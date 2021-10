Hayato Okamura: Politická kultura pokulhávala. Nedostatečné hledání pravdy. Ale to se teď všechno změní

reklama

Okamura mimo jiné v rozhovoru popsal své pocity v posledních letech, a to při pohledu na českou politiku. „Myslím, že česká společnost, Češi mají velmi dobrou úroveň v řadě oborů, ve vědě, v technice, v hudbě, samozřejmě, ale ta politická kultura hrozně pokulhávala. Takové to nedostatečné hledání pravdy, nedostatečná sebekritičnost, třeba když se na politika objeví nějaké vážné z podezření z nějakého přehmatu nebo dokonce korupce, že není schopen odstoupit, alespoň na čas, než se to vyšetří. Používání vulgarismů, to se teď všechno změní,“ domnívá se Okamura, že to bude obrovský přínos těchto voleb.

„Cítím to tak. Volby před několika dny dopadly fenomenálně, byl to nejlepší možný výsledek, který mohl nastat a těch pět demokratických stran sdružených ve dvou demokratických koalicích, tak má jasnou sněmovní většinu. Tak přes všechny dílčí záchvěvy a dílčí překážky, to směruje jasně k ustavení stabilní demokratické koaliční vlády. A ti vedoucí představitelé všech pěti zúčastněných stran, tak to jsou velmi slušní lidé, kteří mají i kultivovaný slovník,“ dodal Okamura, že samozřejmě je důležité, aby politici zůstali pokorní.

Závěrem rozhovoru se pak Okamura vyjádřil k tomu, za jak nebezpečné považuje rozevírání pomyslných majetkových nůžek mezi chudými a bohatými v české společnosti. „Rozhodně by to rozevírání nemělo pokračovat. Já sám jsem vychoval pět dětí, takže jsme mnokrát řešili školy. Také je důležité, aby každý talentovaný mladý člověk, každé dítě, každý nadaný student, aby měl možnost vystudovat podle svého nadání třeba i ten nejnáročnější obor, medicínu, práva, bez ohledu na svou majetkovou situaci. Tohle pokládám za mez, od které se nesmí za žádnou cenu ustoupit. Ta rovnost šancí na startu,“ sdělil Okamura.

A kdyby někdo přišel s tím, že se má platit za vysokoškolské vzdělání? „Je to otázka míry. V různých státech se to řeší různě. Někde se třeba platí školné, ale mají vytvořený tak dobrý systém stipendií, že to skutečně vykryje tyhle problémy. Že i ten, kdo přichází z horší situace, tak může tu vysokou školu studovat. To je ve Francii,“ zmínil Okamura.

A podpořil by vyšší zdanění bohatších, například majetkové daně, nebo daně z nemovitostí? „To je věc na diskusi. Názor koalice Spolu – v programu koalice Spolu stojí: Daně nezvyšovat, ale samozřejmě to bude koaliční vláda, ještě s tou druhou koalicí, takže tam bude nutný nějaký kompromis. Nejsem ekonom, nejsem odborník na tyto oblasti, ale jsem otevřený rozumnému řešení tak, jak to bude zapotřebí. Koneckonců jde o to sloužit lidem,“ zakončil Okamura.

