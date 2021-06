Havlíček: Testování bude přes léto. Proplácet nebudeme

reklama

V tuto chvíli je to tak, že zdravotní pojišťovna měsíčně proplatí 4 antigenní testy a dva PCR testy. Vicepremiér za hnutí ANO Karel Havlíček, dvojnásobný ministr, v rozhovoru pro MF Dnes prozradil, že od července počty testů zdarma poklesnou. Na dva antigenní testy a na dva PCR testy. Už teď je podle Havlíčka jasné, že od července stát firmám za testování zaměstnanců neproplatí ani haléř.

Vláda ale současně počítá s tím, že pokud bude chtít jít někdo do restaurace nebo do kina nebo do divadla a nebude ještě očkován, musí se nechat otestovat. Takže pokud bude chtít jít čtyřikrát na pivo, jednou do fitka a dvakrát do kina, pravděpodobně si bude muset tři covid testy zaplatit z vlastní kapsy.

„Uvidíme, jak to bude, ale vypadá to, že zákazníci se budou muset testovat v restauracích nebo v posilovně i přes prázdniny. Důležitá věc je, že vyžadované testy by se měly do všech provozoven sjednotit. Do divadla nebo fitek by měly stačit stejné testy jako do restaurace,“ uvedl Havlíček.

Pokud to nepomůže a na podzim se epidemická situace začne zhoršovat, viceprermiér v barvách hnutí ANO nevyloučil, že se budou restaurace a další podniky znovu zavírat.

„Asi bych nestrašil další vlnou. Oproti loňsku tu máme očkování. Ale ano, pokud by došlo na další vlnu, určitě by se šlo podle balíčků. Bylo by to v podobném režimu jako teď,“ řekl ministr.

