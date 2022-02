Muž, který nespí. Ani na sněmu. „Já tu vystoupím jako protržní tykadlo“

reklama

Exministr pro životní prostředí Richard Brabec, který moderuje sněm hnutí ANO, uvedl Havlíčka svérázným způsobem. „Teď zvu na pódium muže, který nikdy nespí. Myslím, že víc ho není třeba představovat.“

„Já tu vystoupím jako to protržní tykadlo, ale tykadlo se sociální kontrolkou. Jsem z podnikatelského prostředí a jedním z mých úkolů bylo připravit pro podnikatele určité programy. Já se nedivím, že jsou podnikatelé naštvaní. Ale oni nejsou naštvaní proto, co jsme pro ně nepřipravili nebo připravili. Oni jsou logicky naštvaní, protože v době pandemie jsme je omezili. Ale my jsme neměli jinou možnost. Omezili jsme je jako ostatní země. Podnikatelé nemohli podnikat tak, jak si představovali – a přestože jsme podpořili na 700 tisíc podnikatelů, tak samozřejmě přišli o zisky, tržby a o elán z podnikání. To se logicky projevuje tím, že ti lidé jsou na tu vládu naštvaní. Ale my musíme umět prodat to, co jsme pro ně připravili,“ zdůraznil Havlíček.

A hned se jal vypočítávat, co Babišův kabinet pro podnikatele připravil.

„Vzpomínáte si, že se tu 25 let hovořilo o tom, že tu budou jednotná data účinnosti? Všechno ve dvou dnech? Zavedli jsme to. Že se bude dát založit firma, ať už fyzická nebo právnická osoba v řádu jednotek hodin. Hotovo. Připraveno. Mnoho let se diskutovalo o tom, že by všechny formuláře měly být na jednom místě. Jsou. Moje daně. Zjednodušili jsme statistiku. ... Zahájili jsme tažení ve prospěch malých obchůdků. Kdo se o ně zajímal poslední desítky let. Dvacet let se hovoří o tom, že nám mizí z krajů, že tady máme hypermarkety. My jsme vytvořili program ‚Obchůdek‘ a já děkuji všem, kteří na něm participují,“ zaznělo od exministra.

Dalším úspěchem Babišovy vlády bylo, že udržela v chodu průmysl. Navzdory tomu, co říkali epidemiologové, co říkala ČSSD jako koaliční partner a tak podobně. Těm ostatním, kteří byli vládou omezeni v podnikání, dali od vlády pomoc. Úřednici na tom podle Havlíčka často nechali své zdraví, ale vláda ANO dokázala připravit programy pomoci.

Současná vláda podle něj podnikatelům nepomáhá. „Pro podnikatele nedělá vůbec nic!“ hřímal Havlíček.

Úkolem členů a sympatizantů hnutí ANO teď podle Havlíčka je, aby toto podnikatelům řekli a aby je opět dostali na svou stranu.

