Hilšer proti vám musí napsat petici, chvilkaři svolat demošku, a Halík... Zahradil naprdne jmenované

Europoslanec za ODS Jan Zahradil na svém facebooku sdělil, proč by měl dle svých slov „dát“ prezidenta ve volbách v roce 2023. Prý k tomu bude třeba petice od pana Hilšera, že má okamžitě stáhnout kandidaturu. Dále prý bude následovat výzva spolku Milionu chvilek, že když kandidaturu nestáhne, tak se proti němu bude demonstrovat. Kromě toho se prý na vybraných serverech zveřejní články, že za jeho kandidaturou jsou čínské či vietnamské peníze. Pak by to prý mělo být doma.

Anketa Máte rádi Stanislava Křečka? Ano 95% Ne 5% hlasovalo: 17452 lidí

Jan Zahradil tím nejspíše narážel na hrozbu Milionu chvilek v souvislosti s kandidaturou Stanislava Křečka, jenž byl nedávno zvolen poslanci v tajné volbě ombudsmanem.

V diskusi se rozvířila debata o tom, co ještě by Jan Zahradil měl přidat, aby byl zvolen prezidentem. Dle Michala Hromka, to bez Ruska nepůjde, že je třeba nad tím zapracovat. Na to mu odpověděla uživatelka Květa Le, že o ruskou stopu se postará Jakub Janda. Jan Zahradil odpověděl, že v této záležitosti má slabiny, ale Jakub Janda prý už má program na udávání čínských agentů.

Došlo však i na českého kněze Tomáše Halíka. Jan Zahradil o něm v diskusi napsal, že i jeho je třeba zapojit. „Jak žádal za Českou křesťanskou akademii stažení kandidatury paní Lipovské, teď by mohl označit kandidaturu pana Zahradníčka za výsměch naší demokracii. Nebo tak něco,“ napsal.

Fotogalerie: - Možná přijde i premiér

Na tento komentář mu odpověděla uživatelka Misha Julišová. „No mohl byste se neslučovat s novými progresivními ‚křesťanskými hodnotami EU‘ :D těm pan Halík rozumí nejlépe a jako správný kádrovák nejlépe ví, koho doporučit a koho sestřelit,“ napsala. Na to jí Zahradil odpověděl, že to půjde lehce, jelikož je pohan a na chatě mu visí vúdú obraz z Haiti. Misha Julišová k tomu dodala, že tím je to jasné, že kompromitujících témat bude mít Halík bezpočet. „Duchovně neukotvený, zmatený a tápající Zahradil, jehož morální kompas se otáčí jako korouhvička ve větru...“ poznamenal Zahradil

Kromě toho byl v diskusi zmíněn i Patočka. Květa Le zmínila, že ten by mohl napsat článek o tom, jak svým tělem zablokuje vrata od Hradu.

Prý i deníky A2larm a Deník Referendum se zapojí do jeho kampaně. Mohly by vydat nějaký článek, kde bude stát: „Varujeme před nástupem domácího náckovství, jehož symbolem se stal jakýsi český Kotleba...“

Anketa Byl by Dominik Hašek dobrý prezident? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 21465 lidí

Jakub Vyskočil též zmínil nějaké údajné problémy Jana Zahradila. „Jen jestli jste náhodou někde neopsal nějakou práci. A zavzpomínejte, s kým jste si kdy podal ruku a jestli to někdo fotil. Co tatínek, nebyl třeba v Lidových milicích? Kdo vlastní dům, ve kterém sídlí firma vašeho švagra?“ Na to odpověděl europoslanec Zahradil, že určitě existují fotky, kde pronáší nějakou nacionalistickou propagandu na akci Českého svazu bojovníků za svobodu, kde vedle něj stojí Vodička. To pak prý pojede samo.

„A nezapomenout na Šťastné pondělí a 168 hodin. To bude vysloveně zlatej důl na hlasy,“ zakončil Zahradil diskusi.

Ing. Jan Zahradil ODS

Řekněme NE evropské federaci!

europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

