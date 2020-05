Greta už je expertka na koronavirus? Zahradil žasne. A vložil se do toho Pavel Novotný, po svém

Od Grety Thunbergové k Orbánovi a Číně. Americká CNN si mladou aktivistku pozvala do pořadu o koronaviru. To neušlo Janu Zahradilovi a pak se diskuze rozjela. I na Pavla Novotného došlo.

Stanice CNN se prý opět vyznamenala. Nikoliv česká, ale americká. Pořádá totiž panelovou diskuzi nazvanou „Koronavirus: Fakta a strach“. V ní se sejde například bývalý ředitel centra pro prevenci šíření nemocí Richard Besser nebo bývalá ministryně zdravotnictví Kathleen Sebeliusová. A také aktivistka Greta Thunbergová. Jejíž jediná expertiza je ovšem podezření, že Covid-19 prodělala. Anketa Byl by šéf ODS Petr Fiala dobrým premiérem? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 12785 lidí

Což leckoho nenechalo chladným, zvláště na sociálních sítích. Stanice Fox News si všimla, že kritika se zaměřovala hlavně na rozhodnutí CNN si mladou aktivistku pozvat. Nicméně, mladá aktivistka měla i své podporovatelky. Spisovatelka a feministka Roxane Gayová ji bránila, že nekvalifikovaní muži tlachají v televizi každý den, takže je pokrytecké se nad ní rozčilovat. „Má neobyčejné znalosti a patří do další generace, která bude muset spravit to, co my jsme rozbili. Nepozvali by ji, kdyby nebyla význačnou osobností,“ ozvala se herečka oceněná Oscarem Patricia Arquettová.

V Česku si do mladé aktivistky rýpl europoslanec Jan Zahradil. „Konečně už je jasno, proč jsme tak dlouho nic neslyšeli o Gretě Thunbergové. Musela se přeškolit a předělat byznysplán. Nyní je expertkou na koronavirus.“

Konečně už je jasno, proč jsme tak dlouho nic neslyšeli o Gretě @GretaThunberg. Musela se přeškolit a předělat byznysplán. Nyní je expertkou na koronavirus. pic.twitter.com/8Zo0tit1kP — Jan Zahradil (@ZahradilJan) May 14, 2020

A i na českém Twitteru se našli obhajovači mladé aktivistky. „Opět velké téma pro nacio-populisty, kteří kromě memů a trollingu nic nevymyslí. už to před vámi sdílel dokonce i Franta Matějka. Znovu, nechcete za naše peníze dělat něco užitečnějšího, než vymýšlet rádobyvtipné narážky na jednu holku?“ A europoslanec reagoval, že nesmí zklamat typy jako je on.

Nesmím zklamat typy jako jste vy. — Jan Zahradil (@ZahradilJan) May 14, 2020

„Nechcete se třeba vyjádřit k něčemu podstatnějšímu, než je debata v televizi? Pořád ještě bezvýhradně bráníte Orbána a změny maďarského režimu? Uvítal byste podobný vývoj i u nás?“ dorážel dále Koudelka a Zahradil se smál tomu, že by se měl vyjadřovat k teoriím Respektu, což Koudelka označil za souhlas.

Respekt??. Vážně? — Jan Zahradil (@ZahradilJan) May 14, 2020

„Výsměch a mlčení se rovná souhlas. Teď je otázka, kterých je v ODS více, těch co to před časem odsoudili jako Fiala, nebo těch jako Zahradil, kteří si to u nás přejí co nejdříve a už uvažují jak to s Babišem upéct?“ ptal se Koudelka dále, ale Zahradil ho odmítal brát vážně a ptal se naoplátku: „Jenom? Vždyť přece já z toho tady chci udělat rovnou čínskou provincii, to je obecně známo. Lidé jako vy nebo Pavel Novotný pak půjdou povinně všichni do továren montovat telefony Huawei.“

Jenom? Vždyť přece já z toho tady chci udělat rovnou čínskou provincii, to je obecně známo. Lidé jako vy nebo @PavelNovotnak pak půjdou povinně všichni do továren montovat telefony Huawei??. — Jan Zahradil (@ZahradilJan) May 14, 2020

Na což se Řeporyjský starosta ozval, že on telefony montovat nepůjde. „Do zdejších čínských továren budou moci jen prověření lidé s čistým rejstříkem,“ upozornil.

Nepůjdu. Do zdejších čínských továren budou moci jen prověření lidé s čistým rejstříkem?? — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) May 14, 2020

