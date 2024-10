Havlisté pokřivili své heslo, říká Rajchl. Lež a nenávist vyhrává

„Vždycky mě překvapuje, že v podstatě nejsme schopni se poučit z historie a opakujeme úplně ty samé chyby,“ komentuje Jindřich Rajchl, předseda strany PRO 2022 aktuální stav české společnosti. „Už je tady zase sestavování seznamů, vyhrožování věšením na kandelábr nebo že něco bychom měli vybombardovat…“ odkazuje Rajchl pravděpodobně na poznámku režiséra Jana Hřebejka o vybombardování hotelu Štekl, kde slavil 80. narozeniny bývalý prezident České republiky Miloš Zeman.

Předsedovi strany Právo, Respekt, Odbornost (PRO) na celé situaci panující v Česku připadá nejabsurdnější, že podobné návrhy padají zejména od lidí, kteří se označují za stoupence hodnot Václava Halva (tzv. havlisty), ale podle něj svým chováním popírají principy „pravdy a lásky“. „To, co se tady vždycky říkalo, že ‚pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí‘, otočili. Tady lež a nenávist zvítězila nad pravdou a láskou,“ dodává Rajchl a naznačuje, že dnes převládá atmosféra strachu a negativismu, která se začala rozšiřovat během pandemie covidu.

„Tahle společnost žije od doby covidu ve stádiu strachu…“ říká Rajchl a kritizuje média a manipulaci, která podle něj lidi uspává a vede k apatii, kdy se veřejnost nechává unášet událostmi, místo aby se snažila aktivně změnit situaci.

Lidé dle jeho názoru nevnímají paralely aktuální situace v Česku s minulými obdobími. Rajchl příkladně zmiňuje několik případů, kdy byli lidé kvůli svým názorům vyhozeni ze svých pracovních pozic. „Karel Drbal, známý imunolog, který šel proti covidovému mainstreamu, byl vyhozen z fakulty… Lubomír Zaorálek – ač říkal, že skončil sám – byl v podstatě taky vypoklonkován. Zase vidíme ty znaky, že jiný názor můžete říkat, ale pak musíte počítat s tím, že oni se vás velmi rychle zbaví,“ říká Rajchl.

K patřičnému dokreslení situace přidává ke svému vysvětlení i citát nejmenovaného afrického diktátora: „Mohu vám zajistit svobodu projevu, ale už vám nemohu zaručit svobodu po projevu.“ Právě k tomuto směřování dle jeho názoru Česká republika tíhne.

I na samotného Rajchla chodí kvůli jeho výrokům stížnosti. V pořadu Zákony bohatství Rajchl připouští, že nejvíce stížností chodí České advokátní komoře a argumentují tím, že jeho politické názory a výroky snižují čest advokátů v ČR. „Zneužívají tohoto institutu, který nemá a neměl by mít co společného se svobodou projevu. To je institut, který by zejména měl dbát na to, aby advokát zejména zastupoval klienta,“ vysvětluje Rajchl s tím, že taková stížnost na něj během 23 let, co dělá advokacii, nepřišla. „A za ty tři roky, co dělám politiku, jich přišlo asi 200,“ směje se předseda PRO.

„Já vždycky říkám, že boj za svobodu má určitou cenu. A když se do něj člověk pustí, tak musí být připraven zaplatit,“ říká Rajchl. Tyto „nepříjemnosti“ tak se svým vstupem do politiky očekával. „Byl jsem na to připraven.“

Rozhovor se následně stočil k působení českých europoslanců v Evropském parlamentu. Rajchl zde kritizuje Nikolu Bartůšek z Přísahy za její chování v Evropském parlamentu. Zmiňuje, že byla dvojkou na kandidátce a její strana se spojila s Viktorem Orbánem ve frakci Patriotů, která se zaměřuje na podporu suverenity členských států Evropské unie. Rajchl však vyjadřuje nepochopení nad tím, že paní Bartůšek často hlasuje způsobem, který není v souladu s touto filozofií, nebo se hlasování zdržuje. „Paní Bartůšek se buďto zdržuje hlasování nebo hlasuje v rozporu s tím, co se snaží chránit Herbert Kickl nebo Viktor Orbán. Můžete si tak všimnout, že Filip Turek hlasuje velmi často úplně jinak než Nikola Bartůšek,“ poukazuje Rajchl na rozdíl mezi dvěma poslanci ze stejné kandidátky.

Rajchl nicméně dodává, že on sám by se raději soustředil na „jeho“ politiku a na to, co nabízí strana PRO v souvislosti s domácí politikou. „Bohužel ta politika často není střetem myšlenek, názorů a programů pro Českou republiku, ale střetem gest a planých výroků… to je něco, co mě nebaví a považuju to za totální vyprázdněnost politiky,“ kritizuje Rajchl současnou českou politiku za nedostatek konkrétních programových bodů zlepšujících stav v České republice Podle něj převládají tzv. „zástupná témata,“ která odvádějí pozornost od podstatných domácích problémů.

Ačkoliv Rajchl chápe, že lidi zajímá válka na Ukrajině, měli by si lidé dle jeho slov všímat i toho, že v Česku klesá životní úroveň a že česká ekonomika jde „zu grunt“. „Jsme na naprostém chvostu vyspělého světa z hlediska všech ekonomických parametrů. Ať už je to inflace, pokles reálných mezd a tak dále, těm lidem se zkrátka žije tragicky,“ tvrdí Rajchl.

Celý rozhovor k vidění zde: