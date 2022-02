Havlíček: Babiš na Hrad. Projel jsem s ním svět, byl jak ryba ve vodě

reklama

Nový první místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček se na sobotním sjezdu hnutí Andreje Babiše prezentoval jako „protržní tykadlo, ale tykadlo se sociální kontrolkou“.

To, že má onu sociální kontrolku, o které mluvil na sjezdu, dokázal podle vlastních slov pronesených pro deník Právo tím, že ještě jako ministr dopravy, ale také ministr průmyslu a obchodu, připravil řadu podpůrných covidových finančních programů. „Hledejme v tom základnu toho, když nám někteří lidé říkají, že jsme příliš rozhazovační. Ne, my si jen vážíme lidí. Pokud je nebudeme motivovat tím, že nebudou náležitě odměněni, pak společnost nebude fungovat,“ zdůraznil Havlíček.

Psali jsme: Muž, který nespí. Ani na sněmu. „Já tu vystoupím jako protržní tykadlo“

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP

Trvale pověřený řízením ministerstva dopravy

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pár slov Havlíček věnoval i případné kandidatuře Andreje Babiše na Hrad, kterou sice expremiér zatím definitivně nepotvrdil, ale fakticky k ní směřuje. Zakoupil si dokonce už i obytný vůz, aby mohl jezdit za voliči. A ve Sněmovně není členem žádného z výboru, aby měl na cesty za voliči víc času.

Podle Havlíčka by Babiš byl dobrým prezidentem.

„Jsem toho názoru, že prezident by neměl být překvapivě vytažen z klobouku. Neměl by to být nikdo, koho známe pouze z televizních estrád. Měl by to být někdo, kdo má politické zázemí, jehož názory lidé dobře znají, a hlavně by to měl být někdo, za kým lidé jdou. Samozřejmě, že u silné osobnosti typu Andreje Babiše je i spousta takových, co jsou proti němu,“ uznal Havlíček.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Málokdo s ním projel svět tak jako já a musím říct, že v zahraničí nás reprezentoval vždy velmi dobře. Byl tam jako ryba ve vodě, hájil zájmy ČR a má po celém světě kontakty se špičkovými politiky. Byl by to člověk, který by se na tu pozici hodil."

Psali jsme: Válek hrál karty, novináři nic! Covid. Všechno se ruší, novináři nic! Pamatujete na Moravce... Babiš odpálil další bomby Sněm hnutí ANO pozoroval ministr vnitra. Po prvním výstupu Babiše to přišlo Místopředsedy ANO sněm zvolil Schillerovou, Vondráčka, Brabce a Vondráka Víkendový sněm ANO: Babiš nemá vyzyvatele, Schillerová nebude jeho dvojkou

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama