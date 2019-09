Halík: Duku už nemohu brát vážně

Když pirátský primátor Prahy Zdeněk Hřib nechal na Magistrátu hlavního města Prahy vyvěsit duhovou vlajku LGBT komunity, kardinál Domink Duka si položil otázku, kdy se tentýž primátor zastane křesťanů jako nejpočetnější menšiny žijící nejen na území Prahy. Tomáš Halík teď v rozhovoru pro server Aktuálně.cz oponuje, že těmito slovy v podstatě Duka jen odrazuje mladé lidi odrazuje od příklonu k církvi a prohlašuje, že Dukovy názory už nemůže brát vážně.

„Kdyby si církevní funkcionáři dokázali místo okamžité pobouřené reakce na sociálních sítích tiše sednout aspoň na hodinu v noci či brzo ráno do kaple, zklidnit a vnitřně zpracovat emocionální pěnu a vše do hloubky promeditovat (jako to dělá např. papež František), mluvili by pak jako duchovní lidé a pastýři, a ne jako rozzlobení zahořklí staříci. Všimněte si, jak nekriticky přejímají ‚klausovské‘ politické nálepky (homosexualismus, neomarxismus) a jak tam chybí skutečná duchovní diagnóza, podstata věci jim zcela uniká,“ uvedl Halík.

Svědomí prý Halíkovi nedovolí mlčet k tomu, jak se vyjadřuje kněz Petr Piťha, kardinál Dominik Duka nebo mnozí polští kněží. Církevní představitelé by podle Halíka udělali lépe, kdyby naslouchali hlasu LGBT komunity nebo odborníkům na gender. Nemusí spolu souhlasit, ale podle Halíka by si měli naslouchat. Mohli by se vzájemně obohatit.

„Když loni plně podpořil paranoidní vize probošta Piťhy, že liberálové začnou ty druhé posílat do vyhlazovacích koncentračních táborů a odebírat i prodávat jim děti, uvědomil jsem si, že i když ho budu nadále věrně a s veškerou úctou respektovat jako církevního představeného, jeho osobní společensko-politické názory už nemohu brát vážně,“ prohlásil.

Pokud k tomu kněží nejsou ochotní, nemají se podle Halíka divit, že jim sekulární společnost začne na oplátku připomínat sexuální zneužívání mladistvých, k němuž v církvi dochází.

„Co se týká vztahu k homosexuálům, nelze zastírat, že jistá část katolických duchovních celibátem kryla svou homosexuální orientaci a psychosexuální nezralost. Zejména u agresivních homofobů jde často o vědomou či nevědomou kompenzaci vlastní nepřiznané a nezvládané homosexuality,“ konstatoval Halík.

V rozhovoru však také zdůraznil, že by ho ani nenapadalo účastnit se pochodu Prague Pride.

„Pochodovat v tom průvodu by mne ani ve snu nenapadlo. To, co jsem viděl na videozáznamech a kdysi náhodně osobně v Německu, zcela odporuje mému hodně konzervativnímu estetickému vkusu. Chápu jednoho britského gentlemana, který prohlásil, že jediný den v roce, kdy se stydí za to, že je gay, je právě při tomto karnevalu,“ zaznělo z úst katolického duchovního.

To však neznamená, že by LGBT komunitu automaticky odsuzoval. I když se domnívá, že původní protesty se vlastně mění v karneval, v jakousi formu zábavy. Podle Halíka se, bohužel, téměř vše mění ve formu zábavy, včetně navštěvování obřích kostelů ve Spojených státech nebo obřích církevních akcí na stadionech

„Populisté jako Trump, Zeman či Boris Johnson jsou bytostně klauny. Průmysl zábavy ale pohlcuje i náboženství, počínaje americkými megakostely a konče různými náboženskými festivaly na stadionech i u nás. Lidé, kterým chybí radost, používají zábavu jako náhradní drogu. Skutečná radost je ale duchovní kvalita, k té se spíš promeditujete v poustevně než protleskáte na stadionu,“ konstatoval Halík.

autor: mp