Hamáček v ČT: Vnitro není zodpovědné za nákup testů pro žáky. Dostali jsme seznam firem od Blatného

Do nedělních Otázek Václava Moravce zavítali hejtmani Ivo Vondrák (ANO) z Moravskoslezského kraje, Martin Červíček (ODS) z Královéhradeckého kraje, Petr Kulhánek z Karlovarského kraje a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Pánové se mimo jiné shodli, že by se žáci měli vrátit do škol, když to půjde. Hamáček popsal, jak se to má s nákupem testů pro žáky. Hamáček nechápe, proč je přibíjen na kříž. Prozradil také, zda se budou uzavírat další okresy.

Moravskoslezský kraj musel řešit větší koronavirovou krizi při nákaze horníků v OKD. Karlovarský a Královéhradecký kraj ji řeší dnes. V okresech Cheb a Sokolov umírá ve spojitosti s covidem více než deset lidí den co den. Jak z toho ven?

Podle Červíčka to chce vládu, která se bude víc dívat do budoucnosti.

„Všechno to dlouho trvá. Mám pocit, že vždycky řešíme aktuální problém a nedíváme se dopředu. Mám pocit, že to vždycky řešíme, až když nastane problém. Já si myslím, že je to všechno spojeno s tou mírou důvěryhodnosti,“ poznamenal Červíček.

Pánové se shodli na tom, že by bylo dobré žáky a studenty co nejdříve vrátit do škol.

Vondrák volal po tom, aby se politici přestali hádat o nákupech testů pro žáky, zadávali výběrová řízení a rušili výběrová řízení. Tady nejde o administraci, tady jde o to, čeho musíme dosáhnout. U nás v kraji se říká, že snaha není koksovatelná. A opravdu to i tak je,“ apeloval na členy vlády Vondrák.

„Já bych strašně rád, aby se žáci vrátili. Když se podíváte na Izrael, tak ten nakoupil vakcínu Pfizer/BioNtech za dvojnásobnou cenu, domluvil to přímo premiér s majitelem firmy a dnes jsou za vodou,“ dal příklad Vondrák s tím, že i my musíme hledat cesty, jak žáky testovat.

Kulhánek dal Vondrákovi za pravdu. „My jsme připraveni testování spustit, až testy budou. My jsme připraveni očkovat pedagogy od 1. března, až to systém umožní. Ale na co nejsme připraveni, je návrat do škol bez testů,“ varoval Kulhánek. Návrat dětí do škol bez testování by jen vedl k další eskalaci epidemie.

Hamáček zdůrazňoval, že za zmatky kolem testování žáků opravdu nemůže Ministerstvo vnitra.

„Já vám řeknu, kdo za to nemůže. Nemůže za to Ministerstvo vnitra. My nejsme místem zodpovědným za nákup testů. My jsme se toho chopili ve chvíli, kdy to nechtěl udělat nikdo jiný. My jsme vzali seznam firem, které nám dalo Ministerstvo zdravotnictví. Já žádnou z těch firem neznám, ani jsem neměl možnost je znát,“ zdůrazňoval.

Ministerstvo nakonec nakoupilo testy, jaké se používají i v Rakousku, a to za ceny, za které je nakoupilo i Rakousko. Hamáček v tom nevidí problém a nechápe, proč za to má být přibíjen na kříž.

Ale pokud mu to vláda nařídí, výběrové řízení zruší. Jen by od premiéra Babiše rád slyšel, proč ho má zrušit. Neměl totiž žádné podezřelé informace k firmě Tardigrad International Consulting, která toto výběrové řízení vyhrála.

„Pokud vím, tak ta firma spolupracuje s celou řadou státních i nestátních institucí včetně složek Ministerstva zdravotnictví. Ta firma je dneska česká, patří občanovi České republiky,“ zdůraznil Hamáček.

Server Neovlivní.cz však napsal, že za touto firmou mohou stát dvě ženy s dominikánským pasem, a nelze vyloučit, že je firma využívána k legalizaci špinavých peněz.

Prozradil také, že vláda bude diskutovat o uzavření dalších okresů.

„My o tom budeme debatovat buď na vládě, nebo na radě pro zdravotní rizika, nicméně to rozhodnutí vždycky musí přijít z toho daného okresu, nebo spíš kraje prostřednictvím krajské hygienické stanice. Určitě je to k debatě, ale na druhou stranu to asi není tím jediným řešením, protože uzavřít půlku okresů v České republice by bylo i z hlediska kapacit velmi složité. Je to opatření, které lokálně zafungovalo, nicméně není to samospasitelné,“ oznámil Hamáček.

Nepočítá s tím, že by se hned v pondělí chystalo uzavření dalších okresů.

„Předpokládám, že kdyby něco takového Ministerstvo zdravotnictví připravovalo, tak bychom o tom věděli, protože by to vyžadovalo součinnost policie,“ upozornil ministr vnitra.

