Herci, půjdete do spacáku pod most. Fialu pořád podporujete? Zlé věci kolem vlády

Zmíněný seminář se uskutečnil pod záštitou Aleše Juchelky (ANO), předsedy Volebního výboru PSP ČR. Kromě něj se ho zúčastnili odborníci na mediální problematiku z celé republiky. Vystoupili na něm např. Ondřej Chrást, náměstek ministra kultury, René Zavoral, generální ředitel Českého rozhlasu, Petr Dvořák, generální ředitel České televize, Aleš Rozehnal, advokát a pedagog, nebo Filip Rožánek, novinář a mediální analytik.

Jednou z účastnic byla i mediální analytička Irena Ryšánková. Ta se na svém facebookovém účtu podělila o své dojmy z tohoto jednání.

„Byli jsme tam my všichni kluci a holky, co spolu občas sice nesouhlasíme, ale co spolu mluvíme a až na pár výjimek se spolu potkáváme na všech konferencích a seminářích.

Kromě toho, že oba ředitelé bili na poplach, protože hodnota poplatku padá, jako to už nějakou dobu dělají, ale nikdo neposlouchá, jsme si vzájemně pověděli, jak to s těmi poplatky chodí v jiných zemích a jak by to mohlo být u nás.

Jako obvykle jsme si vzájemně poplakali na rameni bez nějakého výrazného zájmu ze strany koalice. Kromě politického náměstka ministra kultury (myslela jsem, že ti už ze zákona neexistují) Chrásta, který měl pocit, že hovoří k lidem, kteří o tom moc nevědí, a tudíž z jeho projevu nepostřehnou, kam to směřuje.“

K politickému náměstkovi Chrástovi a jeho vystoupení se Ryšánková vrátila i ve svém dalším příspěvku na facebooku.

„Proč má politický náměstek ministerstva kultury (myslela jsem, že politické náměstky zrušili) pocit, že hovoří k náhodným spolucestujícím v tramvaji? Devadesát procent lidí v plénu toho ví o mediích asi stokrát víc než on. Zbylých deset procent osmdesátkrát,“ zpochybnila jeho odbornost a erudici.

Ale zpět k semináři. Podle Ryšánkové nejde současné vládní koalici akutně ani o poplatky, ani o nic jiného, kromě obsazení postů v radách.

„Za nejdůležitější koalice považuje, aby si přes Senát mohla do rad nacpat svoje lidi. Jiné věci hodlá řešit do roka a do dne. A jak říká ta klasická reklama: ‚To vy už tady možná, maminko, nebudete‘. A navíc teda chce ministerstvo pracovní skupinu, v níž, jak nám ministrův fámulus sdělil, vlastně budou jen nějací poslušní chlapci a děvčata z koalice a nějaký odborníci a lidi, co se médii zabývají, je nezajímají,“ sdělila poměrně ostře Irena Ryšánková a pokračovala s tím, že ministr kultury jako obvykle nepřišel, ale přes média oznámil, že nikdo žádné peníze nedostane, ani filmaři ani média.

Pak se ve svém komentáři dostala i k hercům a dalším umělcům a kulturním pracovníkům. Podle ní by situace, ve které se nyní oblast televize, filmu a médií nachází, za jiných okolností vedla k nepokojům na umělecké frontě.

„Kdyby to, co filmu a médiím dělá koalice v čele s ministrem Baxou, dělal Babiš, už všichni umělci bijí na poplach a svolávají Václaváky. Ale není to Babiš, jsou to ti, které naši tvůrčí pracovníci usilovně podporují, takže se neděje nic,“ uvedla s odkazem na podporu některých umělců stávajícím čelním představitelům oficiální politické reprezentace České republiky.

„Česká televize je přitom největší filmový producent,“ pokračovala Ryšánková.

„Když nebude mít peníze, nebude točit filmy. Vzhledem k tomu, že je krize, nebudou filmy točit ani komerční média a žádné peníze neseženou ani filmoví producenti.“

Ani v této fázi neušli její pozornosti „loajálně mlčící herci“, jak je sama nazvala.

„A tak naši loajálně mlčící herci budou žít z platu z divadel, dokud tam budou vůbec chodit lidi a budou mít na vstupenky, a pokud divadla utáhnou provoz. Pak budou nezaměstnaní,“ napsala na facebook a pokračovala v ostrém tónu.

„Nebudou mít na své domečky na hypotéku, byty, premiéry (nebude co premiérovat)… budou jako ti, jimiž teď tak velkopansky pohrdají.“

„Ještě mají čas si to rozmyslet a veškerý svůj tvůrčí temperament napřít ve jménu své budoucnosti. Nebo můžou být loajální až do spacáku pod mostem,“ uzavřela jakousi výzvou k aktivizaci herců a umělců svůj příspěvek Irena Ryšánková.

Že nejde jen o planá slova, dokazují i slova ředitele ČT Petra Dvořáka, který už na jaře letošního roku varoval před opatřeními, které v ČT nastanou.

„Snížení počtu pracovních míst, zastavení velkých investic, omezení v oblasti sportovního vysílání nebo ukončení vysílání nejmladšího kanálu ČT3. To jsou jen některá opatření, která plánuje v nejbližších letech Česká televize. Reaguje tak na rostoucí inflaci a stagnující výši koncesionářského poplatku,“ zaznělo podle ČT z jeho úst na tiskové konferenci.

