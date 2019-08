Gillette chtěl odnaučit muže toxické maskulinitě. Zákazníci zareagovali jednoznačně...

Výrobce žiletek Gillette přišel začátkem roku s reklamou, která vzbudila rozruch. Snaží se v ní transformovat vlastní téměř třicet let starý slogan „The best a man can get“ (To nejlepší pro muže) na „The best a man can be“ (Nejlepší muž, jaký může být). Reklamní spot pojednával o maskulinitě a špatném chování mužů vůči ženám a slabším. Značka se vymezila proti domácímu násilí, sexuálnímu obtěžování a dalším aspektům toxického mužství.

„Jsem přesvědčená, že tady se marketing Gillette značně utnul. Naprosto neodhadnul rozpoložení svých zákazníků. V podstatě jim vzkázal: ‚Muži, jste nechutná sexistická čuňata. A teď nám navalte své peníze‘,“ uvedla k reklamě ekonomka Markéta Šichtařová.

„Možná si vzpomenete na kauzu Lidl, kdy Lidl nechal z obrázku řeckého ostrova odstranit křesťanské kříže. Mnoho Evropanů to tehdy pobouřilo. Ale marketingově se to dalo tak nějak pochopit. Muslimové by si zboží s křížem nekoupili, křesťané to nějak skousnou a celkově se prodá víc. Dejme tomu. Nesouhlasím s tím sice, ale marketingovou logiku v pozadí chápu. Ale tentokrát to dokonce i postrádá marketingovou logiku. Když vás někdo urazí a vynadá vám za to, že jste muž, budete mu ochotně dávat peníze za jeho zboží? Myslím, že to se z obchodního hlediska silně nepovedlo. A to ani nemluvím o té nebetyčné drzosti, že si nějaká korporace osobuje právo vychovávat lidi. Ode mne se Gillette dočká jedině bojkotu,“ dodala.

Jak nyní píše server Echo24.cz, firma P&G nyní zaúčtovala odpis hodnoty značky v objemu osmi miliard USD. „Důvodem byl hlavně vývoj směnných kurzů, růst konkurence za poslední tři roky a pokles trhu s holicími strojky a žiletkami. Spotřebitelé na rozvinutých trzích se totiž méně často holí,“ píše server.

autor: vef