naznačil. „Že by to dělali přes nějakou fólii... Teď profesor Pirk to řekl nádherně, i když bez odezvy. Kardiolog potřebuje znát váhu pacienta, ale teď je novej trend, že nesní vážit pacienta, aby se ho to náhodou nedotklo, kdyby byl tlustej, což se nás dvou netýká,“ rozesmál se znovu Ringo. „Ale on (Pirk), potřebuje znát jeho váhu, aby ho mohl léčit. Nebo holčička z Ghany chodí po škole na univerzitu, kde určitě propadá, tak on jí vadí pohled na zakladatele univerzity, nositele Nobelovy ceny a otrokáře, tak ho vezmou a hodí ho do Temže. Ten svět se zbláznil. Kdo to skončí, tohleto?“ ptal se F. R. Čech.

Poté přepnul pozornost k článku o možnosti zavést tzv. „válečnou daň“. Podle hudebníka je to způsob, jak ukazovat svaly, aniž by se vzalo v potaz, že válka se vede především ve vzduchu. Na jedné straně se totiž uvažuje o zavedení válečné daně – a na straně druhé se uvažuje o nákupu obrněných vozidel pěchoty.

Pokud by někde získával peníze, tak je to u neziskových organizací, „At seberou peníze neziskovým organizacím, mimo těch, které dělají děti, umění a vážnou hudbu,“ volal do kamer Ringo Čech.

Vedle toho by prý zrušil dotace filmařům, ale ponechal by je u dětských knih či u sociálních služeb, ale nikoli u kultury a divadel. „My jsme v našem divadle nevzali jedinou korunu dotace. Celých 45 let mám plno. To samý u zemědělců. Tak ať stojí chleba 150 korun, ale ty dotace jsou nesmysl. To je mor,“ rozčiloval se F. R. Čech.

Neziskové organizace podle Čecha vytrvale vozí do Evropy Afričany. Ti sem podle Čecha jedou s vidinou, že jim tu blondýny skočí kolem krku, ale hudebník je přesvědčen, že Afričané jedou na starý kontinent, aby v Evropě byli využiti na otrockou práci.

Pár slov věnoval Andreji Babišovi (ANO) a jeho slovům o tom, že stoupenci kolice Spolu jsou jako „nacisti a fašisti“. „Já jsem militantní demokrat. ... Já si myslím, že když o někom chci říct, že je fašista, tak na to mám právo. Ale nesmím mu dát facku. No, Babiš se brání. Oni tuší, že jim nařeže. Ve volbách. I v prezidentskejch, protože on má velkou podporu občanskou. Různý osobnosti budou podle mě zklamaný,“ pravil Čech.

Svou myšlenku následně rozvedl. „Já si myslím, že odpůrci můžou pískat, ale když někdo někomu sebere reproduktor, no tak musí dostat facku,“ dodal v narážce na kauzu z jižních Čech, kde tři policisté v civilu zaklekli na čtrnáctiletého chlapce.

Pak si Ringo Čech tropil žerty z předsedy Senátu Miloše Vystrčila; konstatoval, že senátor netuší, že si z něj lidé dělají legraci kvůli jeho cestě na Tchaj-wan. „To on neví, protože mu lezou do zadku, když jsou v tom Senátu. Říkají mu: ‚Pane předsedo, to jste hrdina, že jste jel na Tchaj-wan. To jste to ukázal celýmu světu. Vy i vaše manželka.‘ Oni mu to neřeknou,“ kroutil hlavou Čech.

A že Vystrčil i Nancy Pelosi, předsedkyně dolní komory Kongresu USA, nadělali cestami na Tchaj-wan svým vládám řadu problémů.

Ve druhé polovině rozhovoru si vzal na paškál Green Deal. Ten je podle Čecha důkazem toho, že jsme obklopeni „idiotama“.

Stranou jeho pozornosti nezůstala ani válka na Ukrajině. „My moc nevíme, jak to bylo na tý ruský straně Ukrajiny,“ vyjádřil Ringo Čech svůj názor, že informace o válce na Ukrajině jsou podávány příliš jednostranně. „Já se trápím kvůli tý válce, protože si myslím, že se to rozroste. Podívej se, co se děje. Íránci ve Středozemním moři, Palestinci. On každý cítí šanci, když je takováhle situace, že by z těch malých požadavků mohli něco získat," hrozil se František Ringo Čech.

Než se rozloučil s diváky, odhadl, že příštím českým prezidentem bude šéf hnutí ANO Andrej Babiš, protože „Babšova obliba mezi obyvatelstvem je tak velká, že Babiš s přehledem zvítězí“. Konstatoval totiž, že Babišovi příznivci zatím mlčí, ale u voleb se ozvou.

