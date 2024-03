Generál z NATO: Pozemní operace „relativně stabilizované“. Tak můžou Ukrajinci obléhat Krym!

reklama

Zmínil „zmanipulované prezidentské volby“ v Rusku či výhrůžky, které Rusko opakuje kolem dodávek stíhaček F-16, či jak „řinčí jadernými zbraněmi“. A pronesl: „Musíme myslet a jednat strategicky a přijmout, že je Rusko s námi ve válce. A měli bychom přemýšlet, jak se s tím vypořádáme.“



Hlavní mentor NATO pro logistiku upozorňuje, že to, že „jsme s Ruskem ve válce“ ještě neznamená, že bychom po sobě museli napřímo střílet. „Být ve válce neznamená po sobě střílet. Tady na Západě nad tím přemýšlíme, že buď ve válce jsme, nebo nejsme,“ poznamenal Hodges. Načež jmenoval, že však mezi tím je plno dalších prostředků a situací, a že válka nemusí být vedena pouze za pomoci zbraní, nýbrž rovněž ekonomickými prostředky nebo za pomoci dezinformací.

Mnoho peněž podle Bena Hodgese proudí do ruské státní pokladny také z prodeje ruské ropy, kterou lodě převážejí prostřednictvím Dánska, a že právě ono by dle něj mělo Rusku přepravu ropy zatrhnout s tím, že jde o „ekologickou hrozbu“.



Ocenil, nakolik se Ukrajincům při posledních úderech podařilo využít slabých míst u ruské Černomořské flotily. Ukrajina podle amerického důstojníka ve výslužbě cílí zejména na velké logistické cíle, které by byly pro Rusko důležité pro přepravu vojenské techniky v případě, že by se něco stalo s Kerčským mostem. Strategicky důležitý má být taktéž ukrajinský útok na suché doky v Sevastopolu. Rusové by navíc dle něj mohli dostat tvrdou ránu pro své námořnictvo nejen v Černém moři. „Myslím, že většina toho, co se odehrává v Černé moři, bude aplikovatelná také v moři Baltském,“ řekl Hodges. Právě útoky Ukrajiny na ruské loďstvo dle něj ukazují způsob, prostřednictvím něhož by Kyjev mohl vyvíjet v příštích měsících hlavní tlak na Rusko, jestliže pozemní operace se zdají být nadlouho „relativně stabilizované“.

Obléhání Krymu prý již začalo, jelikož už to, jak Ukrajinci ničí ruskou námořní flotilu na okupovaném poloostrově má být součástí plánu na osvobození Krymu. Hodges míní, že Ukrajina má do budoucna plány na operace týkající se Krymu. A že s tím, že se bude bojovat o Krym, počítá i Rusko, které právě proto v poslední době posiluje například železniční spojení na Donbas, umožňující zásobování fronty i při přerušení logistických uzlů na Krymu.

Kolem osvobození Krymu Ukrajinou dle armádního experta panují „nesmyslné obavy“, že „pokud se Putinovi sáhne na Krym, tak použije cokoliv, jaderné zbraně nevyjímaje“. „Když je to tak důležité, tak proč už je třetina Černomořské flotily pod hladinou a její zbytek odplouvá? Protože to nemají jak zastavit,“ podotkl.



Hodges připouští, že Ruskou hrozbu jadernými zbraněmi je stále důležité nebrat zcela lehkovážně, jelikož, jak míní, „Rusům nezáleží na životech nevinných lidí“. Přesto doufá v to, že Rusové vědí, že by jim použití jaderných zbraní kvůli Krymu příliš užitku nepřineslo. Nejvíce dle něj jaderné zbraně působí, dokud se nepoužijí. „Nechceme Ukrajině dovolit získat zpět Krym, jelikož máme strach, že by je Rusové mohli použít,“ vysvětlil, že toto je to hlavní ruské eso.

