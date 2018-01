Havel už v roce 1990 věděl, co se s námi stane. Martin Fendrych s dojetím vzpomíná na slavný novoroční apel

„Možná dokonce budeme hlasovat, jestli odejdeme ze západního světa někam jinam, do jiného světa. Havel by zíral, jak jsme se změnili, nejenže velká síla lidu ničemu nevěří, ani sobě, vše má za relativní, ale oni si na tom zakládají, mnoho lidí to bere jako výhodu,“ podotkl také Fendrych.

A zamyslel se i nad nesnášenlivou ideologií, jež podle něj u nás zdomácněla. „Jsme viditelně, slyšitelně, čitelně rozdělená, roztržená, rozpadající se společnost. Naše vzory, špičkoví politici, na tom denně makají,“ dodal Fendrych.

Závěrem pak Fendrych uvedl, že proti lednu 1990 nám nic nechybí. „Naše země vzkvétá, dosáhli jsme (kromě západních platů) mnohého. Ztratili jsme však výhled, naději, tlučou nám do hlavy, že se na nás žene pohroma, že nám ‚oni‘ (muslimové, teroristi, sluníčkáři, Brusel, Američani, nebo taky Rusové, Čína, Okamura, Babiš) chtějí všecko vzít, předělat nás,“ řekl Fendrych se slovy, že nám chybí sebevědomí.

„Kdybyste v roce 1990, v té euforii naděje, lidem řekli, že za 28 let bude premiérem muž, který byl léta evidován jako aktivní spolupracovník StB, vysmáli by se vám. Kdyby vám řekli, že prezident bude vzhlížet k ruskému monarchovi a čínskému komoušovi číslo jedna, ťukali by si na čelo. Stalo se. Ale pořád platí i to, co Havel zdůraznil, že v české společnosti dřímá ‚velký obecně lidský, mravní a duchovní náboj‘ a ‚velká občanská kultura‘, jen je musíme každé ráno znovu probouzet a cvičit stejně, jako sportovec trénuje svaly. Jak na měsíc vysadí (natožpak na čtyři roky), sotva pak leze,“ uzavřel Fendrych.