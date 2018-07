Hamáček si spolupráci s Babišem zatím pochvaluje

Od tohoto týdne vládne zemi vláda s důvěrou a v dohledné době jí čeká hlasování o zákonech. Podle Hamáčkových slov budou u některých zákonů hledat i jiné partnery než je KSČM. „Jako každá menšinová vláda budeme hledat podporu pro jednotlivé vládní zákony napříč Sněmovnou,“ řekl s tím, že velkou zátěž vyjednávání ponesou ministři a předsedové klubů.

Vyjádřil se k aktuálně propíranému tématu, kterým je postup ČSSD v případě poslance Milana Chovance, který do Sněmovny nepřijel a pro vládu nehlasoval. „Poslanecký klub nebude pana Chovance nějak postihovat. Zaznamenal jsem jeho výrok, že pokud ho klub vyloučí, tak složí poslanecký mandát,“ uvedl a dodal, že Chovance pokládá za zkušeného politika a nemyslí si, že pro své rozhodování potřebuje nějaká doporučení nebo kroky orgánů soc. dem.

Po ustavení vlády uvnitř strany ČSSD prý už konečně nepanuje napjatá atmosféra. „Situace se uklidnila, emoce opadly. Pokud takto klíčové rozhodnutí děláte prostřednictvím vnitrostranického referenda, které trvá několik týdnů, a běží stranická diskuse, tak je logické, že dozvuky ještě chvilku budou,“ řekl Hamáček, podle jehož názoru má soc. dem. konečně jasno. „Jsme vládní strana, máme ministry a musíme se soustředit na prosazování toho, co jsme našim voličům slíbili,“ připomněl své cíle.

I když však předseda ČSSD vyjadřuje spokojenost, stále je konfrontován s kritikou, že neprosadili vše, co chtěli. Jedním z nejvýraznějších bodů v tomto směru bylo to, že neprošla některá jména ministrů navržených od ČSSD. „Tu situaci nezavinila ČSSD ani náš koaliční partner. Nominace Miroslava Pocheho odešla a pan prezident se nějak rozhodl,“ doplnil a zdůraznil, že po celou dobu od té chvíle říká, že jsou připraveni to řešit, ale potřebují čas.

Ke spolupráci s premiérem Andrejem Babišem prý Hamáček nemá výhrady. „Nemůžu si stěžovat. Ve čtvrtek jsme spolu strávili první služební cestu na summit NATO. Hájili jsme zájmy ČR. Řekli jsme našim americkým partnerům, jak to je s našimi výdaji na obranu. První dojem z té spolupráce je za mě dobrý,“ řekl spokojeně.

S komunisty se zatím „oťukává“ a spolupráce bude závist hlavně na jednotlivých ministrech. „Osobně to řešení nepokládám za ideální, ale je to řešení, které se ocitlo na stole de facto jako jediné možné,“ řekl s tím, že jiná alternativa k tomuto řešení byla ještě horší. „A to by byla vláda, na kterou by měla přímý vliv strana SPD,“ upřesnil.

Původní zdroj ZDE

Závěrem pak objasnil svůj postoj ke skutečnosti, že v posledních dnech se mluví o tvrdším postupu Rakouska a Německa vůči nelegální migraci. Na Policejním prezidiu byl prý ujištěn, že jsme připraveni na všechny možné alternativy. „Ostrahu hranic nebo zásadnější opatření na našich hranicích pokládám až za jeden z posledních kroků, kdyby se ukázalo, že se situace významně zhoršila,“ uzavřel.

