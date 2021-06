Furt jsme na tapetě. „Český Floyd“: Zelený Rom v EU dělá povyk

reklama

Czech Minister of Interior: “The intervening police officers have my full support”. not a single word of an independent investigation. This is outrageous!#RomaLivesMatter #act4romalives



‘Czech Floyd’ Illustrates Struggles of Roma Lives Matter https://t.co/xvZKedorFh — Romeo Franz (@RomeoFranz1) June 24, 2021

Psali jsme: Český Floyd: Sám si rozbil „šišku“. Ale Brusel vře. Kolega Pirátů...

A ve svém boji za „spravedlnost“ pro Stanislava Tomáše pokračuje. Sdílel například příspěvek organizace ERGO, která dle své stránky bojuje proti anticiganismu a za lepší politiku vůči Romům v Evropě. A také spojuje a podporuje romské aktivisty.

ERGO tvrdí, že české úřady nevyžadují spravedlnost pro Stanislava Tomáše, který dle organizace zemřel po „přehnaném policejním zákroku“. Organizace tvrdí, že policisté použili nesprávný postup a nepatřičnou sílu a požaduje „nezávislé prošetření“.

#Czech authorities are failing to ensure #justice4stanislav, who lost his life after an excessive #police intervention involving disproportionate & inadequate use of force & methods. @ERGO_Network is calling for an independent and objective investigation https://t.co/C4q0xNJIOe pic.twitter.com/WEsAHamplO — ERGO Network (@ERGO_Network) June 26, 2021

Romeo Franz chce v záležitosti zřejmě angažovat i Evropskou unii, protože dnes se táže: „Co může Evropská unie dělat v boji proti nesprávnému chování policie vůči rasovým minoritám?“ A zve na on-line sešlost, jež má proběhnout 1. července a podílí se na ní právě organizace ERGO. Zatímco Franz mluví o „nesprávném chování“, ERGO rovnou mluví o policejním násilí vůči Romům.

@ERGO_Network and @RomeoFranz1 are organising an online webinar 01/07, 18h to discuss on what the EU should do to combat police violence against Roma and other racialised groups.

Registration to the event: https://t.co/KPUo1u2we5#Justice4Stanislav#Act4RomaLives#RomaLivesMatter https://t.co/3Ga8oM7MI9 — ERGO Network (@ERGO_Network) June 29, 2021

Franz také organizoval protest před europarlamentem, kterého se zúčastnilo celkem 24 lidí.

On Saturday, Stanislav Tomáš died, after Czech police knelt on his neck for six minutes. He stopped moving after two minutes.



Today we joined @RomeoFranz1 & @ERGO_Network at the European Parliament to send a clear signal against antigypsyism. We need to #Act4RomaLives! pic.twitter.com/MYx7xA0tRy — EUJS - European Union of Jewish Students (@EUJS) June 23, 2021

