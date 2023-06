Frrrr sem, frrrr tam. V Indii si objednali víc letadel než USA

Anketa Je třeba, aby si bezpečnostní složky dávaly pozor na Rusy, kteří u nás žijí? Ano 19% Ne 81% hlasovalo: 8915 lidí jejich ministr dopravy uvedl, že stát nemůže tolerovat superboháče létající v soukromých letadlech, když veřejnost musí snášet omezení kvůli snaze snížit emise.

Podle serveru Euronews se o zákazu leteckého cestování vně státu hovoří i v jiných zemích, například ve Španělsku. Kromě toho, Rakousko dalo podmínku svým aerolinkám, že jim sice poskytne podporu kvůli covidu, ale jen pokud zruší všechny linky, kde by cesta vlakem trvala méně než tři hodiny. V praxi tím byla zrušena jediná, trasa Vídeň–Salzburg. Německo a Belgie tyto lety zase více daní.

Podle studie z minulého roku přispívá letecká doprava ke globálnímu oteplování celými čtyřmi procenty, což je více než individuální emise většiny zemí. Kromě CO 2 produkuje spalování leteckých paliv i další zplodiny, které ovlivňují atmosféru, a tedy i změnu klimatu. Letadlo odhadem vyprodukuje za hodinu stokrát více oxidu uhličitého než autobus nebo vlak.

Jenže zatímco v Evropě se omezuje, v Indii letecká doprava zažívá nefalšovaný boom, na kterém vydělá společnost Airbus. Jak informovala stránka Indian Aerospace Defence News, indické aerolinky IndiGo si od této společnosti objednaly pět set strojů A320.

