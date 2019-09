Hitlerova mládež, komunističtí svazáci a dnešní klimaťáci, znělo na sjezdu Trikolóry. A taky „konec dotování gender nesmyslů“

Právní program hnutí Trikolóra, který představoval docent Zdeněk Koudelka, vychází z hesla „braňme normální svět“. V normálním světě například platí zásada, že slušný stát obtěžuje lidi co nejméně.

Plnou moc ve státě podle něj musí mít volená vláda, nikoliv úředníci, nemluvě o jiných zcela netransparentních nevolených skupinách. „Nechceme vládu byrokratů, jak ji ukázal britský seriál Jistě, pane ministře,“ řekl Koudelka.

A nejde jen o úředníky. „Neziskovky pod jakobínskými hesly o obecném blahu prosazují do práva své zájmy,“ popsal dnešní stav, kdy je státní správa ovládána nátlakovými skupinami. To musí skončit. „Co se bude dělat, o tom má rozhodovat zvolená vláda,“ zdůraznil.

Řada právních povinností nám vzniká z mezinárodních smluv a z evropského práva. Čeští politici to podle něj bohužel podceňují, a toho využívají různé nátlakové skupiny, které svou agendu prosazují právě touto cestou.

„Postavme se tomu, aby ten, kdo neuspěl u voličů, si svou věc chce vysoudit, třeba i u mezinárodních soudů,“ vyzval Koudelka a zmínil případ Istanbulské smlouvy, která chce mezi voliči neprosaditelnou agendu protlačit právě touto cestou. „Jsme stát demokratický, nikoliv úřednický,“ řekl Koudelka.

Klip shrnující hlavní programové body Trikolóry:

Formou úřednického státu, a to jednou z nejnebezpečnějších, je podle něj dnes tolik vzývaná „nezávislá policie“ a „nezávislé státní zastupitelství“. „Nezávislá policie a prokuratura tu byla v době stalinských procesů. Tehdy se i politici báli, kdo je odposlouchává,“ připomněl Koudelka.

V demokracii je podle něj normální, že bezpečnostní složky jsou pod kontrolou demokraticky zvolených politiků. A to je součást onoho „normálního světa“, který chce Trikolóra bránit. „Policejní plukovníci nemohou rozhodovat, kdo bude vládnout. To přísluší voličům,“ zdůraznil.

Vláda se podle Koudelky nesmí bát těch, kteří svou moc zneužívají. To žádá silné politiky, kteří se tomu dokáží postavit.

Pak rozebral některé konkrétní změny, které chce Trikolóra přinést. Zmínil například zrušení absurdity, že z peněz zabavených občanům v exekuci stát ještě vybere DPH, takže se stát stává podílníkem na lidském neštěstí.

„V roce 1989 by stěží někoho napadlo, že tatínek a maminka jsou jen čísla,“ uvedl jako důvod další iniciativy, podle které má být ochrana tradiční rodiny začleněna do Ústavy.

A pokračoval bojem proti módním myšlenkám, které už zcela otevřeně chtějí omezovat lidskou svobodu. „Usilujeme o to, aby nám lidé uvěřili, že nezblbneme jako Hitlerova mládež, komunističtí svazáci a dnešní klimaťáci,“ vyzval. „Greta není nevinné dítě. Pokud by ona a její okolí měli v rukou moc, neváhali by ji použít. A pak by nás úsměv rychle přešel,“ obává se Koudelka.

Ekonomický program pak představil bývalý europoslanec Petr Mach. Jak ale uvedl, zásadnější přínos k ekonomickému programu hnutí má ekonomka Markéta Šichtařová.

„Občané nemají být otroky a sluhy státu,“ zdůraznil hned na úvod. Naopak, občan je suverén a stát mu za jeho peníze má sloužit.

Základní ekonomický postulát Trikolóry podle Macha je: „Bohatství vzniká ze svobody.“

To implikuje řadu konkrétních kroků, například v daňové oblasti. „Nezvýšíme daně. Nikdy,“ řekl Mach kategoricky a vysloužil si za to potlesk.

Cestou k vyrovnaným veřejným rozpočtům podle něj je snížení výdajů státu.

Veřejný sektor je podle něj rozbujelý a příliš toho nepřináší. Úřady proto Mach dělí na dvě kategorie: zbytečné a škodlivé. „Třeba tady v Brně máte ombudsmanství. Tak se zkuste zamyslet sami, jestli spadá mezi zbytečné anebo mezi škodlivé,“ doporučil posluchačům.

Úspory chce Trikolóra hledat v dotacích, na prvním místě u dotací neziskovým organizacím, ale též firmám. Mezi tyto dotace řadí i tzv. „investiční pobídky“ pro zahraniční korporace.

Mach zmínil například i daně, které jsou eufemisticky a nepravdivě nazývány jako „odvod na pojištění“. Vzhledem k tomu, že se jedná o odvod placený povinně, měl by být férově nazýván jako daň.

Dalším ekonomickým tématem je omezení vlivu úřadů na ekonomické procesy, zejména na výstavbu.

Když už platíme do EU těžké peníze do společných rozpočtů, měli bychom se postarat o to, aby byly užívány efektivně. V této oblasti je návrhem Trikolóry omezit množství operačních programů na 2. Tato dvě témata mají být: výstavba pečovatelských domů pro staré lidi a stavby dopravní infrastruktury. „Konec dotování gender nesmyslů,“ vyhlásil téma Mach.

Dalšími návrhy jsou zrušení elektronické evidence tržeb a rovněž sjednotit výdajové paušály pro živnostníky, a to na 80 procent.

„Bohatství nevzniká z vyhlášek,“ zdůraznil Petr Mach.

Trikolóra také odmítá útoky na jadernou energetiku a podporuje dostavbu elektrárny v Temelíně.

Je třeba podpořit i profese, které dnes čelí útokům, jako jsou rybáři, myslivci nebo včelaři. Zásadním programovým požadavkem je pak zachování české koruny.

autor: Jakub Vosáhlo